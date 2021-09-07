طريقة عمل سلطة زبادي دايت للرجيم وحرق الدهون بوصفات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل سلطة زبادي دايت ، الدايت لا يجب أبدًا أن يكون معناه حرمان من الأكلات الشهية، فيمكن التغيير في الأكلات التي يتم تناولها في النظام الغذائي حتى تكون بأشكال مختلفة وخارجة عن الروتين مثل سلطة الزبادي التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، وتسريع عملية الحرق خاصًة عند إضافة عصير الليمون عليها.

طريقة عمل سلطة زبادي دايت

فالآن يمكن تحضير سلطة الزبادي دايت بكل سهولة وبطرق مختلفة، وبهذا يمكن تحضير السلطة للرجيم بدون زيادة الوزن بطعم شهي ولذيذ.

واليوم سنقدم لكي سيدتي أبسط طريقة عمل سلطة زبادي دايت بسهولة، بنكهات مختلفة، وطعم شهي ولذيذ.

المكونات

ثمرتين من الخيار (كبيرة الحجم).

كوبان من الزبادى بدون دسم.

فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أوراق من النعناع الطازج.

طريقة التحضير

قطعي الخيار مكعبات صغيرة الحجم ثم وزعي عليها القليل من الملح.

اتركي الخيار لمدة 20 دقيقة للتخلص من الماء تمامًا.

ثم ضعي الزبادي مع الخيار + النعناع + الثوم مع التقليب الجيد.

ومن ثم وزعي السلطة في طبق التقديم وقدميه على الفور.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة زبادي دايت بالخيار

المكونات

نصف كوب من الفراولة مقطعة مكعبات.

مقدار نصف كوب من التوت.

ثلاثة ثمرات من البرتقال مقطع مكعبات.

أربع ثمرات من الكيوي مقطع مكعبات.

عدد أربع ثمرات من التفاح مقطع مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

200 جرام من الزبادي خالي الدسم.

طريقة التحضير

اسكبي العسل مع الفواكه وامزجي جيدًا ثم ضعيه في وعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم اخرجيه من الثلاجة وضعي الزبادي وامزجي جيدًا ثم اتركيها في الثلاجة بعض الوقت حتى يتم تقديمها.

الوصفة الثانية: طريقة عمل زبادي دايت بالفواكه

المكونات

كوب من الزبادي اليوناني.

ثمرتان من الأفوكادو.

فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الخل.

معيار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة من الملح.

مقدار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قطعي الأفوكادو قطع صغيرة الحجم ثم اهرسيها واتركيها جانبًا.

أضيفي لها الزبادي + عصير الليمون + الخل + زيت الزيتون + الثوم المهروس + الملح + الفلفل الأسود + الكمون.

امزجي كل المكونات جيدًا ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

ضعي خليط السلطة في وعاء التقديم مع شرائح الجزر + الفلفل الأحمر الحلو وشرائح التوست المحمص الأسمر.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل زبادي دايت بالأفوكادو