النشا والليمون لتبييض الوجه وصفة سحرية للتفتيح في أقل من أسبوع

النشا والليمون لتبييض الوجه، تعاني الكثير من السيدات في الحصول على بشرة بيضاء صافية خالية من الشوائب والاسمرار والتجاعيد المبكرة التي تظهر في الوجه وتزعج الكثير من الأشخاص، حيث أن ترغب الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على بشرة مشرقة نضرة خالية من جميع المشاكل مثل الحبوب وأثار الحبوب وتعد هناك بعض العوامل الأساسية المتسببة في ظهور بعض المشاكل للبشرة مثل وضع مستحضرات تجميل ضارة على الوجه وايضاً من العوامل الضارة التي تحدث للبشرة وهي عدم شرب الماء الكافي للجسم عدم النوم الكافي لمدة 8 ساعات يومياً وعدم تناول الأطعمة الغذائية التي يحتجها الجسم، تناول الأكل السريع والجاهز وهذا يسبب في ظهور البثور بشكل سريع في الوجه، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة تحضير كريم النشا والليمون لتبييض وتفتيح الوجه في وقت قصير.

النشا والليمون لتبييض الوجه

يساعد النشا على علاج الطفح الجلدي الموجود على البشرة حيث انه يساعد ايضاً في تفتيح البشرة بشكل سريع ويمنح البشرة. الدهنية من امتصاص الزيوت وانه يدخل في مستحضرات المكياج وايضاً يعالج البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه لهذا تسعي. الكثير من السيدات في الحصول على وصفة منزلي طبيعية ليس بها أي أضرار على البشرة تحوي على مكونات وأعشاب طبيعية. لتساعد في تفتيح الوجه 7 مرات دون اللجوء الي زيارة الطبيب أو الكريمات التي تحتوي على كيرتيزون لهذا تابعي هذا المقال وسوف نشرح لكم الوصفة خطوة بخطوة.

كريم لعلاج البشرة من الاسمرار

يحتوي هذا المقال على بعض المكونات وهي عبارة عن:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نص ملعقة من عصير الليمون الطازج.

ربع ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الماسك: