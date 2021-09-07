عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية احل من المطاعم مش تشريها من برة تانى

عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية، يعتبر الدجاج من أكثر الأكلات المحببة لدي الكبير والصغير كما أن معظم ربات البيوت يقومون بتحضير الدجاج في معظم وجباتهم كما دائماً تسعي إلى تحضير الدجاج بأكثر من طريقة مثل المطاعم والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة . عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير وصفة دجاج كنتاكي . مكونات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل دجاجة واحدة متوسطة الحجم مقطعه إلى 8 أجزاء .

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا .

ملح أبيض بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

بصل بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

ثوم بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

مكعب من مرقة الدجاج .

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون .

3 أكواب من الدقيق .

1/4 كوب من الكاتشب .

1/4 كوب من المايونيز .

ملعقة واحدة كبيرة من الخل .

حبه واحدة من الطماطم مقسومة إلي جزئين . مكونات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل طريقة تحضير دجاج كنتاكي نحضر وعاء ونضعه على النار ونضعه به ماء حتى يغلي جيداً .

نغسل الدجاج جيداً بعد تقطيعه إلى 8 أجزاء نغسله بالخل والملح .

نضع الدجاج في الماء بعد أن يغلي ونتركه حتى يأخذ نصف سلقة .

نحضر وعاء أخر ونضع به جميع المكونات الجافة مثل البابريكا والدقيق والبصل البودر والثوم البودر والملح والشطة .

ونضيف اليهم الماء ونقلبهم جيداً جميعاً .

سوف يصبح خليط سائل ثم نضيف إليه قطع الدجاج المقطعة .

ثم ندخل الدجاج في الثلاجة لمدة يوم كامل .

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق مع مكعب المرقة .

ثم نضع في الدقيق الدجاج بعد أخراجه من الثلاجة .

ونتأكد أن الخليط غطي قطع الدجاج تماماً .

ثم دخلة في الثلاجة مرة أخري لمدة 30 دقيقة .

نحضر طاسة القلي ونضع بها زيت غزير .

نسخن الزيت جيداً ثم نضع به قطع الدجاج بعد إخراجها من الثلاجة .

ونترك الدجاج في الزيت حتى تتحمر جيداً من جميع الاتجاهات .

ويجب إن يتم تحضير بطاطس مقرمشة وكاتشب .

بعد ذلك نقدم دجاج كنتاكي وهو ساخن مع أصابع البطاطس المقلية والكاتشب بالهناء والشفاء . طريقة تحضير دجاج كنتاكي ملحوظة هامه : يجب أن يوضع الدجاج في الثلاجة لمدة يوم كامل أو أكثر حتى يتبل جيداً ولا تفك التتبيلة من الدجاج . الوسوم

عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية، يعتبر الدجاج من أكثر الأكلات المحببة لدي الكبير والصغير كما أن معظم ربات البيوت يقومون بتحضير الدجاج في معظم وجباتهم كما دائماً تسعي إلى تحضير الدجاج بأكثر من طريقة مثل المطاعم والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة . عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير وصفة دجاج كنتاكي . مكونات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل دجاجة واحدة متوسطة الحجم مقطعه إلى 8 أجزاء .

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا .

ملح أبيض بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

بصل بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

ثوم بودر بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

مكعب من مرقة الدجاج .

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون .

3 أكواب من الدقيق .

1/4 كوب من الكاتشب .

1/4 كوب من المايونيز .

ملعقة واحدة كبيرة من الخل .

حبه واحدة من الطماطم مقسومة إلي جزئين . مكونات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل طريقة تحضير دجاج كنتاكي نحضر وعاء ونضعه على النار ونضعه به ماء حتى يغلي جيداً .

نغسل الدجاج جيداً بعد تقطيعه إلى 8 أجزاء نغسله بالخل والملح .

نضع الدجاج في الماء بعد أن يغلي ونتركه حتى يأخذ نصف سلقة .

نحضر وعاء أخر ونضع به جميع المكونات الجافة مثل البابريكا والدقيق والبصل البودر والثوم البودر والملح والشطة .

ونضيف اليهم الماء ونقلبهم جيداً جميعاً .

سوف يصبح خليط سائل ثم نضيف إليه قطع الدجاج المقطعة .

ثم ندخل الدجاج في الثلاجة لمدة يوم كامل .

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق مع مكعب المرقة .

ثم نضع في الدقيق الدجاج بعد أخراجه من الثلاجة .

ونتأكد أن الخليط غطي قطع الدجاج تماماً .

ثم دخلة في الثلاجة مرة أخري لمدة 30 دقيقة .

نحضر طاسة القلي ونضع بها زيت غزير .

نسخن الزيت جيداً ثم نضع به قطع الدجاج بعد إخراجها من الثلاجة .

ونترك الدجاج في الزيت حتى تتحمر جيداً من جميع الاتجاهات .

ويجب إن يتم تحضير بطاطس مقرمشة وكاتشب .

بعد ذلك نقدم دجاج كنتاكي وهو ساخن مع أصابع البطاطس المقلية والكاتشب بالهناء والشفاء . طريقة تحضير دجاج كنتاكي ملحوظة هامه : يجب أن يوضع الدجاج في الثلاجة لمدة يوم كامل أو أكثر حتى يتبل جيداً ولا تفك التتبيلة من الدجاج .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل دجاج كنتاكي خطوة بخطوة بالتتبيلة السرية احل من المطاعم مش تشريها من برة تانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.