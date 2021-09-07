طريقة صوص التارتار الأصلية بمكونات بمطبخك وبطريقة سهلة للشيف الشربيني

طريقة صوص التارتار الأصلية ، وهي في الأساس من المطبخ الفرنسي، فهم أول من استخدموا الصوص الحار في أكلاتهم، خاصة الصلصات التي تحتوي على، مزيج من الملح مع الفلفل، وعصير الليمون، وبسبب طعمها الشهي، انتقلت إلى أنحاء العالم، حيث تقدم بجانب الوجبات البحرية والأسماك، وأيضًا تقدم بجانب وجبات الإفطار المصرية مثل الفول والفلافل، وتقدم بجانب وجبات الغذاء السعودية، مثل المسحب بيك السعودي، وكذلك تقدم بوجبات العشاء المختلفة، وتفضل ربة المنزل، تقديمها بجانب الصوصات المختلفة بالعزومات، والحفلات والأعياد والمناسبات، وطريقة الشيف الشربيني، لتحضير صوص التارتار التقليدية، هي أسهل الطرق المنزلية، وبمكونات من مطبخك، ولا يتخطي تحضيرها، أكثر من 15 دقيقة، ولا تحتاج مجهود، وفي التالي كيفية تحضيرها مثل الجاهزة، التي تقدم في المطاعم تمامًا.

في نفس السياق السابق ذكره، فتقدم صوص التاتار الأصلية، بجانب الوجبات المقلية، ومنها السمك المقلي، أو المسحب بيك السعودي، كذلك تقدم بجانب البيتزا المفضلة، ويفضلها البعض بجانب الحواوشي البلدي اللذيذ، وأيضًا البعض يفضلها مع أكلة أفخاذ الدجاج المقرمشة، والبعض يفضلها بوجبات العشاء، بجانب السمبوسة السعودي الشهية، وتعد طريقة الشيف الشربيني، أفضل الطرق لتحضير صوص التارتار الأصلية.

لتحضير عدد 2 بولة من صوص التارتار التقليدية، تكفي لعدد 4 أفراد، إليك المكونات التالية:

مايونيز.

بقدونس.

بيض مسلوق.

كابري.

خيار مخلل مفروم.

عصير ليمون.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.