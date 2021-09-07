طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والثوم بطعم ومذاق وقوام أكثر من رائع

سلطة الزبادي بالخيار، من السلطات التي تتميز بمذاق خاص وطريقة تحضير سهلة للغاية، كما أن مكوناتها سلطة للغاية، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر وأيضا طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي وطريقة عمل صوص الهلابينو الحار وكذلك طريقة عمل صوص الباربكيو وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الأخرى المميزة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار.

مكونات سلطة الزبادي بالخيار

تتكون هذه السلطة من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفرة في البيوت وهي كالآتي:

خمس علب زبادي.

ملعقة صغيرة من النعناع.

ثمرتين من الخيار المقطع ناعم.

خمس فصوص ثوم مفرومين.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتصفية الزبادي جيدا من الماء.

ثم نقوم بعد ذلك بخلطه مع الخيار والثوم والنعناع والملح والفلفل الأسود حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ملعقتي زيت الزيتون على الوجه وتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد المايونيز والمستردة وإضافته للوصفة بحسب الرغبة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير