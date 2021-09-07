طريقة عمل شاورما تركية باللحم الاصلية مع خلطة بهارات الشاورما التركية

طريقة عمل شاورما تركية ، إحدى طرق عمل الشاورما الشهيرة، وهي وجبة معروفة في الوطن العربي كله، ويمكن تحضيرها باستخدام اللحم أو الدجاج، وأحيانًا يتم استخدام الروبيان أو الجمبري، في عمل سندوتش الشاورما الأصلي، ولكنها لا تستخدم كثيرًا. ومن أشهر طرق عمل شاورما السورية، هي طريقة عمل شاورما تركية باللحم، وكذلك كيفية طهي شاورما تركية بالدجاج. ومن أهم ما يمكنك تقديمه من صوص مع شاورما، هو المقبلات والسلطات، التي تجعل من مذاق الشاورما أمر غير متوقع بالنسبة لك. وطريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، هي الأشهر على الإطلاق من بين طرق عمل الشاورما، وهي تناسب تناولها في منتصف يوم طويل، أو يمكنك حملها معك إلى العمل أو الجامعة، ويمكنك استخدامها كوجبة غداء رئيسة، وليس سناك بين الوجبات، وذلك في حالة عملها في صورة صينية، ولكن إذا قدمتيها لأفراد أسرتك كساندوتشات، يجب تقديم وجبة غداء أخرى لهم.طريقة عمل الشاورما التركية الاصلية
ولكن توجد العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك من خلالها التنوع في طرق إعداد وتحضير الشاورما ومنها؛ طريقة عمل الشاورما التركية الاصلية، وطريقة عمل الطاكوس التركي باللحم، والشاورما التركية منال العالم، شاورما تركية بالدجاج. بالإضافة إلى طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وصينية شاورما دجاج بالفرن، وطريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطاكوس شاورما بالتورتيلا، وكلها طرق سهلة ومختلفة جربي في كل مرة، واحدة منها واستمتعي بمذاق مختلف.طريقة عمل الشاورما التركية باللحم
- كيلو جرام من اللحم.
- حبتان بصل مفرومتان.
- 2 حبة بنادورا مفرومتان.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من بهارات اللحم.
- 5 فصوص ثوم مهروسة.
- رشة ملح.
- خمس ملاعق كبيرة معجون طماطم جاهزة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.
ابدئي بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة السمك، وضعيها جانبًا.
- ثم اخلطي البنادورا والبصل والزبادي، مع معجون الطماطم والبهارات والملح والثوم والفلفل الأسود.
- وبعدها اغمري شرائح اللحم، في خلطة بهارات الشاورما التركية.
- وقومي بتغطية الوعاء، بكيس نايلون، وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة أو على الأقل، لخمس ساعات قبل الطهي.
- وعند طهي شاورما اللحم، سخني ملعقتي زيت في مقلاة واسعة، ثم ضعي اللحم وشوحيه قليلا.
- ثم اتركي الشاورما على نار هادئة، حتى تنضج ثم قدميها ساخنة مع المقبلات.
- ويمكنك تقديمها على شكل ساندوتشات شاورما أصلية.
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طريقة عمل شاورما تركية ، إحدى طرق عمل الشاورما الشهيرة، وهي وجبة معروفة في الوطن العربي كله، ويمكن تحضيرها باستخدام اللحم أو الدجاج، وأحيانًا يتم استخدام الروبيان أو الجمبري، في عمل سندوتش الشاورما الأصلي، ولكنها لا تستخدم كثيرًا. ومن أشهر طرق عمل شاورما السورية، هي طريقة عمل شاورما تركية باللحم، وكذلك كيفية طهي شاورما تركية بالدجاج. ومن أهم ما يمكنك تقديمه من صوص مع شاورما، هو المقبلات والسلطات، التي تجعل من مذاق الشاورما أمر غير متوقع بالنسبة لك. وطريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، هي الأشهر على الإطلاق من بين طرق عمل الشاورما، وهي تناسب تناولها في منتصف يوم طويل، أو يمكنك حملها معك إلى العمل أو الجامعة، ويمكنك استخدامها كوجبة غداء رئيسة، وليس سناك بين الوجبات، وذلك في حالة عملها في صورة صينية، ولكن إذا قدمتيها لأفراد أسرتك كساندوتشات، يجب تقديم وجبة غداء أخرى لهم.طريقة عمل الشاورما التركية الاصلية
ولكن توجد العديد من الطرق الأخرى، التي يمكنك من خلالها التنوع في طرق إعداد وتحضير الشاورما ومنها؛ طريقة عمل الشاورما التركية الاصلية، وطريقة عمل الطاكوس التركي باللحم، والشاورما التركية منال العالم، شاورما تركية بالدجاج. بالإضافة إلى طريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وصينية شاورما دجاج بالفرن، وطريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطاكوس شاورما بالتورتيلا، وكلها طرق سهلة ومختلفة جربي في كل مرة، واحدة منها واستمتعي بمذاق مختلف.طريقة عمل الشاورما التركية باللحم
- كيلو جرام من اللحم.
- حبتان بصل مفرومتان.
- 2 حبة بنادورا مفرومتان.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من بهارات اللحم.
- 5 فصوص ثوم مهروسة.
- رشة ملح.
- خمس ملاعق كبيرة معجون طماطم جاهزة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.
ابدئي بتقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة السمك، وضعيها جانبًا.
- ثم اخلطي البنادورا والبصل والزبادي، مع معجون الطماطم والبهارات والملح والثوم والفلفل الأسود.
- وبعدها اغمري شرائح اللحم، في خلطة بهارات الشاورما التركية.
- وقومي بتغطية الوعاء، بكيس نايلون، وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة أو على الأقل، لخمس ساعات قبل الطهي.
- وعند طهي شاورما اللحم، سخني ملعقتي زيت في مقلاة واسعة، ثم ضعي اللحم وشوحيه قليلا.
- ثم اتركي الشاورما على نار هادئة، حتى تنضج ثم قدميها ساخنة مع المقبلات.
- ويمكنك تقديمها على شكل ساندوتشات شاورما أصلية.
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