طريقة عمل الشكشوكة الأكلة المصرية اللذيذة الشهية التي يحبها الكثير من الناس

طريقة عمل الشكشوكة البسيطة اللذيذة التي يفضلها جميع المصريين، وهي من الأكلات المصرية الشعبية المشهورة التي تتميز بتكاليفها الاقتصادية، وتعد من الأكلات الصحية المغذية لأنها تحتوي على مكونات مفيدة منها الطماطم والبيض المكون الأساسي لها والبهارات المختلفة والبصل والثوم، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة جداً وبعض منا يقوم بعملها على الطريقة التي يحبها حيث يمكنه الاستغناء عن بعض المكونات منها، واليوم من خلال هذه المقالة سوف نتعرف بكل بساطة على مكونات عمل الشكشوكة وطريقة إعدادها.

مكونات عمل الشكشوكة بالبيض

تعتبر مكونات عمل الشكشوكة من المكونات البسيطة الغير مكلفة وفي إمكانيات الجميع هيا بنا نتعرف عليها اليوم وهي كما يلي:

٤ حبات من البيض.

٥ فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من السمنة ( يمكن استخدام خليط من الزيت والسمنة ).

٤ حبات من الطماطم المقطع مكعبات صغيرة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة واحدة متوسطة من البصل.

ملح على حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة من الفلفل الأخضر.

رشة من الكزبرة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف من خلال موضوعنا هذا على طريقة تحضير هذه الأكلة الاقتصادية الممتعة التي يعشقها الكثير وهي كما يلي:

نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم، ثم نحضر مقلاة ونضع به السمنة المطلوبة أو الزيت ونضيف عليه البصل ونقلب حتى يصبح البصل لونه ذهبي. ثم نقطع الطماطم أيضاً إلى مكعبات صغيرة الحجم، ونضعها على البصل ونقلبهم مع إضافة الفلفل الأسود والملح والفلفل الاخضر ونتركهم قليلاً. بعد ذلك نضيف عليها الثوم المهروس بدون تقليب ونتركهم حتى تتسبك الطماطم. نقوم بضرب البيض جيداً ثم نسكبه على الطماطم ونضع الكزبرة المطحونة والكمون ونقوم بتغطيته حتى ينضج تماماً. نقدم هذا الطبق هو وساخن بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المقلية وغيرها والعيش البلدي ويتم تناوله بألف هنا وشفا.

فوائد تناول هذه الأكلة

تحتوي هذه الأكلة على مجموعة من الفوائد المغذية للجسم سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي: