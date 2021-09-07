طريقة صبغ الحواجب بني شوكولاتة بالخطوات صبغة حواجب باللون البني

طريقة صبغ الحواجب بني شوكولاتة مناسب لكل ألوان البشرة، حيث أن اللون البني هو اللون المميز الذي يكون محل بحث مستمر، وعن طريقة الحصول على صبغة حواجب باللون البني يكون باستخدام صبغات جاهزة من الصيدلية، وكذلك يمكن استخدام صبغات حواجب بني طبيعية من عند العطارين، واللون البني يمكن الوصول إليها بسهولة من استخدام النسكافيه والقهوة وهي منتجات طبيعية وصحية غير ضارة للشعر والبشرة.

طريقة صبغ الحواجب بني شوكولاتة

تتنوع الألوان الخاصة باللون البني بين لون بني فاتح أو غامق، وأشكال متنوعة من الصبغات تستخدمها في صبغ الحواجب، حيث انه لو مميز للبشرة باختلاف درجاته ويتناسب مع البشرة البيضاء والقمحية اللون (الخمرية)، ولم يظهر بها الشعر الأبيض في الحاجب تستطيع استخدام صبغة بنية غير ملفتة لأخفاء الشيب في شعر الحواجب، وكذلك لأخفاء الشعر المبعثر، وهذا هو الحل الأمثل بخطوات سهلة وبسيطة.

صبغ الحواجب باللون البني الغامق

يمكنك استخدام صبغات دائمة أو مؤقتة لأكثر من درجة باللون البني، حيث يمكن باتباع الأتي:

الصبغة البني المؤقتة تستخدم بشكل يومي مثل أدوات المكياج، حيث توضع على الحاجب وتستمر ليوم واحد ثم يتم أزالتها

صبغة الحواجب الدائمة: وهذه الصبغة تظل فترة أطول مثل صبغات الشعر على الحاجب، والتي تدوم لفترة تصل إلى 6 أسابيع،

كيفية صبع الحواجب

هناك نصائح عند استخدام صبغة الحواجب، فلابد من الاهتمام بها سواء كنت تقوم بتحضير صبغة حواجب طبيعية، أو باستخدام منتج من الصيدليات، ومن النصائح:

اختيار لون صبغة حواجب مناسب للون البشرة، ويناسب لون شعرك

يجب عليك القيام بغسل الوجه بالماء والصابون قبل استخدام الصبغة

ووضع مادة الفازين حول الحواجب لتحديد مكان الحاجب المراد صبغه

استخدام فرشاة صبغ الحواجب الرفيعة

صبغ الحواجب بالنسكافيه

يتم صبغ الحواجب بني اللون باستخدام النسكافيه وذلك بإحضار المكونات التالية:

عدد 2 ملعقة نسكافيه

2 ملعقة كركم

2 ملعقة من الكاكاو

ربع كاس زيت سمسم

2 علية صغيرة من الأكسحين

يتم وضع المكونات في وعاء واحد وتقليبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط على الحاجب وكما ذكرنا نحدد الحادبان بمادة الفازين، ثم نترك الخليط على الحاجب لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك يتم شطف الحواجب والوجه بالماء الفاتر.