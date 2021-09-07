ماسك القهوة وماء الورد لتفتيح البشرة وتبيضها من أول استعمال

يتكون ماسك القهوة وماء الورد من مكونات مفيدة جداً للبشرة، وهو يعتبر أيضاً مقشر في نفس الوقت، هذا القناع يزيل تصبغات البشرة ويزيل آثار الحبوب التي تظهر في الوجه ويحارب علامات التجاعيد التي تظهر مع تقدم العمر، كما أنه يمنح البشرة نعومة وترطيب نظراً لاحتوائه علي مكونات طبيعية تحتوي علي مجموعة من الفوائد الهامة للبشرة، حيث تعتبر من أقوي المكونات التي تستخدم لتقشير البشرة ومنحها الكثير من الفوائد، ويمتاز القناع بأنه يعمل علي تفتيح البشرة وتبيضها من أول استعمال، وتعتبر الماسكات الطبيعية هي من أقوي الماسكات التي يتم استخدامها للبشرة لترطيبها والعناية بها والاستغناء عن المنتجات غالية الثمن التي تستخدم كمستحضرات تجميل للوجه، ومن أهم هذه الماسكات ماسك الأرز المطحون وماسك العسل والشاي الأخضر ماسك العسل والشاي الأخضر وغيرها من الماسكات الطبيعية التي تعتبر هي الغذاء الطبيعي للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك القهوة وماء الورد القناع السحري في تفتيح وتبيض البشرة.

مكونات عمل ماسك القهوة وماء الورد لتبيض الوجه

يتكون الماسك من مكونات طبيعية ومتواجدة في المنزل تمنح البشرة بيضاء وصفاء ونعومة كملمس الأطفال وهي كما يلي:-

1 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة صغيرة من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة من الحمص المطحون.

1ملعقة صغيرة من السكر البني.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك القهوة وماء الورد من مكونات بسيطة هي كما يلي:-

نستخدم طبق متوسط الحجم، ونضع به ملعقة من القهوة سريع الذبان وليس القهوة العربية. ثم نضيف إليه ملعقة من السكر البني، وملعقة من الحمص المطحون ونقلب المكونات معاً. نضيف ملعقة من ماء الورد وملعقة من الحليب، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً .

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الماسك بطريقة بسيطة جداً تعطي أفضل النتائج هي كما يلي:-