اتعلمي معانا طريقة عمل ألذ وأسهل بان كيك بالنوتيلا بمكونات بسيطة من المنزل

كان وما زال البان كيك وجبة الفطور الشعبية والمشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لا تكون وجبة الإفطار مكتملة الا بوجود طبقات البان كيك المغطاة بالزبدة والنكهات والأطعمة المختلفة، ويعود تاريخ هذه الوجبة إلى زمن قديم عندما كان الرومانيون والإغريق يقومون بصنع البان كيك من طحين القمح وزيت الزيتون مع الحليب، حتى أنه تم ذكر البان كيك في إحدى مسرحيات شكسبير، فالإنجليز كانوا يفضلون البان كيك بماء الورد أو بالكرز أو التفاح ويقومون بصنعه، فمن لا يحب تلك الوجبة أو لم يجربها من قبل قد فاته طعمها اللذيذ والغني فالبان كيك يعد أشهى الأطباق الحلوة أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة ولذيذة جدا لعمل أطيب أنواع البان كيك وهو البان كيك بالنوتيلا .مكونات البان كيك بالنوتيلا
- نصف كوب نوتيلا .
- كوب ونصب دقيق .
- كوب حليب .
- بيضتان .
- ملعقة كبيرة زبدة .
- أربع ملاعق كبيرة سكر .
- ثلاث ملاعق كبيرة بيكنج باودر .
- ملعقة صغيرة من الملح .
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة .
تعددت الوصفات التي يحضر بها البان كيك ولكن ما أطيبه عند وضع النوتيلا بين طبقاته ذات المذاق الرائع ويجب أن نتبع بعض الخطوات لعمله وهي:
- نقوم بتشكيل كل معلقة نوتيلا على شكل دوائر صغيرة عن طريق وضعها على ورقة زبدة .
- ثم نضعها في الفريزر لمدة ساعة .
- وقم بإحضار طبق كبير ونضع فيه كمية الدقيق والسكر والبكينج باودر والملح وخلط هذه المقادير جيدا .
- وبعد ذلك نضيف البيض والحليب والفانيليا للخليط ونخلط كل هذه المكونات معا بشكل جيد للحصول على خليط شبه سائل .
- نقوم بوضع الزبدة في مقلاة على درجة حرارة متوسطة من النار حتى تسخن .
- ومن ثم نحضر مغرفة ونضيف مقدار واحد منها في المقلاة ونتركها حتى تنضج .
- ثم نضع دائرة النوتيلا المجمدة عليها .
- ونضع فوقها طبقة أخرى من مغرفة الخليط مع تقليبها على الناحيتين حتى تنضج جيدا من كلا الجانبين .
- نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية ومن ثم نضعها في طب ونقدمها .
الوسوم
كان وما زال البان كيك وجبة الفطور الشعبية والمشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لا تكون وجبة الإفطار مكتملة الا بوجود طبقات البان كيك المغطاة بالزبدة والنكهات والأطعمة المختلفة، ويعود تاريخ هذه الوجبة إلى زمن قديم عندما كان الرومانيون والإغريق يقومون بصنع البان كيك من طحين القمح وزيت الزيتون مع الحليب، حتى أنه تم ذكر البان كيك في إحدى مسرحيات شكسبير، فالإنجليز كانوا يفضلون البان كيك بماء الورد أو بالكرز أو التفاح ويقومون بصنعه، فمن لا يحب تلك الوجبة أو لم يجربها من قبل قد فاته طعمها اللذيذ والغني فالبان كيك يعد أشهى الأطباق الحلوة أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة ولذيذة جدا لعمل أطيب أنواع البان كيك وهو البان كيك بالنوتيلا .مكونات البان كيك بالنوتيلا
- نصف كوب نوتيلا .
- كوب ونصب دقيق .
- كوب حليب .
- بيضتان .
- ملعقة كبيرة زبدة .
- أربع ملاعق كبيرة سكر .
- ثلاث ملاعق كبيرة بيكنج باودر .
- ملعقة صغيرة من الملح .
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة .
تعددت الوصفات التي يحضر بها البان كيك ولكن ما أطيبه عند وضع النوتيلا بين طبقاته ذات المذاق الرائع ويجب أن نتبع بعض الخطوات لعمله وهي:
- نقوم بتشكيل كل معلقة نوتيلا على شكل دوائر صغيرة عن طريق وضعها على ورقة زبدة .
- ثم نضعها في الفريزر لمدة ساعة .
- وقم بإحضار طبق كبير ونضع فيه كمية الدقيق والسكر والبكينج باودر والملح وخلط هذه المقادير جيدا .
- وبعد ذلك نضيف البيض والحليب والفانيليا للخليط ونخلط كل هذه المكونات معا بشكل جيد للحصول على خليط شبه سائل .
- نقوم بوضع الزبدة في مقلاة على درجة حرارة متوسطة من النار حتى تسخن .
- ومن ثم نحضر مغرفة ونضيف مقدار واحد منها في المقلاة ونتركها حتى تنضج .
- ثم نضع دائرة النوتيلا المجمدة عليها .
- ونضع فوقها طبقة أخرى من مغرفة الخليط مع تقليبها على الناحيتين حتى تنضج جيدا من كلا الجانبين .
- نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية ومن ثم نضعها في طب ونقدمها .
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