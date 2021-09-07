صينية قوارب البطاطس بالدجاج والبشاميل وصفة رائعة وجديدة

وصفة اليوم المقدمة لكم من خلال موقع ثقفني هي وصفة البطاطس بالدجاج والبشاميل، وسيتم فيها عمل البطاطس على شكل قوارب وسنقوم بحشوها بحشوة دجاج مخصوصة لذيذة وأخيرًا تغطى بصوص البشاميل الرائع وتوضع في الفرن، وهذه الوصفة واحدة من وصفات البطاطس العديدة والجديدة والتي قدمنا عدد منها هنا من قبل وانتظروا منا المزيد بإذن الله. مقادير البطاطس حوالي 3 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زعتر أخضر (فريش).

ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم. مقادير حشو الدجاج كيلو صدور دجاج مخلية.

زيت.

حبتان من البصل المفروم.

فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

ملح.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زعتر.

جبنة موزريلا. طريقة عمل قوارب البطاطس بالدجاج والبشاميل تغسل حبات البطاطس بشكل جيد ثم تقشر.

اقسم كل حبة بطاطس إلى نصفين بالطول باستخدام السكينة.

وباستخدام ملعقة صغيرة قم بتفريغ قطع البطاطس من القلب قدر الإمكان بحيث تحصل على شكل قارب.

قم بعمل الأمر نفسه مع كل كمية البطاطس.

بعد ذلك اخلط زيت الزيتون مع الزعتر والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم.

وباستخدام فرشاة الدهن ادهن قوارب البطاطس من الداخل والخارج بهذه التتبيلة المميزة.

ترص قوارب البطاطس في صينية للفرن مدهونة بالزيت الخفيف وتوضع في الفرن حتى تنضج البطاطس.

بالنسبة لقطع البطاطس التي أفرغناها لصنع القوالب يتم سلقها في ماء مغلي لاستخدامها في الحشو.

ولتحضير حشو الدجاج نقوم بتقطيع صدور الدجاج على شكل مكعبات وتكون صغيرة الحجم.

ثم نضع ملعقة زيت في إناء على النار وعليها قطع الدجاج مع التقليب حتى يدخل في مرحلة التسوية وتبدأ المياه تنشف منه.

هنا نضع البصل المفروم ناعم وقطع من الفلفل الألوان والملح والبهارات المذكورة في المقادير وتقلب المكونات ثم تترك دقيقتان حتى تمتزج.

بعد ذلك توضع البطاطس المسلوقة مع القليل من الماء وتقلب وتترك 5 دقائق، ثم ترفع من على النار بعد وضع رشة من الزعتر.

ويحضر البشاميل وقد ذكرنا طريقته من قبل مع وصفات أخرى.

لتجهيز قوارب البطاطس بالدجاج والبشاميل ضع كمية مناسبة من الحشوة في كل قارب من قوارب البطاطس بعد إخراجها من الفرن.

ثم يغطى كل قارب بالبشاميل ورشة من الجبنة الموزريلا.

توضع الصينية في الفرن تحت الشواية إلى أن تذوب الجبنة وتأخذ اللون المطلوب. الوسوم

وصفة اليوم المقدمة لكم من خلال موقع ثقفني هي وصفة البطاطس بالدجاج والبشاميل، وسيتم فيها عمل البطاطس على شكل قوارب وسنقوم بحشوها بحشوة دجاج مخصوصة لذيذة وأخيرًا تغطى بصوص البشاميل الرائع وتوضع في الفرن، وهذه الوصفة واحدة من وصفات البطاطس العديدة والجديدة والتي قدمنا عدد منها هنا من قبل وانتظروا منا المزيد بإذن الله. مقادير البطاطس حوالي 3 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زعتر أخضر (فريش).

ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم. مقادير حشو الدجاج كيلو صدور دجاج مخلية.

زيت.

حبتان من البصل المفروم.

فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

ملح.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زعتر.

جبنة موزريلا. طريقة عمل قوارب البطاطس بالدجاج والبشاميل تغسل حبات البطاطس بشكل جيد ثم تقشر.

اقسم كل حبة بطاطس إلى نصفين بالطول باستخدام السكينة.

وباستخدام ملعقة صغيرة قم بتفريغ قطع البطاطس من القلب قدر الإمكان بحيث تحصل على شكل قارب.

قم بعمل الأمر نفسه مع كل كمية البطاطس.

بعد ذلك اخلط زيت الزيتون مع الزعتر والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم.

وباستخدام فرشاة الدهن ادهن قوارب البطاطس من الداخل والخارج بهذه التتبيلة المميزة.

ترص قوارب البطاطس في صينية للفرن مدهونة بالزيت الخفيف وتوضع في الفرن حتى تنضج البطاطس.

بالنسبة لقطع البطاطس التي أفرغناها لصنع القوالب يتم سلقها في ماء مغلي لاستخدامها في الحشو.

ولتحضير حشو الدجاج نقوم بتقطيع صدور الدجاج على شكل مكعبات وتكون صغيرة الحجم.

ثم نضع ملعقة زيت في إناء على النار وعليها قطع الدجاج مع التقليب حتى يدخل في مرحلة التسوية وتبدأ المياه تنشف منه.

هنا نضع البصل المفروم ناعم وقطع من الفلفل الألوان والملح والبهارات المذكورة في المقادير وتقلب المكونات ثم تترك دقيقتان حتى تمتزج.

بعد ذلك توضع البطاطس المسلوقة مع القليل من الماء وتقلب وتترك 5 دقائق، ثم ترفع من على النار بعد وضع رشة من الزعتر.

ويحضر البشاميل وقد ذكرنا طريقته من قبل مع وصفات أخرى.

لتجهيز قوارب البطاطس بالدجاج والبشاميل ضع كمية مناسبة من الحشوة في كل قارب من قوارب البطاطس بعد إخراجها من الفرن.

ثم يغطى كل قارب بالبشاميل ورشة من الجبنة الموزريلا.

توضع الصينية في الفرن تحت الشواية إلى أن تذوب الجبنة وتأخذ اللون المطلوب.

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