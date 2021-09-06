مكون أوصى بيه النبي لتكثيف الشعر وسد الفراغات وعلاج التساقط والشيب

يعاني الكثير من الناس رجالا ونساءا من مشاكل في الشعر على مختلف أنواعها ما بين معاناة البعض من الصلع وآخرون من فراغات في فروة رؤوسهم وذلك بسبب معاناتهم المسبقة من تساقط الشعر، بالإضافة إلى أن البعض قد يكون شعره متوقف عن النمو فتعمل تلك الوصفة الذي سنوضحها لكم تعمل على تحفيز نمو الشعر وتكثيفه وعلاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث تعتمد على الوصفة على مكونين أوصى بهما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذكر أحدهما في القرآن الكريم وهو السدر في قول الله عز وجل ﴿وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ سبأ 16، ﴿َوأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ الواقعة 27- 28، أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد أوصى بالغسل بالماء والسدر، واما المكون الثاني فهو الإثمد حيث أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا “اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر”.

وصفة تكثيف الشعر والقضاء على الصلع

لتحضير تلك الوصفة يجب توفر كمية من ورق السدر على أن يتم شراء ورق السدر وليس السدر المطحون ثم نطحنه بالمنزل على شرط أن يتم تنقيته من الشوائب والأشواك، ونقوم بطحن مقدار ملعقة من الإثمد ويمكن شراءه على شكل أحجار من عند العطار أيضا ونطحنه في المنزل كذلك، ثم نضع ملعقة من الإثمد المطحون مع أوراق السدر المطحونة مع بعضهم البعض، ثم نضيف عليهما ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من زيت الثوم، ثم يتم التقليب في كل مرة جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار 7 نقاط من زيت حبة البركة والتقليب مجددا، ثم اترك الخليط لمدة نصف ساعة قبل الإستخدام.

طريقة استخدام وصفة تطويل الشعر

يتم فرد الخليط على الشعر بواسطة فرشاة مع فرك فروة رأسك بالمكون حتى تتفاعل مع جميع أجزاء فروة الرأس، ثم تترك على الشعر لمدة حوالي ساعة ونصف مع ضرورة ارتداء الكيس البلاستيكي خلال تلك الأثناء ليتفاعل الشعر جيدا مع الوصفة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وحافظي على تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا على الأقل ولمدة ثلاثة أشهر حتى تحققي أفضل النتائج الممكنة.