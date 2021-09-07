فوائد شرب منقوع لبان الدكر علي الريق لن تتخيلها عديدة لا تعد ولا تحصى لن تستغني عنه بعد اليوم

فوائد شرب منقوع لبان الدكر علي الريق، لبان الدكر هو عبارة عن مادة تشبه الصمغ، يتم استخراجها من جذوع أشجار اللبان، والتي تتواجد بشكل كبير في الهند وبلاد شمال إفريقيا، ولهذه المواد مجموعة كبيرة من الفوائد التي لا حصر لها، وهنا نقدم لكم فوائد شرب منقوع هذه المادة على الريق:

هذا المشروب يرفع مناعة الجسم بشكل كبير، ويرفع من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

هذا المشروب يخفف بشكل كبير من الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي، وللعلم فإن ترك هذه الالتهابات دون علاج، يسبب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي وكذلك الإمساك.

يعمل هذا المشروب على تحسين قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، كما يقلل من نسبة الإصابة بقرحات المعدة.

يرفع منقوع لبان الدكر من نسبة الحرق في الجسم وهذا يساعد على فقدان الوزن الزائد بشكل أسرع وأسهل.

منقوع لبان الدكر من المشروبات الغنية بالألياف، وبالتالي فإنه يزيد الشعور بالشبع وهذا يقلل من كميات الطعام التي يتم تناولها، وهذا يؤثر بشكل كبير على سرعة تخفيف الوزن.

فوائد شرب منقوع لبان الدكر علي الريقكيف يتم تحضير منقوع لبان الدكر

يتم تحضير كوب واحد من الماء وقطعة واحدة من لبان الدكر، يتم غلي الماء جيداً، ثم يتم رفعه ونضع فيه قطعة لبان الدكر، ثم نقوم بتغطيته ونتركه لليلة كاملة، وفي الصباح نلاحظ وجود مشروب عكر أو ذا لون قاتم وبهذا يكون قد تم تحضير منقوع لبان الدكر.

أضرار تناول منقوع لبان الدكر

على الرغم من فوائد هذا المشروب الفعالة، إلا أنه لا يٌنصح أبداً بشرب كميات كبيرة منه، بل يجب استشارة الطبيب قبل شربه أو عدم الإفراط في تناوله وهذا لما له من أضرار منها: