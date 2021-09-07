أقوى وصفة للتبيض الفوري من النشا وكريم جليسوليد حضريها بأقل التكاليف

كل فتاة تحلم ببشرة نضرة تشع حيوية وشباباً خالية من أي عيوب، من الممكن أن تعيق من إبراز إطلالتها الأنثوية، كما أنه لا يوجد فتاة لا تخشى من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة التي قد تتسبب في ظهور الجلد بشكل مترهل، فالعديد منا قد تلجأ لاستخدام كريمات التفتيح الفورية الموجودة في الأسواق التجارية، قد تعطي نتيجة فورية ولكنها تسبب ضرراً للبشرة على المدى البعيد، لذلك بعد معاناة وبحث وإجراء الكثير من التجارب سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكن الاستعانة بها في تحضير أقوى كريم طبيعي من النشا وكريم جليسوليد لشد التجاعيد وتبييض الوجه.

أقوى وصفة للتبيض الفوري من النشا وكريم جليسوليد

في هذه الفقرة سوف نسرد لكم طريقة صنع كريم طبيعي سحري تحتوي على خلطة طبيعية لتبيض البشرة والجسم، من بعض المكونات والمواد الطبيعية التي تعزز من حيوية ونضارة البشرة، وذلك من خلال شد تجاعيد الوجه المحيطة بمنطقة الفم، وإخفاء الخطوط العريضة التي توجد حول العين، والعمل على تفتيح البشرة وجعلها ناصعة البياض، ويتم صنع هذا الكريم من خلال ما يأتي:

مكونات الكريم

ربع كوب من كريم الجلسوليد الطبي.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد المركز.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

فنجان صغير من عصير الليمون.

طريقة عمل الكريم

تحضير وعاء متوسط الحجم ويتم وضع كريم جلسوليد وكبسولة الفيتامين.

إضافة عصير الليمون والنشا وماء الورد للخليط.

مزج المكونات بشكل جيد للحصول على قوام ناعم ومتماسك.

تطبيق نقطة من الكريم كل يوم على البشرة بعد تنظيفها بالغسول اليومي.

حفظ محتويات الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق.

كريم القهوة لشد تجاعيد البشرة وتفتيحها

القهوة من المكونات الغذائية الغنية بمادة الكافيين التي تقوم بشد الوجه والتخلص من الترهلات والتجاعيد، كما أنها تعزز من تفتيح بشرة الوجه وجعلها أكثر نعومة وترطيب، وباستخدام حبوب القهوة يمكن عمل أقوى كريم طبيعي لشد التجاعيد وتبييض الوجه:

طريقة التحضير: