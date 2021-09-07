سر عجينة الفلافل متماسكة عند قليها في الزيت بمكون أساسي موجود بكل منزل

سر عجينة الفلافل متماسكة عند قليها في الزيت بمكون أساسي دائما ما تغفله عند تحضير الفلافل، حيث أن الفلافل تعد من أكثر أنواع المأكولات الشعبية التي يتناولها الكبار والصغار في الصباح عند الإفطار وانتشرت في كل الدول العربية وخاصة في مصر، ولكن كثيرا أو نادرا ما تجد محلات تقوم ببيع الفلافل في شوارع دول الخليج والسعودية والإمارات وغيرها لذلك أحضرنا لك سر عمل فلافل بمكون أساسي من الحمص لأنها تعد من بقوليات التي لها مزيج من النشا يساعد على تماسك قوام الفلافل وتجعلها متماسكة عند قليها في زيت الساخن، كما أن الفلافل لها نسبة كبيرة من بروتين الذي يعمل على بناء الأنسجة والعضلات التي تأخذ مكان الدهون، كما أن لها كمية من دهون الصحية وتساعد في تحكم في كوليسترول في الدم مما أنها مفيده جدا لمرضى القلب، كما أنها مليئة بالحديد الذي يعمل على إنتاج خلايا التي تعمل على نقل الأكسجين في الدم.

تتكون الفلافل السوري أو المصري من الحمص أو الفول المطحون والمكونان يعطيك طعم مختلف ولكن قوام كل منها مختلف عن الأخر، فبعد أن تبرد فلافل السوري تصبح قاسية قليلا فلابد من تناولها ساخنة على عكس فلافل مصري فيمكن تناولها بأكثر من طريقة باردة كانت أوساخنة.

حوالي 500 جرام من حمص الحب المنقوع لمدة 24 ساعة. عدد ثمرة واحدة من بصل حجم كبير. عدد 2 ملعقة كبيرة من كزبرة خضراء. 2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من نشا الأبيض. 2 ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة صغيرة من كزبرة جافة مطحونة. ملعقة صغيرة من كمون ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. 2 ملعقة صغيرة من بهارات الفلافل الجاهزة. عدد 3 فص ثوم صحيح.

احضري كبة أو المطحنة وضعي بها الحمص المنقوع بعد تصفيته من الماء مع كل من البصل والكزبرة والثوم الصحيح.

اطحني مكونات مرتين حتى تتجانس وتكون عجينة طرية وأنزال ما يتواجد في جوانب الكبة في منتصف حتى تمتزج كلها معا.

في وعاء يضاف عليه كل الخليط ويضاف له كل من الملح والكزبرة الجافة وكمون والفلفل الأسود وبهارات الفلافل الجاهزة.

امزجي كل مكونات معا بيدك حتى تتداخل معها العجينة جيدا، ضيفي النشا وبيكنج بودر واعجني حتى تحصلي على عجينة سهلة تشكيلها.

قومي بتغطية الوعاء جيدا وأدخليه في ثلاجة حتى تتجانس أكثر وتأخذ طعم البهارات وترتاح العجينة لحين استخدامها ولابد من تغطيه السطح بكيس من نايلون حتى لا يتغير لونها.

سخني كمية من الزيت الغزير في قدر على نار عالية، بللي يدك بالماء واصنعي كرات من عجينة وضعي العجينة في زيت ساخن مع مراعاة تخفيف الحرارة بعد نزول بالعجين في زيت.

لابد من أن يكون الزيت سخن وغزير حتى لا تكون الفلافل مسطحة تأخذ شكل الكرة مثل الجاهزة، أخرجيها من الزيت الساخن وضعيها في مصفاة وتقدم ساخنة.

ربع كوب بقدونس أخضر طازج. عدد 2 كوب ونصف من الفول مقشر منقوع. ربع كوب من كزبرة خضراء. ربع كوب شبت أخضر طازج. عدد 8 فص ثوم صحيح. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. عدد 2 بصل صغيرة الحجم. ربع ملعقة شطة. ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة من الماء. ربع ملعقة صغيرة كربونات صوديوم. ربع ملعقة صغيرة بهارات. رشة صغيرة ملح. نصف كوب كراث. للتزيين سمسم.

تنقية الفول من الحصى جيدا ثم نقعه في الماء لمدة 12 ساعة حتى يتشرب الماء وينفش ويطري قوامه قليلا.

ثم يتم خلط خضروات السابق ذكرها مع الفول المنقوع بعد تصفيته من الماء، ويفرم الفول مع خضروات في مفرمة جيدا حتى يكون خليط ناعم.

ثم يذاب بيكربونات الصوديوم في ماء وتضاف إلي خليط عجينة الفلافل مع باقي توابل وتعجن جيدا مع العجينة.

ثم تشكل العجينة مباشرة على شكل كرات بحجم صغير، وتنزل بها في زيت ساخن على حرارة متوسطة ويكون وعاء عميق وتقلب في زيت لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

أحضر 2 كيلو حمص وينقع في ماء لمدة يوم. عدد 5 فص ثوم مفروم أو مقطع. 500 جرام أو نصف كيلو بصل مفروم. 2 حزمة بقدونس مقطعة إلى قطع. نصف ثمرة فلفل أخضر حار. ربع كوب نعناع مفروم ناعم. نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم. عدد 2 ملعقة صغيرة بهارات فلافل الجاهزة. ملح على حسب رغبتك. ملعقة صغيرة إلا ربع بيكنج بودر لتماسك عجينة فلافل. ملعقة إلا ربع من كربونات صوديوم. ربع كوب من زيت القلي وتحمير.

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