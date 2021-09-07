ضعيها تحت عينيك وستندهشي بعيون ساحرة بدون دوائر داكنة أو انتفاخات أو تجاعيد، وصفة اليوم هي علاج طبيعي فعال للهالات السوداء والتجاعيد حول العينين. فعادة ما تحدث الهالات السوداء تحت العين بسبب الأرق والإجهاد وغيرها من الأسباب التيتؤثر على مناطق الجلد الرقيق. ويمكنك التخلص منها بسهولة فقط بإستخدام عنصر طبيعي رائع وهو الخيار، فالخيار له خصائص مذهلة في تفتيح البشرة وكذلك فهو أفضل علاج للتخلص من الهالات السوداء، كما أنه يعمل على تقليل انتفاخ العيون بالإضافة إلى أنه يمنح البشرة بياض وإشراقة طبيعية.

التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين

في الوصفة الأولى نحتاج إلى نصف حبة خيار كما نحتاج إلى شاي أخضر مطحون، فهو يحتوي على مركبات فينولية تثبط الميلانين وبالتالي يقضي على الهالات السوداء. يتم بشر نصف حبة الخيار لاستخراج مبشور الخيار، ثم نصفي مبشور الخيار بإستخدام قطعة من الشاش الطبي للحصول على عصير الخيار، في وعاء نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من الشاي الأخضر المطحون ثم نضيف إليه 6 ملاعق صغيرة من عصير الخيار ثم نمزج المكونين معا جيداً، يوضع هذا المزيج في وعاء زجاجي ونحتفظ به في الثلاجة لمدة أسبوع كامل. يطبق هذا المزيج تحت العينين وحولهم ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة جيداً بالماء وبعد ذلك ترطب بالمرطب المفضل لديك، تكرر الوصفة بشكل يومي وستحصل على النتيجة خلال 3 أيام.

علاج طبيعي للهالات السوداء

لتحضير الوصفة الثانية يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار في وعاء ويضاف إليه مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار (حيث يساعد جل الصبار على منع تصبغ الجلد وعلاج الهالات السوداء)، بعد ذلك يتم مزج المكونين جيداً ويتم إضافة كبسولة من فيتامين ه أو قطرات من زيت فيتامين ه ويتم المزج مرة أخرى. نضع المزيج في بطرمان صغير نظيف، ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوعين. قبل الاستخدام يتم وضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يتم أخذ قطعة من القطن الدائري ويتم تقسيمها إلى نصفين، ويتم غمس كل نصف في المزيج وتطبق على الهالات السوداء تحت العينين، تطبق الوصفة يومياً وستحصل على نتيجة رائعة منذ الأسبوع الأول من الاستخدام.