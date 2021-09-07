وصفة الفازلين والكركم لإزالة الشعر الزائد في الوجه والأماكن الحساسة

تعتبر إزالة الشعر عن الجسم والوجه من المواضيع التي تشغل تفكير الكثير من السيدات والبنات حيث أنه من المهم للمرأة إزالة الشعر الزائد على فترات من الجسم حفاظا على النظافة الشخصية وجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، كما أنه يوجد الكثير من الوصفات والطرق الشائعة لإزالة هذا الشعر مثل الشمع والحلاقة والكريمات والليزر، وكل شخص يختار الطريقة التي تناسبه من هذه الطرق لكي يزيل ذلك الشعر الزائد، وتزايدت عمليات البحث من النساء للبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتجنب استخدام المستحضرات الكيميائية، وفي هذا المقال سنعلمكم بطريقة جيدة لإزالة الشعر بالفازلين، لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.

يعد الفازلين أو جل البتروليوم مستحضر تجميلي متعارف عليه يدخل في العديد من العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر وحمايتهم أو إزالة الشعر الزائد.

وهناك وصفة طبيعية يمكن استخدامها لإزالة وسنعرضها لكم من خلال هذه المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من الحمص المطحون.

نصف ملعقة مسحوق كركم.

نصف ملعقة فازلين.

نقوم بإحضار وعاء صغير ومن ثم نضع به مسحوق الكركم والحليب السائل وطحين الحمص.

وبعدها نقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام متماسك ومتجانس.

ثم نضع نصف ملعقة الفازلين على هذا الخليط ونقوم بمزج المكونات بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر الغير مرغوب فيه في اتجاه منبت الشعر.

نقوم لترك الخليط لمدة عشر دقائق حتى يبدأ بالجفاف تماماً.

وبعد انتهاء المدة نقوم بإزالة الخليط بعكس اتجاه منبت الشعر بحيث يسهل إزالته.

وأخيرا نغسل البشرة بالماء الدافئ ويمكننا تكرار الوصفة بشكل منتظم كل يوم.

مما لا شك فيه أن هذه الوصفة من أهم وصفات إزالة الشعر الزائد، لكن يعد الكركم من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد البشرة على التفتيح والعناية بها جيداً والفازلين ما هو إلا مستحضر تجميلي نفطي يقي البشرة من التشققات ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة مما يجعله مناسب تماماً لمثل هذه الوصفات لإزالة الشعر.