مفعول النشا وماء الورد الرهيب لتبيبض الوجه والرقبة وإزالة الاسمرار والجلد الميت في دقائق

للتخلص من مشكلة الاسمرار ولإيجاد الحل المناسب لتوحيد لون البشرة بطريقة آمنة على البشرة ولا تسبب اي مشاكل او أضرار بعد الاستخدام، فيفضل استخدام المواد الطبيعية والوصفات التي تعطي نتيجة فعالة وبدون اي أضرار ومن أهم هذه الوصفات خلطة النشا مع ماء الورد، فهم مكونين طبيعيين لهم الكثير من الفوائد المتعارف عليها للبشرة، ويساعد هذا الخليط على تفتيح البشرة بسرعة.

خلطة ماء الورد والنشا لتبييض الوجه

يساعد هذا الخليط على التنظيف العميق للبشرة، والتخلص من الزيوت التي تخرج من الوجه، وخاصتًا للبشرة الدهنية، كما أنها تدرب البشرة، وتساعد في تنعيمها وايضًا تبيضها وتوحيد لون البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٤ ملاعق من ماء الورد

٢ ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس جيدًا وسوف تتكون عجينة، ولكن لابد أن تراعي أن أكون العجينة ناعم بعض الشيء، حتى يسهل وضعها بشكل كلي على الوجه

وزعي الخليط بعد ذلك على الوجه والرقبة جيدًا، أو أي مكان آخر يعاني من الاسمرار

يترك الخليط على البشرة حتى يجف تمام

يفرك الماسك من الوجه بطريقة دائرية، لازالة كل بقايا الماسك

ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء

جففي البشرة بعد ذلك جيدًا.

كرري هذا الخليط من مرتين إلى ثلاثة خلال الأسبوع الواحد

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

فوائد النشا للبشرة

تساعد النشا في التقليل من حساسية البشرة، وتعتبر مهدئ فعال لأي التهاب أو تهيج في الجلد

تساعد في التخلص من لدغات الحشرات

تساعد في التخلص من حروق الشمس والتي ينتج عنها احمرار شديد أو اسمرار

امتصاص الزيوت من البشرة

تساعد على تفتيح البشرة، وتستخدم كبودرة للوجه

ينظف البشره تنظيف عميق

يستخدم كمهدئ فعال للبشرة

تعالج وتخلص البشرة من حب الشباب

ترطيب البشرة

التخلص من علامات الجروح

تخلص البشرة من جميع علامات العجز، والخطوط البيضاء التي تظهر عند تقدم العمر

تقضي على البكتريا التي توجد داخل مسام الوجه

تساعد في تنعيم البشرة

تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها

تجدد من خلايا الجلد.

فوائد ماء الورد للبشرة