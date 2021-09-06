طريقة عمل المسكرة السحرية للعيون بمكونات طبيعية 100%

المسكرة السحرية ، من أجمل أنواع مستحضرات التجميل، التي تمنح العيون مظهر جمالي رائع، وتجعل العيون جذابة وجميلة، وهى أفضل من المستحضرات الأخرى التي توجد في محلات مستحضرات التجميل وتحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤذي العين على مدي البعيد، وتزيد من كثافة الرموش وتجعلها ثابتة لفترة طويلة، وتغذي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه، وهى من المستحضرات الجميلة التي تستخدمها المرأة العربية لتظهر جمال أنوثتها وأناقتها كما تظهر جمال عيونها، لأن المرأة العربية تهتم دائماً بجمال عيونها لتظهر أمام زوجها بأفضل صورة، والدليل على أن العيون تزيد من جمال المرأة قيام العديد من المطربين بتقديم العديد من الأغاني عن العيون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المسكرة السحرية بمكونات طبيعية تجعل العيون جذابة ورائعة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل المسكرة السحرية للعيون مكونات عمل المسكرة السحرية للعيون توجد عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها لعمل مسكرة العيون وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ناعم جداً.

ملعقة صغيرة من نواة البلح المحمص الناعم.

مقدار ملعقة من زيت الخروع.

ربع ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية للعيون بمكونات طبيعية وهى كما يأتي:- نحضر طبق قابل للحرارة ونضعه على النار، ثم نضع به نواة البلح، والقرنفل ونقلب باستمرار حتى تتحمص المكونات جيداً. نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية. نقوم بنخل الخليط جيداً. نأخذ الناعم منه ونضعه في وعاء صغير الحجم. نقوم بإضافة زيت الخروع، وجل الصبار ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس. نترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نغمس فرشة المسكرة في الخليط ونضعه على الرموش بالتساوي. سوف تلاحظين أن الرموش أصبحت ثابتة وطويلة وشكلها رائع. نصائح عند عمل المسكرة في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها عند عمل مسكرة العيون وهى كما يلي:- يفضل تحميص القرنفل، ونواة البلح جيداً حتى يصبح لونهم مثل الفحم.

طحن المكونات جيداً، ثم نخلهم بواسطة مصفاة ضيقة حتى يصبح الخليط ناعم.

يفضل وضع الزيت بعد طحن المكونات حتى يمتزج الخليط جيداً.

ترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يتفاعل الخليط جيداً. الوسوم

المسكرة السحرية ، من أجمل أنواع مستحضرات التجميل، التي تمنح العيون مظهر جمالي رائع، وتجعل العيون جذابة وجميلة، وهى أفضل من المستحضرات الأخرى التي توجد في محلات مستحضرات التجميل وتحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤذي العين على مدي البعيد، وتزيد من كثافة الرموش وتجعلها ثابتة لفترة طويلة، وتغذي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه، وهى من المستحضرات الجميلة التي تستخدمها المرأة العربية لتظهر جمال أنوثتها وأناقتها كما تظهر جمال عيونها، لأن المرأة العربية تهتم دائماً بجمال عيونها لتظهر أمام زوجها بأفضل صورة، والدليل على أن العيون تزيد من جمال المرأة قيام العديد من المطربين بتقديم العديد من الأغاني عن العيون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المسكرة السحرية بمكونات طبيعية تجعل العيون جذابة ورائعة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل المسكرة السحرية للعيون مكونات عمل المسكرة السحرية للعيون توجد عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها لعمل مسكرة العيون وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ناعم جداً.

ملعقة صغيرة من نواة البلح المحمص الناعم.

مقدار ملعقة من زيت الخروع.

ربع ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية للعيون بمكونات طبيعية وهى كما يأتي:- نحضر طبق قابل للحرارة ونضعه على النار، ثم نضع به نواة البلح، والقرنفل ونقلب باستمرار حتى تتحمص المكونات جيداً. نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم للغاية. نقوم بنخل الخليط جيداً. نأخذ الناعم منه ونضعه في وعاء صغير الحجم. نقوم بإضافة زيت الخروع، وجل الصبار ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس. نترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نغمس فرشة المسكرة في الخليط ونضعه على الرموش بالتساوي. سوف تلاحظين أن الرموش أصبحت ثابتة وطويلة وشكلها رائع. نصائح عند عمل المسكرة في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها عند عمل مسكرة العيون وهى كما يلي:- يفضل تحميص القرنفل، ونواة البلح جيداً حتى يصبح لونهم مثل الفحم.

طحن المكونات جيداً، ثم نخلهم بواسطة مصفاة ضيقة حتى يصبح الخليط ناعم.

يفضل وضع الزيت بعد طحن المكونات حتى يمتزج الخليط جيداً.

ترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يتفاعل الخليط جيداً.

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