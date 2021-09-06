طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم الأصلية 100%.. الوصفة الأصلية التي يخفيها عنكِ خبراء الطهي

طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم، وصفة كنتاكي او دجاج فرايد تشيكن التي نقدمها اليوم هي وصفة أمريكية بجوهرها، يمكنك تجربتها في العديد من المطاعم، لكن من الأفضل تحضيرها في المنزل من مكونات طبيعية وعالية الجودة، في طل الظروف الحالة تسطيعي توفير الطعم الرائع للدجاج. سنوفر لكي طريقة دجاج كنتاكي بالبيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم سنقدم لكي في هذا المقال طريقة عمل فراخ كنتاكي الشهية التي يحبها اطفالك. في المنزل. وسنوفر لكي السر الخفي وراء طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلي. مثل سلسلة محلات كنتاكي. فنحن معنا طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية من قلب مطابخ كنتاكى. مكونات طريقة دجاج كنتاكي المقرمش دجاجة كاملة ومقطعة الى ثماني قطع.

زيت للقلى.

لبن رائب.

عدد 2 بيضه.

1 ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة خردل.

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو(الببريكا).

1 ملعقة صغيرة فلفل حار(شطة بودرة) حسب الرغبة.

مقدار1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

و1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ومقدار1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

و1 ملعقة صغيرة زعتر.

2 ملاعق صغيرة من الشبت المجفف.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب مياه فوارة او مشروب شعير بدون كوحل(بيريل).

دقيق التمبورا. ويمكن الاستعاضة عنة بخليط من دقيق القمح العادي والنشا. ونصف معلقة من الخميرة الجافة. طريقة عمل فراخ كنتاكي خطوة بخطوة طريقة تجهيزفراخ كنتاكي جهزي الدجاج وقشري وأزيلي جميع الجلود والدهون من الدجاج.

قطّعي الدجاج إلى ثماني قطع. لأن ذلك سيقلي بشكل أسرع.

أغسلى قطع الدجاج بالملح والفلفل الاسود واتركيه جانبًا.

حضري خليط تتبيله الدجاج. ضعي ملعقة صغيرة كاري. 1 ملعقة كبيرة الخردل. 2 ملعقة صغيرة ببريكا حلوة.

1 ملعقة صغيرة شطة بودر حسب الرغبة. و1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم. بالاضافة الى1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل.

و1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. ثم 1 ملعقة صغيرة من الزعتر. 1/2 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف.

1 ملعقة صغيرة من الملح. 2 مياه فوارة او مشروب شعير.

يقلب جيدًا. يجب أن يكون لديك كريم مثل الكريمة. إذا كان الخليط كثيفًا. أضف كمية كافية من الماء وتأكد من أنه خفيف ودسم أكثر.

اغمسي قطع الدجاج في الخليط المعد مسبقً. يمكنك تتبيلها لمدة ساعة حتى تتشرب قطع الدجاج جيدًا مع التتبيله.

ويفضل تحضرها مساء وتركها في التتبيله طوال الليل داخل الثلاجة. طريقة طهى فراخ كنتاكي قومي بإعداد وعاءين. في أحد الأوعية. ضعي كوبين من اللبن الرائب و2 بيضة، واخفقيها جيدًا.

وفي الوعاء الآخر. ضعي 200 جرام دقيق التمبورا (يمكنك أيضًا استخدام خليط من دقيق القمح. ونشا الذرة بنسب متساوية. ونصف معلقة خميرة جافة).

ثم ضيفي الى الدقيق. مقدار 1 ملعقة صغيرة ببريكا حلوة. 1/2 ملعقة صغيرة شطه بودر حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة كاري. و1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل. ونضيف1/2 ملعقة صغيرة شبت مجفف.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم، 1/2 ملعقة صغيرة زعتر، و1/2 ملعقة صغيرة ملح.

ننشل الدجاج من التتبيله. نضعه أولاً في أول وعاء من البيض والحليب. ثم في وعاء من خليط الدقيق والبهارات.

أعيدي الدجاج في البيض والحليب. ثم في خليط الدقيق والبهارات. حتى تعطى طعم الفرايد تشكن.

سخني زيت جيدًا في حلة أو في مقلاة عميقة.

ضعي قطع الدجاج واقليها مع تهدئة النار قليلا عند وضع الدجاج.

وعندما يصبح لونها ذهبيًا. خففي الحرارة واستمري في القلي. يجب أن تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

عندما يتحول لون الدجاج إلى اللون البني الذهبي. نقوم بنشله من الزيت ووضعه على طبق بمنشفة ورقية لتصريف أي زيت زائد.

