كريم البانثينول ونشا الذرة: أقوي كراتين للشعر المجعد وعلاج الهيشان2021

يعد كريم البانثينول ونشا الذرة ، من أقوي كراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد وعلاج الهيشان وتقصف الشعر، وسوف نحصل بعد استخدام الكراتين علي أفضل شعر ناعم ورطب وغير مجعد، وتحدي حيث يعد الشعر مصدر جمال بنسبة لكل فتاة، وتبحث الكثير منهم علي شعر طبيعي وغير مجعد دون استخدام كراتين ضار للشعر مثل الكراتين الجاهز الذي يوجد به مواد كيمائية ضاره بالشعر، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم البانثينول ونشا الذرة الرهيب في فرد الشعر المجعد خلال فترة بسيطة جدا2021. مكونات عمل كريم البانثينول ونشا الذرة أفضل كراتين للشعر المجعد مكونات عمل كريم البانثينول ونشا الذرة أفضل كراتين للشعر المجعد سوف نتعرف الان علي مكونات الكراتين الطبيعي الذي يعمل علي فرد وتنعيم وترطيب الشعر المجعد والمقصف هي كالاتي: ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقتين من الماء الدافئ. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف الان علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكراتين الطبيعي بخطوات سهلة جدا في المنزل دون مواد ضارة للشعر وهي كما يأتي:- نحضر وعاء كبير وعميق ثم نضع داخل الوعاء كريم البانثينول والنشا ثم نضيف عليهم الماء الدافئ. نقلب المكونات جيدا مع بعضهم البعض بشكل كبير للغاية حتي تتجانس المكونات جيدا ويصبح خليط متجانس. ثم نضيف علي الخليط زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس ولين. طريقة الاستخدام سوف نتعرف علي اسهل وابسط طريقة للاستخدام الكريم علي الشعر والحصول علي أفضل وأقوي نتيجة من التنعيم والفرد للشعر وهي كما يلي:- نقوم باستخدام الشامبو الخاص بكم بغسل الشعر جيدا حتي يصبح خالي من جميع الكريمات والزيوت.

ثم نستخدم منشفة ونقوم بتنشيف الشعر جيد حتي يصبح الشعر ناشف تماما ثم نسرح الشعر جيداً.

نقوم بوضع طبقة من الخليط علي الشعر مع التسريح حتي يتم توزيع الخليط علي جميع الشعر بشكل متساوي.

نترك الخليط علي الشعر من ساعتين الي ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام شامبو ويتم تنظيف الشعر.

ثم نكرر الوصفة مرتين في الشهر حتي نحصل علي أفضل نتائج من التنعيم والفرد بفضل الله خلال فترة بسيطة. نصائح تساعد علي حفظ الشعر من التلف والتجعد والتقصف نصائح تساعد علي حفظ الشعر من التلف والتجعد والتقصف نقدم لكم الان بعد النصائح التي تعمل علي حفظ الشعر من الهيشان والتقصف والتجعد في البيت بخطوات مضمونة وهي كالتالي:- يجب عدم غسل الشعر بالصابون والماء فقط. يجب غسل الشعر بالشامبو الخاص والمتناسق مع شعرك. يفضل استخدام زيوت وكريمات لترطيب الشعر دائما. نحرص علي تسريح الشعر من حين الي اخر بشكل يومي. يفضل عدم استخدام الفرد الجاهز لانهو يعمل علي اتلاف الشعر. الوسوم

يعد كريم البانثينول ونشا الذرة ، من أقوي كراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد وعلاج الهيشان وتقصف الشعر، وسوف نحصل بعد استخدام الكراتين علي أفضل شعر ناعم ورطب وغير مجعد، وتحدي حيث يعد الشعر مصدر جمال بنسبة لكل فتاة، وتبحث الكثير منهم علي شعر طبيعي وغير مجعد دون استخدام كراتين ضار للشعر مثل الكراتين الجاهز الذي يوجد به مواد كيمائية ضاره بالشعر، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم البانثينول ونشا الذرة الرهيب في فرد الشعر المجعد خلال فترة بسيطة جدا2021. مكونات عمل كريم البانثينول ونشا الذرة أفضل كراتين للشعر المجعد مكونات عمل كريم البانثينول ونشا الذرة أفضل كراتين للشعر المجعد سوف نتعرف الان علي مكونات الكراتين الطبيعي الذي يعمل علي فرد وتنعيم وترطيب الشعر المجعد والمقصف هي كالاتي: ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقتين من الماء الدافئ. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف الان علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكراتين الطبيعي بخطوات سهلة جدا في المنزل دون مواد ضارة للشعر وهي كما يأتي:- نحضر وعاء كبير وعميق ثم نضع داخل الوعاء كريم البانثينول والنشا ثم نضيف عليهم الماء الدافئ. نقلب المكونات جيدا مع بعضهم البعض بشكل كبير للغاية حتي تتجانس المكونات جيدا ويصبح خليط متجانس. ثم نضيف علي الخليط زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس ولين. طريقة الاستخدام سوف نتعرف علي اسهل وابسط طريقة للاستخدام الكريم علي الشعر والحصول علي أفضل وأقوي نتيجة من التنعيم والفرد للشعر وهي كما يلي:- نقوم باستخدام الشامبو الخاص بكم بغسل الشعر جيدا حتي يصبح خالي من جميع الكريمات والزيوت.

ثم نستخدم منشفة ونقوم بتنشيف الشعر جيد حتي يصبح الشعر ناشف تماما ثم نسرح الشعر جيداً.

نقوم بوضع طبقة من الخليط علي الشعر مع التسريح حتي يتم توزيع الخليط علي جميع الشعر بشكل متساوي.

نترك الخليط علي الشعر من ساعتين الي ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام شامبو ويتم تنظيف الشعر.

ثم نكرر الوصفة مرتين في الشهر حتي نحصل علي أفضل نتائج من التنعيم والفرد بفضل الله خلال فترة بسيطة. نصائح تساعد علي حفظ الشعر من التلف والتجعد والتقصف نصائح تساعد علي حفظ الشعر من التلف والتجعد والتقصف نقدم لكم الان بعد النصائح التي تعمل علي حفظ الشعر من الهيشان والتقصف والتجعد في البيت بخطوات مضمونة وهي كالتالي:- يجب عدم غسل الشعر بالصابون والماء فقط. يجب غسل الشعر بالشامبو الخاص والمتناسق مع شعرك. يفضل استخدام زيوت وكريمات لترطيب الشعر دائما. نحرص علي تسريح الشعر من حين الي اخر بشكل يومي. يفضل عدم استخدام الفرد الجاهز لانهو يعمل علي اتلاف الشعر.

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