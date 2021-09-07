من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر من غير ما يفك ولا يكش منك سهل وسريع زي المطاعم وعمل العيش الكيزر

من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر من غير ما يفك ولا يكش، برجر اللحم من أكثر الأكلات المحببة لدي الأطفال كما إنه يتميز بسهوله تحضيرها بسهوله كما إنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة جداً لصحة الأطفال ونحن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل برجر اللحم بمكونات سهله وبسيطة في كل منزل بالتتبيلة السحرية مثل المطاعم . من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل برجر اللحم بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل برجر اللحم لحم مفروم بمقدار 1/4 كيلو .

1/4 ملعقة صغيرة ملح أبيض .

1/4 ملعقة فلفل أسود .

ملعقة واحدة صغيرة البهارات السبع .

شرائح من الطماطم .

شرائح من الخس .

كاتشب .

مايونيز .

شرائح من البصل الأحمر .

جبن شيدر .

خبز كيزر . مكونات عمل برجر اللحم طريقة تحضير عمل برجر اللحم أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم والفلفل والملح ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نضيف البهارات ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

بعد ذلك نقوم بعمل أقراص من اللحم المفروم على شكل برجر .

نسخن الشواية الكهربائية على درجة حرارة 200 مْ .

نرص أقراص البرجر في الشواية لمدة 5 دقائق على كل وجه .

باستخدام الشوكة نختبر البرجر إذا كان قد تم نضجه أم لا .

بعد أن تنضج تماماً نخرج البرجر من الشواية ونضع عليها شرائح الجبن الشيدر مباشرة على البرجر حتى تسيح الجبن .

نحضر الكيزر ونفتحه بالسكين ونرص به شرائح الطماطم وشرائح البصل والخس .

بعد ذلك نضع على الخس قرص البرجر ونضع عليه الكاتشب والمايونيز .

وأخيراً نتناول البرجر وهو ساخن بالهنا والشفاء . طريقة تحضير عمل برجر اللحم طريقة عمل عجينة عيش الكيزر طريقة عمل عجينة عيش الكيزر مكونات عمل عجينة عيش الكيزر دقيق أبيض منخول بمقدار 6 أكواب.

لبن بودر بمقدار 6 ملاعق كبيرة .

ملح أبيض بمقدار 1/2 ملعقة كبيرة .

1/4 ملعقة كبيرة زيت زيتون .

2 كوب من الماء الساخن .

و2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

نحضر 2ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة واحدة كبيرة من السمسم .

ملعقة واحد من حبه البركة . طريقة تحضير عجينه عيش الكيزر نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن والخميرة ونقلبهم ونتركهم حتى تتخمر الخميرة .

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والزيت و واللبن البودر والمل ونقلبهم جيداً .

ثم نضيف إلى الدقيق الخميرة التى تم تحضيرها ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة طرية متماسكة لينة سهله التشكيل .

نغطي العجينة ونتركها حتى تتخمر .

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ونتركها لمدة نصف ساعه حتى ترتاح .

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 200 مْ .

نحضر فرشاة ونبللها بقليل من الماء وندهن بها وجه الكيزر .

ثم نرش عليها السمسم وحبه البركة ثم ندخلها الفرن لمدة 1/3 ساعه حتى ينضج الكيزر جيداً .

وأخيراً نخرجه من الفرن بعد أن ينضج ونتركه حتى يبرد تماماً ونستخدمه في حشوة البرجر طريقة تحضير الوسوم

من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر من غير ما يفك ولا يكش، برجر اللحم من أكثر الأكلات المحببة لدي الأطفال كما إنه يتميز بسهوله تحضيرها بسهوله كما إنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة جداً لصحة الأطفال ونحن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل برجر اللحم بمكونات سهله وبسيطة في كل منزل بالتتبيلة السحرية مثل المطاعم . من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر من ربع كيلو لحمه عملت 2 كيلو برجر سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل برجر اللحم بطريقة سهله وبسيطة مكونات عمل برجر اللحم لحم مفروم بمقدار 1/4 كيلو .

1/4 ملعقة صغيرة ملح أبيض .

1/4 ملعقة فلفل أسود .

ملعقة واحدة صغيرة البهارات السبع .

شرائح من الطماطم .

شرائح من الخس .

كاتشب .

مايونيز .

شرائح من البصل الأحمر .

جبن شيدر .

خبز كيزر . مكونات عمل برجر اللحم طريقة تحضير عمل برجر اللحم أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم والفلفل والملح ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نضيف البهارات ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

بعد ذلك نقوم بعمل أقراص من اللحم المفروم على شكل برجر .

نسخن الشواية الكهربائية على درجة حرارة 200 مْ .

نرص أقراص البرجر في الشواية لمدة 5 دقائق على كل وجه .

باستخدام الشوكة نختبر البرجر إذا كان قد تم نضجه أم لا .

بعد أن تنضج تماماً نخرج البرجر من الشواية ونضع عليها شرائح الجبن الشيدر مباشرة على البرجر حتى تسيح الجبن .

نحضر الكيزر ونفتحه بالسكين ونرص به شرائح الطماطم وشرائح البصل والخس .

بعد ذلك نضع على الخس قرص البرجر ونضع عليه الكاتشب والمايونيز .

وأخيراً نتناول البرجر وهو ساخن بالهنا والشفاء . طريقة تحضير عمل برجر اللحم طريقة عمل عجينة عيش الكيزر طريقة عمل عجينة عيش الكيزر مكونات عمل عجينة عيش الكيزر دقيق أبيض منخول بمقدار 6 أكواب.

لبن بودر بمقدار 6 ملاعق كبيرة .

ملح أبيض بمقدار 1/2 ملعقة كبيرة .

1/4 ملعقة كبيرة زيت زيتون .

2 كوب من الماء الساخن .

و2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

نحضر 2ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة واحدة كبيرة من السمسم .

ملعقة واحد من حبه البركة . طريقة تحضير عجينه عيش الكيزر نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن والخميرة ونقلبهم ونتركهم حتى تتخمر الخميرة .

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والزيت و واللبن البودر والمل ونقلبهم جيداً .

ثم نضيف إلى الدقيق الخميرة التى تم تحضيرها ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة طرية متماسكة لينة سهله التشكيل .

نغطي العجينة ونتركها حتى تتخمر .

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ونتركها لمدة نصف ساعه حتى ترتاح .

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 200 مْ .

نحضر فرشاة ونبللها بقليل من الماء وندهن بها وجه الكيزر .

ثم نرش عليها السمسم وحبه البركة ثم ندخلها الفرن لمدة 1/3 ساعه حتى ينضج الكيزر جيداً .

وأخيراً نخرجه من الفرن بعد أن ينضج ونتركه حتى يبرد تماماً ونستخدمه في حشوة البرجر طريقة تحضير

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