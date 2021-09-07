افضل ماسك لتبييض الوجه وتفتيحه من أول استعمال بالنشا والقهوة وإزالة بقع الوجه

ماسك لتبييض الوجه قد تعاني اغلب السيدات والفتيات من العديد من التغيرات والعوامل التي تطرأ على الوجه والتي تؤثر بالتأكيد على المظهر الجمالي، وبالتالي تفقده النضارة والحيوية مثال ذلك التعرض بشكل دائم إلى أشعة الشمس والأتربة الناتجة عن العواصف الترابية، وغالبا ما يؤثر استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة لنوع البشرة في تغير لون الوجه والبشرة، الأمر الذي يدفع الكثير منا إلى البحث عن افضل الوصفات المكونة من تركيبات طبيعية، والتي يمكن من خلالها الحفاظ على نقاء وصفاء البشرة وجعلها خالية تماما من العيوب والمشاكل . ماسك لتبييض الوجه ماسك لتبييض الوجه وسوف نتعرف علي افضل ماسكات بمكونات طبيعية لتبييض الوجه، ولمعرفة افضل خلطة لتوحيد لون البشرة، ويمكنك أيضا معرفة ماسك الفحم لتنظيف البشرة. تفتيح الوجه بالقهوة يمكنك استخدام القهوة في تحضير ماسك طبيعي يساعد على التفتيح السريع للبشرة وتغذيتها بالمواد الطبيعية، والتي تحتاج إليها من خلال: مزج مقدار ملعقة كبيرة القهوة.

ثم اضافة مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والسكر.

ومن ثم خلط مكونات الوصفة بشكل جيد والتوزيع لها بشكل متساوي على الوجه.

وبعد التأكد من جفاف الماسك نقوم بالفرك له بشكل دائري ثم غسل الوجه جيدا. ماسك الدقيق لتبيض الوجه ماسك الدقيق لتبيض الوجه يمكنك تحضير ماسك الدقيق باستخدام: مقدار أربعة ملاعق من الدقيق الأبيض.

ثم إضافة ما يعادل ثلاثة ملاعق تقريبا من الحليب.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء.

ثم تخلط المكونات السابقة بشكل جيد وتطبق على كامل الوجه.

كما نتركه مدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبا ثم نقوم بغسله بالماء البارد. ماسك النشا لتفتيح الوجه ماسك النشا لتفتيح الوجه تحتوى مادة النشا على عدد متميز من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الوجه، يمكنك تحضير ماسك النشا باستخدام: ملعقتين من الحليب البودر.

مع ملعقة كبيرة من بودرة الثلج.

ثم إضافة ملعقتين من النشا.

وملعقة كبيرة من كريم الترطيب المناسب لنوع البشرة . وللحصول على افضل النتائج يمكنك اضافة ملعقة من زيت اللوز وملعقتين من ماء الورد، إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية يمكنك اضافة القليل من عصير الليمون والتوزيع للماسك على الوجه والرقبة واليدين وتركه مدة لا تقل عن عشرين دقيقة والتنظيف له غالبا ما يتم باستخدام الماء الدافئ. الوسوم

ماسك لتبييض الوجه قد تعاني اغلب السيدات والفتيات من العديد من التغيرات والعوامل التي تطرأ على الوجه والتي تؤثر بالتأكيد على المظهر الجمالي، وبالتالي تفقده النضارة والحيوية مثال ذلك التعرض بشكل دائم إلى أشعة الشمس والأتربة الناتجة عن العواصف الترابية، وغالبا ما يؤثر استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة لنوع البشرة في تغير لون الوجه والبشرة، الأمر الذي يدفع الكثير منا إلى البحث عن افضل الوصفات المكونة من تركيبات طبيعية، والتي يمكن من خلالها الحفاظ على نقاء وصفاء البشرة وجعلها خالية تماما من العيوب والمشاكل . ماسك لتبييض الوجه ماسك لتبييض الوجه وسوف نتعرف علي افضل ماسكات بمكونات طبيعية لتبييض الوجه، ولمعرفة افضل خلطة لتوحيد لون البشرة، ويمكنك أيضا معرفة ماسك الفحم لتنظيف البشرة. تفتيح الوجه بالقهوة يمكنك استخدام القهوة في تحضير ماسك طبيعي يساعد على التفتيح السريع للبشرة وتغذيتها بالمواد الطبيعية، والتي تحتاج إليها من خلال: مزج مقدار ملعقة كبيرة القهوة.

ثم اضافة مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والسكر.

ومن ثم خلط مكونات الوصفة بشكل جيد والتوزيع لها بشكل متساوي على الوجه.

وبعد التأكد من جفاف الماسك نقوم بالفرك له بشكل دائري ثم غسل الوجه جيدا. ماسك الدقيق لتبيض الوجه ماسك الدقيق لتبيض الوجه يمكنك تحضير ماسك الدقيق باستخدام: مقدار أربعة ملاعق من الدقيق الأبيض.

ثم إضافة ما يعادل ثلاثة ملاعق تقريبا من الحليب.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء.

ثم تخلط المكونات السابقة بشكل جيد وتطبق على كامل الوجه.

كما نتركه مدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبا ثم نقوم بغسله بالماء البارد. ماسك النشا لتفتيح الوجه ماسك النشا لتفتيح الوجه تحتوى مادة النشا على عدد متميز من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الوجه، يمكنك تحضير ماسك النشا باستخدام: ملعقتين من الحليب البودر.

مع ملعقة كبيرة من بودرة الثلج.

ثم إضافة ملعقتين من النشا.

وملعقة كبيرة من كريم الترطيب المناسب لنوع البشرة . وللحصول على افضل النتائج يمكنك اضافة ملعقة من زيت اللوز وملعقتين من ماء الورد، إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية يمكنك اضافة القليل من عصير الليمون والتوزيع للماسك على الوجه والرقبة واليدين وتركه مدة لا تقل عن عشرين دقيقة والتنظيف له غالبا ما يتم باستخدام الماء الدافئ.

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