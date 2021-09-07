طريقة عمل آيس كريم بالمانجو بطريقة سهلة وبسيطة للتخلص من حر الصيف

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يعد الآيس كريم بالمانجو من أشهر وألذ المثلجات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار في فصل الصيف، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة باستخدام الخلاط الكهربائي دون الحاجة إلى مكينة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، والمانجو من أشهى الفواكه الصيفية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل آيس كريم بالمانجو في المنزل.مقادير عمل آيس كريم بالمانجو
يحتوي الآيس كريم بالمانجو على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ حبات من المانجو.
- نصف كوب من السكر.
- كوب ونصف من الكريمة.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير آيس كريم بالمانجو هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونقوم بتقشير المانجو وتقطيعها إلى قطع متوسطة باستخدام السكين.
- نقوم بهرس المانجو جيداً، ثم نضيف إليه ربع كوب من السكر ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر ويمزج الخليط.
- نحضر وعاء عميق ونقوم بخفق الكريمة، ثم نضيف إليها السكر ونخلط جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.
- نقوم بإضافة خليط المانجو وخلاصة الفانيليا ونمزجهم جيداً حتي نحصل على خليط متجانس.
- نضيف المزيج في أوعية بداخل الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ ساعات.
- بعد ذلك نضيف المانجو في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط ناعماً.
- ثم نعيده في الثلاجة مرة آخرى حتى نحصل على آيس كريم مجمد لأحلى مشاهدين.
فوائد المانجو على الصحة
هناك عدة فوائد للمانجو على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي
- تعد المانجو غنية بالفيتامينات والمعادن والنحاس وحمض الفوليك.
- تسيطر على ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على انتظام ضربات القلب.
- تحتوي على الألياف التي لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك والبواسير.
- مفيدة جداً لصحة الجلد والعين وتقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.
- تقي من السرطانات كسرطان الثدي والفم والقولون كما أثبتت الدراسات.
الوسوم
يعد الآيس كريم بالمانجو من أشهر وألذ المثلجات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار في فصل الصيف، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة باستخدام الخلاط الكهربائي دون الحاجة إلى مكينة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، والمانجو من أشهى الفواكه الصيفية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل آيس كريم بالمانجو في المنزل.مقادير عمل آيس كريم بالمانجو
يحتوي الآيس كريم بالمانجو على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ حبات من المانجو.
- نصف كوب من السكر.
- كوب ونصف من الكريمة.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير آيس كريم بالمانجو هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونقوم بتقشير المانجو وتقطيعها إلى قطع متوسطة باستخدام السكين.
- نقوم بهرس المانجو جيداً، ثم نضيف إليه ربع كوب من السكر ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر ويمزج الخليط.
- نحضر وعاء عميق ونقوم بخفق الكريمة، ثم نضيف إليها السكر ونخلط جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.
- نقوم بإضافة خليط المانجو وخلاصة الفانيليا ونمزجهم جيداً حتي نحصل على خليط متجانس.
- نضيف المزيج في أوعية بداخل الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ ساعات.
- بعد ذلك نضيف المانجو في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط ناعماً.
- ثم نعيده في الثلاجة مرة آخرى حتى نحصل على آيس كريم مجمد لأحلى مشاهدين.
فوائد المانجو على الصحة
هناك عدة فوائد للمانجو على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي
- تعد المانجو غنية بالفيتامينات والمعادن والنحاس وحمض الفوليك.
- تسيطر على ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على انتظام ضربات القلب.
- تحتوي على الألياف التي لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك والبواسير.
- مفيدة جداً لصحة الجلد والعين وتقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.
- تقي من السرطانات كسرطان الثدي والفم والقولون كما أثبتت الدراسات.
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