ملعقة من هذا المكون في الشامبو ستجعل شعرك ينمو بغزارة في أسبوع واحد

تنتشر العديد من الوصفات الطبيعية التي تقدم حلول للكثير من مشاكل الشعر المختلفة التي نواجهها على مختلف فصول العام، ومن أكثر المشكلات التي لربما نعاني منها هي مشكلة تساقط الشعر وكذلك ظهور القشرة في أوقات كثيرة من العام، ويمكن لحلول بسيطة أن تعالج أحد المشاكل التي نحن بصدد الحديث عنها وهي مشكلة تساقط الشعر، أو مشكلة توقف الشعر عن النمو مما يسبب ظهور فراغات في فروة الرأس وهو مظهر مزعج بالتأكيد خاصة للنساء، ولذلك سنتحدث عن بعض الحلول التي يمكن من خلالها تفادي تلك المشاكل والحصول على شعر كثيف بمنتهى السهولة.

وصفة الشامبو لتكثيف الشعر

تعتبر القهوة من الأشياء المفيدة جدا عند إضافتها على شعرك، حيث تعمل القهوة على تعزيز نمو شعرك خاصة في سن متقدم فتوقف تساقط الشعر وتعمل على تعزيز نموه، وتقوم بتقوية بصيلات الشعر من الجذور فتعالج التلف الناتج عن العوامل الجانبية والسلبية التي يتعرض لها الشعر، كما تحسن من الدورة الدموية لفروة الرأس، وكذلك تخلصك من الدهون المتراكمة في فروة الرأس وذلك لأنها تعمل على تقشير فروة الرأس، بالإضافة للمظهر الرطب واللامع الذي تمنحه لشعرك.

طريقة استخدام وصفة الشامبو على الشعر

وأما عن أفضل طريقة لاستخدامها على شعرك فهي من خلال إضافة ملعقتين كبيرتين من القهوة، مع ملعقة من زيت الزيتون وزيت السمسم أو ملعقتين كاملتين من أي نوع زيت طبيعي متوفر لديكي أيا كان نوعه على أن تنتقي نوع جيدا ومضمون، ثم توضع المكونات في عبوة الشامبو ويمكن الإكتفاء بنصف العبوة في حالة التجربة أولا، ثم يتم رج زجاجة الشامبو جيدا لتتفاعل المكونات وتركها في مكان مظلم لمدة ثلاثة أيام، مع رج العبوة بشكل نصف يومي لضمان تفاعل المكونات جيدا ف الشامبو، وعند الاستخدام نضيف الكمية التي يحتاج إليها شعرك مع تغليل الشامبو في شعرك وتدليك فروة رأسك جيدا به، ثم اتركي المزيج على شعرك لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بماء دافئ وعمل حمام زيت بعدها للترطيب، ويفضل تكرار تلك الوصفة لمدة شهرين حتى تصلي إلى أفضل النتائج المرجوة.