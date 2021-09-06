طريقة عمل المشبك الدمياطي الأصلية بثلاث مكونات مثل الجاهز تماما

المشبك الدمياطي ، من الحلويات المفضلة والمحببة للكثير والتي يقبل علي تناولها الكبير والصغير بلا استثناء لما تتميز به هذه الأكلة من مذاق خاص ومميز وفريد، كما أن مكوناته غاية في البساطة وهي متوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيره كذلك سهلة للغاية ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة توينكيز بحشوة الكريمة اللذيذة وطريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وذات الشكل الفريد وكذلك كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني طريقة المشبك الدمياطي.

مكونات المشبك الدمياطي

يتكون من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة للغاية ومكوناته كالتالي:

كوب دقيق.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المشبك الدمياطي الأصلية وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كوب الدقيق مع كوب الماء والملعقة الصغيرة من الخميرة الفورية.

ثم نترك الخليط لمدة ٨ ساعات حتي يختمر وهذا هو السر في طعم المشبك الدمياطي الجاهز.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط جيدا بعدما يختمر، ثم نقوم بوضعه في قمع أو في كيس الحلواني ونقوم بثقب الكيس ثقب صغير.

بعد ذلك نقوم بإنزال العجين في الزيت بشكل دائري وبالححم المرغوب فيه.

والمشبك يأخذ مدة أقل من دقيقتين علي النار.

وبعدما تتم تسوية المشبك مباشرة نقوم بوضعه في السيرب الثقيل.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء

طريقة عمل شربات أو سيرب المشبك

يتميز سيرب المشبك بدوامه الثقيل ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من السكر.

كوب من الماء ١٨٠ مل.

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون.

نقوم بخلط السكر مع الماء.

ثم نقوم بوضعه على النار حتى يغلي.

وبعدما يغلي نقوم بإضافة ملح الليمون وبعدما يأخذ القوام المناسب يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إضافة بعض الفانيليا إلي السيرب أثناء التسوية.

طريقة التحضير