طريقة عمل إيشادو العيون البرونزي والبلاشر الجميل بمكونات بسيطة بالمنزل

إيشادو العيون البرونزي ، من أجمل المساحيق التجميلة الرائعة، التي تظهر جمال العيون وتزيد من جاذبيتها، وتمنحها مظهر جمالي رائع، ويعطي مظهر لجفون العين تجعلها لفتة للانتباه، ويأتي بألوان وأشكال مختلفة تجعل العيون بارزة وجميلة، وهو من أساسيات المكياج ولا يكتمل المكياج بدونه، وهو يعطي للنساء الثقة والقوة ويجعلها تبدو أكثر جمالا، ويفضل وضعه بعد البلاشر الذي يعطي للبشرة النعومة والترطيب، ويخفي عيوب البشرة ويحافظ على نضارتها وحيويتها، ويوجد منه دراجات مختلفة تجعل الوجه يبدو أصغر سناً، ويضيف اللمعان والبريق للوجه، ويوجد له نوعين الكريمي، والبودر، وهو ساحر للغاية ويساعد على تكبير العيون الضيقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل إيشادو العيون والبلاشر الجميل بمكونات طبيعية بالمنزل. مكونات إيشادو العيون مكونات إيشادو العيون توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- قطعة صغيرة من أي قلم روج ترغبين به. ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البرونزي الذي ترغبين به. ربع ملعقة صغيرة من النشا. نقطة واحدة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير إيشادو العيون البرونزي الجميل الذي يمنح العيون الجاذبية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة صغير من علبة الدبابيس الفارغة.

ونضع بها الروج ثم نضع العلبة على حمام ماء ساخن حتى تذوب تماماً.

بعد ذلك نرفها من الماء الساخن، ونضيف إليها جميع المكونات ونقلبهم جيداُ حتى تمتزج تماماً.

نترك العلبة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بوضعها على العيون حتى تعطينا اللون الجميل وتجعل العيون أكثر جاذبية. طريقة عمل البلاشر الطبيعي بالمنزل سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل البلاشر الطبيعي حتى نجعل الخدود وردية بخطوات بسيطة بالبيت وهى كما يلي:- نحضر علبة صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من البنجر البودر، وملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعض وتصبح مثل البشر الجاهز. نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة ونحتفظ بها على الرف في الثلاجة لحين استخدامها. يفضل استخدم البلاشر يومياً حتى جعل الخدود وردية وجميلة.

إيشادو العيون البرونزي ، من أجمل المساحيق التجميلة الرائعة، التي تظهر جمال العيون وتزيد من جاذبيتها، وتمنحها مظهر جمالي رائع، ويعطي مظهر لجفون العين تجعلها لفتة للانتباه، ويأتي بألوان وأشكال مختلفة تجعل العيون بارزة وجميلة، وهو من أساسيات المكياج ولا يكتمل المكياج بدونه، وهو يعطي للنساء الثقة والقوة ويجعلها تبدو أكثر جمالا، ويفضل وضعه بعد البلاشر الذي يعطي للبشرة النعومة والترطيب، ويخفي عيوب البشرة ويحافظ على نضارتها وحيويتها، ويوجد منه دراجات مختلفة تجعل الوجه يبدو أصغر سناً، ويضيف اللمعان والبريق للوجه، ويوجد له نوعين الكريمي، والبودر، وهو ساحر للغاية ويساعد على تكبير العيون الضيقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل إيشادو العيون والبلاشر الجميل بمكونات طبيعية بالمنزل. مكونات إيشادو العيون مكونات إيشادو العيون توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- قطعة صغيرة من أي قلم روج ترغبين به. ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البرونزي الذي ترغبين به. ربع ملعقة صغيرة من النشا. نقطة واحدة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير إيشادو العيون البرونزي الجميل الذي يمنح العيون الجاذبية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة صغير من علبة الدبابيس الفارغة.

ونضع بها الروج ثم نضع العلبة على حمام ماء ساخن حتى تذوب تماماً.

بعد ذلك نرفها من الماء الساخن، ونضيف إليها جميع المكونات ونقلبهم جيداُ حتى تمتزج تماماً.

نترك العلبة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بوضعها على العيون حتى تعطينا اللون الجميل وتجعل العيون أكثر جاذبية. طريقة عمل البلاشر الطبيعي بالمنزل سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل البلاشر الطبيعي حتى نجعل الخدود وردية بخطوات بسيطة بالبيت وهى كما يلي:- نحضر علبة صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من البنجر البودر، وملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعض وتصبح مثل البشر الجاهز. نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة ونحتفظ بها على الرف في الثلاجة لحين استخدامها. يفضل استخدم البلاشر يومياً حتى جعل الخدود وردية وجميلة.

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