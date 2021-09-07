حلى ليالي لبنان بارد بالحليب ودقيق سميد ناعم حلى لبناني بالقشطة

حلى ليالي لبنان بدقيق سميد والحليب من حلويات الرائعة ناعمة القوام بطعم رائع لا يقاوم يحبها الكبار والصغار، وصفة حلى لبناني بارد بدون أستخدام الفرن بالقشطة سهلة وسريعة تجهيز، سنحضرها معكم بمقادير بسيطة فكل ربة منزل لديها حليب ودقيق سميد ستتمكن من صنع أفضل أنواع الحلويات الشرقية، ومن حلويات اللذيذ قليلة السكر ومنخفضة التكلفة فيمكن لكل بيت تحضيرها وتقديمها للضيوف بصنف حلويات لا مثيل له غني بالطعم وقوام الطري، وبها كثير من فوائد غذائية التي تبحث عنها كل أم لأسرتها بعيدا عن حلويات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة مختلفة مجهولة الصنع، كما تمد حلى ليالي لبنان الجسم بالطاقة والحيوية فهي مناسبة لإفطار سريع شهي لبدء اليوم بنشاط وطاقة عالية، يرجع أصول تلك الحلى ليالي لبنان بالسميد إلى لبنان وسوريا وعدد من دول عربية منها انتشرت في باقي دول عالم تدريجيا، وتدعي حلى مدلوقة في سوريا. حلى ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب نحتاج إلى لتر من الحليب. نصف كوب من السكر الأبيض أو 100 جرام سكر. كوب وربع الكوب من دقيق سميد أو دقيق البسبوسة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. أو ملعقة صغيرة من ماء ورد أو مستكة على حسب الرغبة. للتزيين الخارجي فستق حلبي. سيرب للتسقية. خطوات تحضير ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب أولا يتم وضع الحليب في وعاء على النار مع السكر السابق ذكره في مكونات عدم الإكثار من السكر لأننا سوف نضع عسل أو سيرب للتسقية في نهاية.

ثم ضعي على الحليب مقدار دقيق البسبوسة أو دقيق سميد، ثم ترفع على النار مع تقليب جيدا وتكون حرارة متوسطة بتقليب طول الوقت دون توقف، حتى يثقل قوامها.

ثم ضيفي عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الورد أو مستكة لتعطي طعم ورائحة نفاذه، مع الاستمرار في تقليب حتى تمتزج مع بعضها البعض وتأخذ قوام غليظ متماسك.

حرارة تكون متوسطة حتى لا يلتصق المزيج في الوعاء من أسفل، ثم احضري صينية من البايركس وصبي بها الخليط.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك تماما، ويوضع عليها طبقة من القشطة الجاهزة بعد أن تخرج من الثلاجة.

ويصب عليها العسل أو السيرب قبل وضع القشطة حتى تأخذ طعم رائع، وبعد وضع قشطه قيمر أو وضع كريمة شانتيه أو قشطه كذابة على حسب رغبة الحشوة.

وتدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة التماسك مرة ثانية، وزيني على الوجه باستخدام مكسرات مجروش على حسب رغبتك.

تقدم حلى ليالي لبنان باردة مع القهوة أو الشاي أو مع العصير ويمكن وضع العسل جانبها في تقديم. حلى ليالي لبنان بارد بالسميد والحليبخطوات تحضير ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب الوسوم

حلى ليالي لبنان بدقيق سميد والحليب من حلويات الرائعة ناعمة القوام بطعم رائع لا يقاوم يحبها الكبار والصغار، وصفة حلى لبناني بارد بدون أستخدام الفرن بالقشطة سهلة وسريعة تجهيز، سنحضرها معكم بمقادير بسيطة فكل ربة منزل لديها حليب ودقيق سميد ستتمكن من صنع أفضل أنواع الحلويات الشرقية، ومن حلويات اللذيذ قليلة السكر ومنخفضة التكلفة فيمكن لكل بيت تحضيرها وتقديمها للضيوف بصنف حلويات لا مثيل له غني بالطعم وقوام الطري، وبها كثير من فوائد غذائية التي تبحث عنها كل أم لأسرتها بعيدا عن حلويات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة مختلفة مجهولة الصنع، كما تمد حلى ليالي لبنان الجسم بالطاقة والحيوية فهي مناسبة لإفطار سريع شهي لبدء اليوم بنشاط وطاقة عالية، يرجع أصول تلك الحلى ليالي لبنان بالسميد إلى لبنان وسوريا وعدد من دول عربية منها انتشرت في باقي دول عالم تدريجيا، وتدعي حلى مدلوقة في سوريا. حلى ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب نحتاج إلى لتر من الحليب. نصف كوب من السكر الأبيض أو 100 جرام سكر. كوب وربع الكوب من دقيق سميد أو دقيق البسبوسة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. أو ملعقة صغيرة من ماء ورد أو مستكة على حسب الرغبة. للتزيين الخارجي فستق حلبي. سيرب للتسقية. خطوات تحضير ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب أولا يتم وضع الحليب في وعاء على النار مع السكر السابق ذكره في مكونات عدم الإكثار من السكر لأننا سوف نضع عسل أو سيرب للتسقية في نهاية.

ثم ضعي على الحليب مقدار دقيق البسبوسة أو دقيق سميد، ثم ترفع على النار مع تقليب جيدا وتكون حرارة متوسطة بتقليب طول الوقت دون توقف، حتى يثقل قوامها.

ثم ضيفي عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الورد أو مستكة لتعطي طعم ورائحة نفاذه، مع الاستمرار في تقليب حتى تمتزج مع بعضها البعض وتأخذ قوام غليظ متماسك.

حرارة تكون متوسطة حتى لا يلتصق المزيج في الوعاء من أسفل، ثم احضري صينية من البايركس وصبي بها الخليط.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك تماما، ويوضع عليها طبقة من القشطة الجاهزة بعد أن تخرج من الثلاجة.

ويصب عليها العسل أو السيرب قبل وضع القشطة حتى تأخذ طعم رائع، وبعد وضع قشطه قيمر أو وضع كريمة شانتيه أو قشطه كذابة على حسب رغبة الحشوة.

وتدخل الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة التماسك مرة ثانية، وزيني على الوجه باستخدام مكسرات مجروش على حسب رغبتك.

تقدم حلى ليالي لبنان باردة مع القهوة أو الشاي أو مع العصير ويمكن وضع العسل جانبها في تقديم. حلى ليالي لبنان بارد بالسميد والحليبخطوات تحضير ليالي لبنان بارد بالسميد والحليب

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