قدمي الدجاج في طبق مع البطاطس البوم فريت والكول سلو والكاتشب. مكونات طريقة دجاج كنتاكي المقرمشطريقة عمل فراخ كنتاكي خطوة بخطوة و يهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم بالظبط ستسعدين بها اطفالك. الوسوم

طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم، وصفة كنتاكي او دجاج فرايد تشيكن التي نقدمها اليوم هي وصفة أمريكية بجوهرها، يمكنك تجربتها في العديد من المطاعم، لكن من الأفضل تحضيرها في المنزل من مكونات طبيعية وعالية الجودة، في طل الظروف الحالة تسطيعي توفير الطعم الرائع للدجاج. سنوفر لكي طريقة دجاج كنتاكي بالبيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم سنقدم لكي في هذا المقال طريقة عمل فراخ كنتاكي الشهية التي يحبها اطفالك. في المنزل. وسنوفر لكي السر الخفي وراء طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلي. مثل سلسلة محلات كنتاكي. فنحن معنا طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية من قلب مطابخ كنتاكى. مكونات طريقة دجاج كنتاكي المقرمش دجاجة كاملة ومقطعة الى ثماني قطع.

زيت للقلى.

لبن رائب.

عدد 2 بيضه.

1 ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة خردل.

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو(الببريكا).

1 ملعقة صغيرة فلفل حار(شطة بودرة) حسب الرغبة.

مقدار1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

و1 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ومقدار1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

و1 ملعقة صغيرة زعتر.

2 ملاعق صغيرة من الشبت المجفف.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب مياه فوارة او مشروب شعير بدون كوحل(بيريل).

دقيق التمبورا. ويمكن الاستعاضة عنة بخليط من دقيق القمح العادي والنشا. ونصف معلقة من الخميرة الجافة. طريقة عمل فراخ كنتاكي خطوة بخطوة طريقة تجهيزفراخ كنتاكي جهزي الدجاج وقشري وأزيلي جميع الجلود والدهون من الدجاج.

قطّعي الدجاج إلى ثماني قطع. لأن ذلك سيقلي بشكل أسرع.

أغسلى قطع الدجاج بالملح والفلفل الاسود واتركيه جانبًا.

حضري خليط تتبيله الدجاج. ضعي ملعقة صغيرة كاري. 1 ملعقة كبيرة الخردل. 2 ملعقة صغيرة ببريكا حلوة.

1 ملعقة صغيرة شطة بودر حسب الرغبة. و1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم. بالاضافة الى1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل.

و1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. ثم 1 ملعقة صغيرة من الزعتر. 1/2 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف.

1 ملعقة صغيرة من الملح. 2 مياه فوارة او مشروب شعير.

يقلب جيدًا. يجب أن يكون لديك كريم مثل الكريمة. إذا كان الخليط كثيفًا. أضف كمية كافية من الماء وتأكد من أنه خفيف ودسم أكثر.

اغمسي قطع الدجاج في الخليط المعد مسبقً. يمكنك تتبيلها لمدة ساعة حتى تتشرب قطع الدجاج جيدًا مع التتبيله.

ويفضل تحضرها مساء وتركها في التتبيله طوال الليل داخل الثلاجة. طريقة طهى فراخ كنتاكي قومي بإعداد وعاءين. في أحد الأوعية. ضعي كوبين من اللبن الرائب و2 بيضة، واخفقيها جيدًا.

وفي الوعاء الآخر. ضعي 200 جرام دقيق التمبورا (يمكنك أيضًا استخدام خليط من دقيق القمح. ونشا الذرة بنسب متساوية. ونصف معلقة خميرة جافة).

ثم ضيفي الى الدقيق. مقدار 1 ملعقة صغيرة ببريكا حلوة. 1/2 ملعقة صغيرة شطه بودر حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة كاري. و1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل. ونضيف1/2 ملعقة صغيرة شبت مجفف.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم، 1/2 ملعقة صغيرة زعتر، و1/2 ملعقة صغيرة ملح.

ننشل الدجاج من التتبيله. نضعه أولاً في أول وعاء من البيض والحليب. ثم في وعاء من خليط الدقيق والبهارات.

أعيدي الدجاج في البيض والحليب. ثم في خليط الدقيق والبهارات. حتى تعطى طعم الفرايد تشكن.

سخني زيت جيدًا في حلة أو في مقلاة عميقة.

ضعي قطع الدجاج واقليها مع تهدئة النار قليلا عند وضع الدجاج.

وعندما يصبح لونها ذهبيًا. خففي الحرارة واستمري في القلي. يجب أن تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

عندما يتحول لون الدجاج إلى اللون البني الذهبي. نقوم بنشله من الزيت ووضعه على طبق بمنشفة ورقية لتصريف أي زيت زائد.

قدمي الدجاج في طبق مع البطاطس البوم فريت والكول سلو والكاتشب. مكونات طريقة دجاج كنتاكي المقرمشطريقة عمل فراخ كنتاكي خطوة بخطوة و يهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم بالظبط ستسعدين بها اطفالك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي زي المطاعم الأصلية 100%.. الوصفة الأصلية التي يخفيها عنكِ خبراء الطهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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