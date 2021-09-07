طريقة عمل العيش الفينو أو الكيزر الأفران في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل العيش الفينو والكيزر مع بداية عام دراسي جديد تقوم ربة الأسرة بشراء كمية كبيرة من العيش الفينو أو الكيزر ولكن لا أحد يعلم مصادر صنعها ولكن تبحث ديما على ما هو مفيد وصحي بالنسبة لهم الفينو من المعجنات سهلة التحضير في المنزل ولكن البعض يجد صعوبة في طريقة خبزه بالفرن تحديداً، ويمكن الأحتفاظ به بعد خبزه فترات طويلة بالفري يزر لاستخدامه عند اللزوم. طريقة عمل العيش الفينو والكيزرالأفران طريقة عمل العيش الفينو والكيزرالأفران في الأونة الأخيرة قامت بعض الأفران بالتفنن في تقديم العيش الفينو بإضافات مختلفة منها السوسيس، الجبن، البسطرمة، اللانشون، تعلمي تحضيره بالمنزل لضمان نظافته وقدمه لعائلتك لتناوله في أي وقت، هناك أنواع كثيرة منها الفرنسي، الأيطالي. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات خمس أكواب دقيق متعدد الأغراض.

كوبان حليب دافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب سائل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضة بدرجه حرارة الغرفة.

ملعقتان سكر ناعم.

ملعقتان كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

سمسم محمص للتزين.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب. طريقة التحضير نضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونقلبها ونتركها جنباً في مكان دا فيء لتختمر.

ضعي في العجان الدقيق، كوب من الحليب، الزبدة، الزيت، الملح.

نخلطهم جيداّ، نضيف الخميرة على العجين ونستمر في الخفق.

نضيف البيضة كاملة، ونشغل العجان على الخفق المتوسط.

نضيف الكوب الأخر من الحليب بالتدريج، ونترك العجان مستمر في العجن لمدة عشر دقائق متواصلة.

نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت، نغطي الوعاء بكيس بلاستيكية أسترتش، ثم نضع فوطة المطبخ.

نضعه في فرن البوتاجاز لمدة ساعة حتي يختمر ويتضاعف حجمه، نقطع العجين قطع متساوية.

نكور العجين ويتم لف وفرد جزء من الكمية بشكل أسطواني، يتم تسويه الأطراف بأصابع اليد.

نرص الفينو في صينية أو صاج الفرن، نتركه يختمر مرة أخري لمدة نصف ساعة.

نترك مسافة مناسبة بين الفينو، نضعه في الفرن مره أخري ليكتمل تخميره.

نغمس الفرشاه في الحليب وندهن جميع أوجه الفينو ونرش السمسم.

نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 ْ لمدة نصف ساعة مع المراقبة المستمرة.

نتركه حتي يحمر من جميع الجوانب، نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد تماماً.

نضعه في أكياس بلاستيكية أو علبه محكمة الغلق، ونضعه في الفريزر لفترات طويلة حين أستخدامه الوسوم

طريقة عمل العيش الفينو والكيزر مع بداية عام دراسي جديد تقوم ربة الأسرة بشراء كمية كبيرة من العيش الفينو أو الكيزر ولكن لا أحد يعلم مصادر صنعها ولكن تبحث ديما على ما هو مفيد وصحي بالنسبة لهم الفينو من المعجنات سهلة التحضير في المنزل ولكن البعض يجد صعوبة في طريقة خبزه بالفرن تحديداً، ويمكن الأحتفاظ به بعد خبزه فترات طويلة بالفري يزر لاستخدامه عند اللزوم. طريقة عمل العيش الفينو والكيزرالأفران طريقة عمل العيش الفينو والكيزرالأفران في الأونة الأخيرة قامت بعض الأفران بالتفنن في تقديم العيش الفينو بإضافات مختلفة منها السوسيس، الجبن، البسطرمة، اللانشون، تعلمي تحضيره بالمنزل لضمان نظافته وقدمه لعائلتك لتناوله في أي وقت، هناك أنواع كثيرة منها الفرنسي، الأيطالي. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات خمس أكواب دقيق متعدد الأغراض.

كوبان حليب دافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب سائل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضة بدرجه حرارة الغرفة.

ملعقتان سكر ناعم.

ملعقتان كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

سمسم محمص للتزين.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب. طريقة التحضير نضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونقلبها ونتركها جنباً في مكان دا فيء لتختمر.

ضعي في العجان الدقيق، كوب من الحليب، الزبدة، الزيت، الملح.

نخلطهم جيداّ، نضيف الخميرة على العجين ونستمر في الخفق.

نضيف البيضة كاملة، ونشغل العجان على الخفق المتوسط.

نضيف الكوب الأخر من الحليب بالتدريج، ونترك العجان مستمر في العجن لمدة عشر دقائق متواصلة.

نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت، نغطي الوعاء بكيس بلاستيكية أسترتش، ثم نضع فوطة المطبخ.

نضعه في فرن البوتاجاز لمدة ساعة حتي يختمر ويتضاعف حجمه، نقطع العجين قطع متساوية.

نكور العجين ويتم لف وفرد جزء من الكمية بشكل أسطواني، يتم تسويه الأطراف بأصابع اليد.

نرص الفينو في صينية أو صاج الفرن، نتركه يختمر مرة أخري لمدة نصف ساعة.

نترك مسافة مناسبة بين الفينو، نضعه في الفرن مره أخري ليكتمل تخميره.

نغمس الفرشاه في الحليب وندهن جميع أوجه الفينو ونرش السمسم.

نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 ْ لمدة نصف ساعة مع المراقبة المستمرة.

نتركه حتي يحمر من جميع الجوانب، نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد تماماً.

نضعه في أكياس بلاستيكية أو علبه محكمة الغلق، ونضعه في الفريزر لفترات طويلة حين أستخدامه

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