للعرائس وصفات منزلية لتفتيح ونعومة الركبة خلال أسبوع واحد

من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه جميع الفتيات بداية من فترة المراهقة حتى الشباب وغيرهم من المراحل العمرية هي تفتيح المناطق الداكنة التي تبدو مائلة للون الأسود مثل الركبة بإعتبارها أكثر الأماكن من حيث الظهور، وقد ظهرت العديد من الوسائل الحديثة للتخلص من المناطق الداكنة مثل التقشير الكيميائي ولكن له العديد من الآثار فهو من الأنواع الكيميائية التي تنقل للجسم موجات ضارة بالإضافة إلي أنه يحتاج إلي مبلغ ضخم من قبل عيادات الجلدية والتجميل فلا يعتبر حل مناسب للجميع، ولكن نقدم اليوم أحد الحلول الغير متوقعة بالنسبة للبعض وهي بعض الوصفات المنزلية القادرة على تفتيح وإزالة الطبقة السوداء من الجلد ولكن في البداية نقوم بذكر بعض الأسباب التي تسبب الإسمرار والملمس الخشن في تلك الأماكن وكيفية تجنبها من خلال متابعة هذا المقال. أسباب إختلاف لون الركبة عن باقي الجسم أسباب إختلاف لون الركبة عن باقي الجسم أهم الأسباب: تراكم بعض الخلايا الميتة وعدم العناية بذلك المكان في مرحلة مبكرة مما يجعل الركبة تكتسب لون داكن. الحكة المستمرة على سطح خشن وكذلك تأثير أشعة الشمس على الركبة أكثر من باقي الجسم. وصفات وزيوت طبيعية لتفتيح الركبة: وصفة زيت جوز الهند حيث يتم دمج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند بالإضافة إلي قطرات من عصير الليمون الحامض ثم نقلب المكونات معاً ووضع الخليط على الركبة يومياً لمدة ربع ساعة ثم غسله جيداً بالماء فقط وتجنب استخدام الصابون لمنع الجفاف.

وصفة الفازلين والكركم تحضير عبوة صغيرة محكمة ووضع بها ملعقة من الكركم وملعقتين كبيرتين من الفازلين على أن يكون الكركم خاص بالوصفات العلاجية وليس الخاص بتحضير الطعام ونقلبهم جيداً ثم دهن الركبة بالوصفة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تصبح جافة تماماً ثم فركها بالماء الدافئ يتم تكرارها ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة ماء الورد وعصير الليمون يشتهر ماء الورد بقدرته الفائقة في تفتيح البشرة والجسم وذلك عن طريق تقليب ملعقتين من ماء الورد مع ملعقة من الليمون ووضعهم على الركبة بإستخدام القطن يومياً قبل النوم. وصفات وزيوت طبيعية لتفتيح الركبة: ملحوظة: ملحوظة: تلزم تلك الوصفات الشخص بالترطيبب العميق بعد استخدامها حتى نشعر بأفضل النتائج. الوسوم

من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه جميع الفتيات بداية من فترة المراهقة حتى الشباب وغيرهم من المراحل العمرية هي تفتيح المناطق الداكنة التي تبدو مائلة للون الأسود مثل الركبة بإعتبارها أكثر الأماكن من حيث الظهور، وقد ظهرت العديد من الوسائل الحديثة للتخلص من المناطق الداكنة مثل التقشير الكيميائي ولكن له العديد من الآثار فهو من الأنواع الكيميائية التي تنقل للجسم موجات ضارة بالإضافة إلي أنه يحتاج إلي مبلغ ضخم من قبل عيادات الجلدية والتجميل فلا يعتبر حل مناسب للجميع، ولكن نقدم اليوم أحد الحلول الغير متوقعة بالنسبة للبعض وهي بعض الوصفات المنزلية القادرة على تفتيح وإزالة الطبقة السوداء من الجلد ولكن في البداية نقوم بذكر بعض الأسباب التي تسبب الإسمرار والملمس الخشن في تلك الأماكن وكيفية تجنبها من خلال متابعة هذا المقال. أسباب إختلاف لون الركبة عن باقي الجسم أسباب إختلاف لون الركبة عن باقي الجسم أهم الأسباب: تراكم بعض الخلايا الميتة وعدم العناية بذلك المكان في مرحلة مبكرة مما يجعل الركبة تكتسب لون داكن. الحكة المستمرة على سطح خشن وكذلك تأثير أشعة الشمس على الركبة أكثر من باقي الجسم. وصفات وزيوت طبيعية لتفتيح الركبة: وصفة زيت جوز الهند حيث يتم دمج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند بالإضافة إلي قطرات من عصير الليمون الحامض ثم نقلب المكونات معاً ووضع الخليط على الركبة يومياً لمدة ربع ساعة ثم غسله جيداً بالماء فقط وتجنب استخدام الصابون لمنع الجفاف.

وصفة الفازلين والكركم تحضير عبوة صغيرة محكمة ووضع بها ملعقة من الكركم وملعقتين كبيرتين من الفازلين على أن يكون الكركم خاص بالوصفات العلاجية وليس الخاص بتحضير الطعام ونقلبهم جيداً ثم دهن الركبة بالوصفة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تصبح جافة تماماً ثم فركها بالماء الدافئ يتم تكرارها ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة ماء الورد وعصير الليمون يشتهر ماء الورد بقدرته الفائقة في تفتيح البشرة والجسم وذلك عن طريق تقليب ملعقتين من ماء الورد مع ملعقة من الليمون ووضعهم على الركبة بإستخدام القطن يومياً قبل النوم. وصفات وزيوت طبيعية لتفتيح الركبة: ملحوظة: ملحوظة: تلزم تلك الوصفات الشخص بالترطيبب العميق بعد استخدامها حتى نشعر بأفضل النتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعرائس وصفات منزلية لتفتيح ونعومة الركبة خلال أسبوع واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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