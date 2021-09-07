أسهل طريقة لـ صبغة شعر بني في المنزل في 3 خطوات فقط

صبغة شعر بني من أجل التغيير اللطيف من الشعر الأسود أو الأشقر إلى الشعر البني، يوصى بثلاث طرق لحماية بنية الشعر، ولتصدي عيوب اللون وصبغ الأشقر المثالي. تعددت اللون الشعر ولكن يبقي لون البني بكل درجاته هو الأفضل والأكثر طلبا، لا عليكي الذهاب إلى الصالون يمكننا توفير لكي عدة نصائح لنجاح الصبغ في المنزل.

صبغة شعر بني

والآن سنتعرف علي طريقة صبغ شعر البنى ما الذي يجب الانتباه إليه قبل صبغ الشعر البني؟ بشكل عام من الممكن صبغ الأشقر إلي الداكن. لكنه يمثل تحديًا أكثر من الذهاب في الاتجاه الآخر. في عملية التبييض، من المهم استشارة مصفف شعر .

بالمناسبة: حتى الوصفات المنزلية الخفيفة ليست فكرة جيدة ويمكن أن تقصف شعرك.

لذلك، خاصة عند التحول من الشعر الأشقر ألي البني، يجب الامتناع عن التجارب واختيار الأساليب المجربة والمختبرة حتى لا تصاب بخيبة أمل.

الخطوة الأولى

طريقة طبيعية ولطيفة لصبغ الشعر البني، فيجب أولا:

تفتيح الشعر في عدة جلسات ولا يتم إجهاده كما لو كان السطح بالكامل مغطى بالألوان.

هناك عدة تطبيقات مطلوبة، ولكن في نفس الوقت يكون التبييض أقل وضوحًا ولا يتغير النوع بشكل كبير بين عشية وضحاها.

بفضل تقنية التظليل، يتم تفتيح أجزاء فردية من الشعر، مما يعني أنه يمكنك توقع نتيجة طبيعية.

لكن: من الناحية المنطقية، يتضرر الشعر المصاب أكثر من الشعر الخالي من التقصف ولهذا يجب معالجته على الفور بمنتجات العناية الفعالة.

المرحلة الثانية

عادة ما يستغرق التبييض عدة خطوات يكون هذا لطيفًا على الشعر ويتم تحقيق نتيجة طبيعية. لذلك، عادة ما ينتشر البرق على عدة زيارات لمصفف الشعر.

أولاً، يتم سحب الأصباغ الداكنة من الشعر، بحيث تحصل عادةً على أشقر ذهبي اللون.

في الخطوة التالية، يتم الحصول على لون الشعر المطلوب باستخدام صبغة أو تلوين.

عادة ما يتم نشر هذه الطريقة على مدى عدة أيام حتى يتمكن الشعر من التعافي من إجهاد اللون بينهما.

هذا يمنع تكسر الشعر ويحمي السطح.

سريع التبييض

الخطوة الثالثة

في حالات نادرة، تقدم صالونات تصفيف الشعر أيضًا تبييض سريع يستغرق يومًا واحدًا فقط، يتم استخدام تقنية خاصة حتى لا يعاني الشعر من ذلك. يبدأ مصفف الشعر بالنصائح ثم يزيل أولاً أصباغ اللون منها لساعات، كان يشق طريقه حتى الجذور ويفتح الشعر على مراحل حتى درجة اللون الأشقر المرغوبة. هذه الطريقة مكلفة نسبيًا بسبب المجهود الذي تتطلبه، لكنها أسرع خيار لتبييض شعرك البني .