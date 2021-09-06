طريقه عمل الكبيبه بالحمة المفرومة في المنزل بطريقه سهله وبمكونات بسيطه كما تتميز بسرعه التحضير وتعد الكبيبه باللحم المفروم من اشهي أطباق المقبلات التي يمكن أن تقدم بجانب العديد من الأطباق الرئيسية كما تعد من المقبلات ألذيذة المفضلة للعديد من الكبار والصغار. المقادير المطلوبة لعمل الكبيبه بالحمة المفرومة 2 كوب من البرغل الناعم.

كيلو من اللحم المفروم.

كوب ونصف من الدقيق.

بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا.

نصف كوب من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من النعناع الناشف.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيره من البهارات السبعة.

3 كوب من الماء المغلي.

نصف كيلو من البصل المفروم للحشو.

ملعقه كبيره من السمنة.

بقدونس مقطع.

مكسرات حسب الرغبة. طريقه تحضير الكبيبه باللحمة المفرومة نبدأ بتحضير المطحنة الكهربائية ونضع بها 2 كوب من البرغل حتي يتم طحنه جيدا ثم نضعه في بوله ثم نضيف عليه 3 أكواب من الماء المغلي ونقلب جيدا ثم يغطي ويترك لمده ساعه تقريبا.

نحضر طاسه كبيره ونضعها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف ملعقه كبيره من السمنة ثم نضيف البصل المفروم ويقلب جيدا حتي يتحول للون الذهبي.

نضيف ملعقه من الفلفل الأسود مع ملعقه صغيره من البهارات السبعة ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب جيدا مع البصل حتي يتغير لونها ثم تترك حتي يتم الطهي جيدا.

في طاسه اخري ونضعها علي النار ثم نضيف ملعقه صغيره من السمنة ثم نضيف المكسرات من كاجو أو البندق واللوز حسب الرغبة ثم تقلب جيدا مع السمن وتترك قليلا.

نحضر البرغل بعد أن تم وضعه في الماء لمده ساعه علي الأقل تقريبا ثم نضيف عليه الدقيق مع نصف ملعقه صغيره من النعناع الناشف ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه من البهارات السبعة مع بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا ثم نضيف ملعقه من الملح أو حسب الرغبة مع نصف كوب من الزيت ونقلب جيدا.

ثم نحضر اللحمة بعد الطهي ونضيف عليها البقدونس المقطع مع المكسرات ونقلب جيدا ثم نحضر العجين ونبدأ بوضع الحشو في العجين ثم نغلق العجين علي الحشو وتترك لمده نصف ساعه في الثلاجة.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ثم توضع علي النار حتي تسخن ثم نضع العجين في الزيت حتي يتغير اللون ويتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الكبيبه بالحمة المفرومةطريقه تحضير الكبيبه باللحمة المفرومة الوسوم

طريقه عمل الكبيبه بالحمة المفرومة في المنزل بطريقه سهله وبمكونات بسيطه كما تتميز بسرعه التحضير وتعد الكبيبه باللحم المفروم من اشهي أطباق المقبلات التي يمكن أن تقدم بجانب العديد من الأطباق الرئيسية كما تعد من المقبلات ألذيذة المفضلة للعديد من الكبار والصغار. المقادير المطلوبة لعمل الكبيبه بالحمة المفرومة 2 كوب من البرغل الناعم.

كيلو من اللحم المفروم.

كوب ونصف من الدقيق.

بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا.

نصف كوب من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من النعناع الناشف.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقه صغيره من البهارات السبعة.

3 كوب من الماء المغلي.

نصف كيلو من البصل المفروم للحشو.

ملعقه كبيره من السمنة.

بقدونس مقطع.

مكسرات حسب الرغبة. طريقه تحضير الكبيبه باللحمة المفرومة نبدأ بتحضير المطحنة الكهربائية ونضع بها 2 كوب من البرغل حتي يتم طحنه جيدا ثم نضعه في بوله ثم نضيف عليه 3 أكواب من الماء المغلي ونقلب جيدا ثم يغطي ويترك لمده ساعه تقريبا.

نحضر طاسه كبيره ونضعها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف ملعقه كبيره من السمنة ثم نضيف البصل المفروم ويقلب جيدا حتي يتحول للون الذهبي.

نضيف ملعقه من الفلفل الأسود مع ملعقه صغيره من البهارات السبعة ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب جيدا مع البصل حتي يتغير لونها ثم تترك حتي يتم الطهي جيدا.

في طاسه اخري ونضعها علي النار ثم نضيف ملعقه صغيره من السمنة ثم نضيف المكسرات من كاجو أو البندق واللوز حسب الرغبة ثم تقلب جيدا مع السمن وتترك قليلا.

نحضر البرغل بعد أن تم وضعه في الماء لمده ساعه علي الأقل تقريبا ثم نضيف عليه الدقيق مع نصف ملعقه صغيره من النعناع الناشف ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ونصف ملعقه من البهارات السبعة مع بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا ثم نضيف ملعقه من الملح أو حسب الرغبة مع نصف كوب من الزيت ونقلب جيدا.

ثم نحضر اللحمة بعد الطهي ونضيف عليها البقدونس المقطع مع المكسرات ونقلب جيدا ثم نحضر العجين ونبدأ بوضع الحشو في العجين ثم نغلق العجين علي الحشو وتترك لمده نصف ساعه في الثلاجة.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ثم توضع علي النار حتي تسخن ثم نضع العجين في الزيت حتي يتغير اللون ويتم الطهي جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الكبيبه بالحمة المفرومةطريقه تحضير الكبيبه باللحمة المفرومة

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