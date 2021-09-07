اتعلمي معانا طريقة عمل ألذ وأسهل بان كيك بالنوتيلا بمكونات بسيطة من المنزل

كان وما زال البان كيك وجبة الفطور الشعبية والمشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لا تكون وجبة الإفطار مكتملة الا بوجود طبقات البان كيك المغطاة بالزبدة والنكهات والأطعمة المختلفة، ويعود تاريخ هذه الوجبة إلى زمن قديم عندما كان الرومانيون والإغريق يقومون بصنع البان كيك من طحين القمح وزيت الزيتون مع الحليب، حتى أنه تم ذكر البان كيك في إحدى مسرحيات شكسبير، فالإنجليز كانوا يفضلون البان كيك بماء الورد أو بالكرز أو التفاح ويقومون بصنعه، فمن لا يحب تلك الوجبة أو لم يجربها من قبل قد فاته طعمها اللذيذ والغني فالبان كيك يعد أشهى الأطباق الحلوة أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة ولذيذة جدا لعمل أطيب أنواع البان كيك وهو البان كيك بالنوتيلا .

نصف كوب نوتيلا .

كوب ونصب دقيق .

كوب حليب .

بيضتان .

ملعقة كبيرة زبدة .

أربع ملاعق كبيرة سكر .

ثلاث ملاعق كبيرة بيكنج باودر .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة .

تعددت الوصفات التي يحضر بها البان كيك ولكن ما أطيبه عند وضع النوتيلا بين طبقاته ذات المذاق الرائع ويجب أن نتبع بعض الخطوات لعمله وهي: