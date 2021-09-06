الفطائر التركية السحرية الرائعة بعجينة هشة وطرية كالقطن لجميع المخبوزات بدون تكاليف

الفطائر التركية السحرية الرائعة ، الفطائر التركية من أشهر الأكلات التي انتشرت كثيرًا بشكل ملحوظ وهذا بالأخص بعد انتشار العادات التركية عبر وسائل الإعلام، شاهد الجميع الفطائر التركية بجمالها وشكلها المميز لهذا سارع جميع النساء وربات البيوت أن يبحثون عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها صنع الفطائر التركية اللذيذة من المنزل، ولهذا بحثنا كثيرًا حتي وجدنا لكم الطريقة الصحيحة والاصلية لعمل الفطائر التركية بأبسط المكونات والطرق. الفطائر التركية السحرية الرائعة الفطائر التركية السحرية الرائعة من احلى انواع الفطائر التي يعشقها الكبار والصغار فهي سهلة الصنع ومقاديرها متوفرة في كل بيت، وإليكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل: المقادير 3 أكواب من دقيق المخبوزات متعدد الاستخدام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلثي كوب من السمسم المحمص.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

رشة صغيرة من الملح الناعم.

2 كوب من الحليب الدافئ.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

نصف كيلو من الجبن الرومي المبشور. المقادير طريقة التحضير طريقة التحضير الفطائر التركية من اشهي المأكولات التي يمكن أعدادها بكل سهولة فجميع مكوناتها متوافرة في المنزل ولا تحتاج إلى وقت كبير في إعدادها، وهي لذيذة جدًا ويمكن تناولها مع المشروبات الباردة أو مع المشروبات الساخنة أو مع الجبن أو المربي وغيرها، وسنطرح لكم طريقة التحضير بالتفاصيل: في البداية يتم إحضار العجان الكهربائي، ثم يتم وضع الدقيق والحليب والسكر والملح والسكر والزيت وبالإضافة إلى ذلك الخميرة الفورية. يتم خفق المكونات على سرعة متوسطة لمدة 10 دقائق، لحين الحصول على قوام مناسب. بعد ذلك يتم لم العجينة من العجان ووضعها في بولة من الزجاج، ثم يتم تغطيتها بكيس من البلاستيك. يتم وضع العجينة في مكان مُظلم لمدة ساعة حتى تختمر. في غضون ذلك يتم إحضار صينية وتبطينها بالزيت. يتم إحضار العجينة وتقسيمها لنصفين. يتم وضع الجبنة على الفلفل الأسمر وتقليبهم جيدًا. يتم فرد النصف الأول من العجينة في الصينية، ثم وضع الحشو بها. بعد ذلك يتم فرد نصف العجينة الأخر فوق الحشو. يتم دهن وش العجينة بقليل من الزبدة ووضع السمسم عليها يتم وضع العجينة في الفرن على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة. بعد تمام النضج يتم تقديم الفطائر التركية مع المشروبات الساخنة وبالهنا والشفا، وسوف تندهشي من حلاوه المذاق. الوسوم

الفطائر التركية السحرية الرائعة ، الفطائر التركية من أشهر الأكلات التي انتشرت كثيرًا بشكل ملحوظ وهذا بالأخص بعد انتشار العادات التركية عبر وسائل الإعلام، شاهد الجميع الفطائر التركية بجمالها وشكلها المميز لهذا سارع جميع النساء وربات البيوت أن يبحثون عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها صنع الفطائر التركية اللذيذة من المنزل، ولهذا بحثنا كثيرًا حتي وجدنا لكم الطريقة الصحيحة والاصلية لعمل الفطائر التركية بأبسط المكونات والطرق. الفطائر التركية السحرية الرائعة الفطائر التركية السحرية الرائعة من احلى انواع الفطائر التي يعشقها الكبار والصغار فهي سهلة الصنع ومقاديرها متوفرة في كل بيت، وإليكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل: المقادير 3 أكواب من دقيق المخبوزات متعدد الاستخدام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلثي كوب من السمسم المحمص.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

رشة صغيرة من الملح الناعم.

2 كوب من الحليب الدافئ.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

نصف كيلو من الجبن الرومي المبشور. المقادير طريقة التحضير طريقة التحضير الفطائر التركية من اشهي المأكولات التي يمكن أعدادها بكل سهولة فجميع مكوناتها متوافرة في المنزل ولا تحتاج إلى وقت كبير في إعدادها، وهي لذيذة جدًا ويمكن تناولها مع المشروبات الباردة أو مع المشروبات الساخنة أو مع الجبن أو المربي وغيرها، وسنطرح لكم طريقة التحضير بالتفاصيل: في البداية يتم إحضار العجان الكهربائي، ثم يتم وضع الدقيق والحليب والسكر والملح والسكر والزيت وبالإضافة إلى ذلك الخميرة الفورية. يتم خفق المكونات على سرعة متوسطة لمدة 10 دقائق، لحين الحصول على قوام مناسب. بعد ذلك يتم لم العجينة من العجان ووضعها في بولة من الزجاج، ثم يتم تغطيتها بكيس من البلاستيك. يتم وضع العجينة في مكان مُظلم لمدة ساعة حتى تختمر. في غضون ذلك يتم إحضار صينية وتبطينها بالزيت. يتم إحضار العجينة وتقسيمها لنصفين. يتم وضع الجبنة على الفلفل الأسمر وتقليبهم جيدًا. يتم فرد النصف الأول من العجينة في الصينية، ثم وضع الحشو بها. بعد ذلك يتم فرد نصف العجينة الأخر فوق الحشو. يتم دهن وش العجينة بقليل من الزبدة ووضع السمسم عليها يتم وضع العجينة في الفرن على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة. بعد تمام النضج يتم تقديم الفطائر التركية مع المشروبات الساخنة وبالهنا والشفا، وسوف تندهشي من حلاوه المذاق.

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