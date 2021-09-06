أفضل الطرق الطبيعية لعلاج جفاف وترطيب البشرة ومعرفة أسبابه

نقدم اليوم طرق طبيعية فعالة لعلاج جفاف البشرة، حيث إن مشكلة جفاف وبهتان البشرة من أكثر ما يشغل النساء خاصة في سن المراهقة وفي فصل الصيف، حيث إن الجسم يكون بحاجة كبيرة إلي الترطيب الداخلي عن طريق تناول كمية كافية من الماء أو العصائر الطبيعية، أو الترطيب الخارجي عن طريق كريمات العناية بالبشرة والوصفات الطبيعة التي تمنحها النضارة والحيوية والتغذية اللازمة لجعلها رطبة وخالية من الحبوب، فسوف نري وصفات طبيعية مختلفة وبسيطة للتغلب على مختلف مشاكل البشرة خاصة في فصل الصيف.

يمكن استخدام زيت الزيتون في ترطيب البشرة عن طريق دهنه بكمية بسيطة جدا علي البشرة لترطيبها، أو وضع كمية مناسبة منه مع ملعقتين من الزبادي، ووضعهما على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم تنظيفها بواسطة منظف مصنوع من مواد طبيعية، فزيت الزيتون مرطب جيد جدا للبشرة وللشعر أيضا، وأيضا يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تمنع ظهور التجاعيد.

يمكن أيضا استخدام الأفوكادو في ترطيب البشرة وعلاج جفافها، فهو يحتوي علي البروتينات المهمة لتغذية البشرة، فيمكن وضع ملعقة من الأفوكادو مع ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي مع ملعقة من العسل وخلطهم جيدا، ثم نضعهم على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها جيدا.

طرق طبيعية لترطيب البشرة وعلاج الجفافالعوامل التي تسبب جفاف البشرة وظهور البثور بها

هناك كثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تسبب جفاف وشحوب البشرة، فمن المشاكل الداخلية هي مشاكل خاصة بسوء التغذية، وعدم تناول كمية كافية من الماء لتعويض الجسم عن الماء المفقود في فترة الصيف خاصة، وهناك عوامل خارجية أيضا منها: