طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر المجعد في المنزل للحصول على شعر ناعما كالحرير

نقدم لكل سيدة وفتاة طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر المجعد في المنزل للحصول على شعر ناعم سهل الصفيف في المنزل بالخطوات، حيث تبحث كل فتاة ذات شعر مجهد ومجعد وهايش عن طريقة لحل هذه المشاكل بسهولة في البيت دون الحاجة للذهاب لصالونات التصفيف ودفع مبالغ باهظة للحصول على النتيجة المرغوبة.

طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر في المنزل

قد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من علاجات للشعر المجعد والتي تهدف لتحسين ملمسه ومظهره وتساعد على تقويته وفرد تجعداته وجعله انسيابي، وأهم هذه العلاجات البروتين العلاجي الذي انتشر مؤخرا في جميع مراكز التجميل، ويساعد البروتين العلاجي على فرد الشعر المجعد بشكل كبير كما انه يساعد على علاج التقصف.

ويمكنك عمل البروتين العلاجي في مراكز التجميل، ولكن يُفضل البعض شراء البروتين لكي تضمن مكوناته وأنه النوع المناسب لشعرها وعمله في المنزل، لذا سنخبركِ في هذا المقال عن طريقة عمل البروتين العلاجي بالمنزل لتوفير تكلفة عمله في مراكز التجميل، وكيفية عمل بروتين طبيعي للشعر.

فائدة البروتين للشعر

جدير بالذكر معرفة أن الشعر يتكون من سلاسل من البروتين تُعرف بالكيراتين، والتي تعمل على فرد الشعرة وتقويتها وإعطائها الحيوية والنعومة، وترتبط هذه السلاسل فيما بينها بروابط كبريتية وهذه الروابط هي اللي تحدد نوع الشعر ما إذا كان ناعما أملساً أو مموجًا أو مجعدًا.

ودور البروتين يعمل على حماية بنية الشعر، ومع التقدم في العمر أو الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، كالصباغات وغيرها من فرد الشعر بطرق غير صحيحة ومواد كيميائية ضارة، فإن الشعر يفقد الغلاف البروتيني، وتتلف أجزاء من سلاسل البروتين، ما يعرضه للتقصف والتجعد، وبذلك يعمل البروتين العلاجي على علاج الشعر التالف عن طريق إعادة بناء الغطاء البروتيني للشعر مرة اخرى.

أنواع البروتين المستخدم في مراكز اتجميل

تحتوي معظم أنواع البروتين في صالونات التجميل على نسبة من (الفورمالدهيد) الذي يسبب تلف الشعر وله آثار جانبية على الصحة العامة إذا تم استنشاقه بكميات كبيرة، كما توجد أنواع من البروتين الخالية من الفورمالدهيد لكنها لا تفرد الشعر المجعد تمامًا، ولكنها تساعد على تغذية الشعر وتقويته، وتطريه خصلاته، ما يجعله يظهر بمظهر أنعم، ولذلك يفضل البعض استخدام المكونات الطبيعية التي تساعد على إعادة الغلاف البروتيني للشعر لتفادي أضرار مادة الفورمالدهيد.

ماسكات البروتين الطبيعي

نقدم لك التي كيفية عمل ماسكات طبيعية للشعر تعيد له مادة البروتين الحامية له وهي ماسك البيض والزبادي حيث يُعرف البيض بمحتواه العالي من البروتين، وهو ما يجعله من المكونات المثالية لتقوية الشعر وفرده واستعادة مظهره الحيوي وفرد خصلاته وتطرية الشعر، كذلك يحتوي الزبادي على”البروبيوتيك” الذي يحسن من صحة الشعر ويحميه من القشرة والفطريات.

ويمكنكِ تحضير ماسك البيض والزبادي لعمل بروتين طبيعي للشعر المجعد بالطريقة التالية: اخفقي بيضة مع عدد اثنين ملعقة من الزبادي جيدًا، حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس ملحوظة مهمة إذا كان شعرك جافًا، استخدمي الصفار فقط، أما إذا كان شعرك دهنيًا فاستخدمي البياض فقط، وإذا كان شعرك عاديًا فاستخدمي البيضة كاملة.

ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس، واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يستفاد منه خصلات شعرك ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر، ثم استخدمي شامبو لطيف وبلسم لإزاله رائحة البيض من شعرك، كما يمكنك إضافة بعض قطرات من أي زيت عطري، مثل اللافندر أو الليمون ويجب أن تكرري الماسك مرتين أسبوعيًا لتحصلي على نتائج مرضية.