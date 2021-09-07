كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر من منطقة البيكيني بسهولة وبدون الم

الفازلين لإزالة الشعر بسهولة وصفة مجربة وذات نتائج فعالة؛ حيث تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية تماما تغذي البشرة وتساعد على ترطيبها وتغذيتها أيضا، فهي من الوصفات المميزة التي تساعدك على إزالة الشعر من كافة أجزاء الجسم بشكل طبيعي وبدون ألم، كما تعد من أسهل الوصفات المستخدمة لهذا الغرض والتي تعمل على تجديد خلايا الجلد أيضا، وإليكم كل ما يخص هذه الوصفة.

الفازلين لإزالة الشعر بسهولة

يعد الفازلين من أكثر المنتجات الطبيعية التي تدخل في علاج الكثير من مشكلات البشرة، كما أنه يمكنك استخدامه لإزالة الشعر من الجسم كله سواء كان الوجه واليدين والمناطق الحساسة أيضا.

كما يمكن استخدام الفازلين بأكثر من طريقة وبصورة طبيعية تماما، ومن الجدير بالذكر أن كل تلك الوصفات تؤدي إلى نفس النتيجة ومن ذلك مثلا وصفة الفازلين مع نبات السعد، وكذلك وصفة الفازلين بالكركم وغيرها من الوصفات الأخرى، وسوف نتناول في هذا المقال وصفة الفازلين بالكركم.

هذا ويعد الكركم من أبرز المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، وكذلك يساعد على منح البشرة بشكل عام رائحة جذابة ورونق مميز، وإليكم أهم مكونات الوصفة:

ثلاث ملاعق حليب.

نصف ملعقة كركم.

نصف ملعقة فازلين.

عدد ملعقة واحدة من بودرة الحمص.

طريقة الفازلين بالكركم لإزالة الشعر

تعد وصفة الفازلين بالكركم من أسهل الوصفات التي يتم ازالة الشعر بها بكل سهولة، كما تعمل أيضا على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل كبير، ويمكنك اتباع خطوات تلك الوصفة للحصول على هذا الخليط: