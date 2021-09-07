سر نجاح مخلل الخيار أسرع طريقة لعمل مخلل الخيار في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ

الخيار المخلل من اشهي أنواع المخللات التي يعشها الجميع، فهو طبق أساسي في كل الوجبات وبالأخص في الفطور مع البطاطس المقلية والفول والفلافل والجبنة والخيار والكثير من الخضراوات مثل الجرجير والخس، وسوف نخبركم بطريقة عمل مخلل الخيار بكل سهولة وذات طعم لذيذ وشهي، وفي قت قصير.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل
من أسهل أنواع المخلل في الصنع، حيث انه لا يأخذ وقت فهو لا يحتاج إلى سلق أو تنقية قبل التخليل ومكوناته سهلة وبسيطة، وإليكِ عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- مقدار مناسب من الخيار.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- 2 قرن شطة حامي.
- عدد من الليمون.
- كمية من الماء المغلي.
- ملعقة ونصف كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من السكر الخشن.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الكمون المحبب.
- 2ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
- في البداية يتم إحضار كمية من الماء وغليها جيدًا.
- بعدها يتم تركها على جنب حتى تبرد.
- بعد ذلك يتم إحضار بولة غويطه ملائمة لكمية الخيار.
- يتم غسل الخيار جيدًا للتخلص من الأتربة الموجودة عليه.
- يتم تقطيع الخيار إلى قطع سميكة الحجم.
- في برطمان زجاجي يتم وضع الخيار ورصه بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم إحضار بولة صغيرة ووضع حبة البركة والكمون المحبب والسكر والخل الأبيض وبالإضافة إلى ذلك ملح الطعام.
- يتم تقطيع الشطة والليمون إلى قطع ووضعها مع الخيار.
- بعد ذلك يتم إضافة جميع التوابل مع الماء البارد وتقليبهم جيدًا.
- بعدها يتم وضع الماء بالخليط السابق على الخيار.
- يتم تغطية الخيار بالخليط جيدًا، ووضع الزيت على وجه البرطمان.
- يتم إحكام غلق البرطمان ووضعه في مكان مناسب لمدة 10 أيام.
- وضع السكر مع مخلل الخيار يجعله مقرمش ولا يتلف سريعًا.
- وضع كمية من الزيت مع الخيار المخلل يجعله يبقي لفترة طويلة ولا يتعفن.
- عمل شقوق في أجزاء الخيار، وذلك من أجل ضمان وصول محلول الماء إلى جميع أجزاء الخيار.
- وضع المخلل في مكان بعيدًا عن الاستخدام اليومي.
- إخراج أي كمية من الهواء التي تساعد على تلف مخلل الخيار بسرعة.
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الخيار المخلل من اشهي أنواع المخللات التي يعشها الجميع، فهو طبق أساسي في كل الوجبات وبالأخص في الفطور مع البطاطس المقلية والفول والفلافل والجبنة والخيار والكثير من الخضراوات مثل الجرجير والخس، وسوف نخبركم بطريقة عمل مخلل الخيار بكل سهولة وذات طعم لذيذ وشهي، وفي قت قصير.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل
من أسهل أنواع المخلل في الصنع، حيث انه لا يأخذ وقت فهو لا يحتاج إلى سلق أو تنقية قبل التخليل ومكوناته سهلة وبسيطة، وإليكِ عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- مقدار مناسب من الخيار.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- 2 قرن شطة حامي.
- عدد من الليمون.
- كمية من الماء المغلي.
- ملعقة ونصف كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من السكر الخشن.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الكمون المحبب.
- 2ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
- في البداية يتم إحضار كمية من الماء وغليها جيدًا.
- بعدها يتم تركها على جنب حتى تبرد.
- بعد ذلك يتم إحضار بولة غويطه ملائمة لكمية الخيار.
- يتم غسل الخيار جيدًا للتخلص من الأتربة الموجودة عليه.
- يتم تقطيع الخيار إلى قطع سميكة الحجم.
- في برطمان زجاجي يتم وضع الخيار ورصه بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم إحضار بولة صغيرة ووضع حبة البركة والكمون المحبب والسكر والخل الأبيض وبالإضافة إلى ذلك ملح الطعام.
- يتم تقطيع الشطة والليمون إلى قطع ووضعها مع الخيار.
- بعد ذلك يتم إضافة جميع التوابل مع الماء البارد وتقليبهم جيدًا.
- بعدها يتم وضع الماء بالخليط السابق على الخيار.
- يتم تغطية الخيار بالخليط جيدًا، ووضع الزيت على وجه البرطمان.
- يتم إحكام غلق البرطمان ووضعه في مكان مناسب لمدة 10 أيام.
- وضع السكر مع مخلل الخيار يجعله مقرمش ولا يتلف سريعًا.
- وضع كمية من الزيت مع الخيار المخلل يجعله يبقي لفترة طويلة ولا يتعفن.
- عمل شقوق في أجزاء الخيار، وذلك من أجل ضمان وصول محلول الماء إلى جميع أجزاء الخيار.
- وضع المخلل في مكان بعيدًا عن الاستخدام اليومي.
- إخراج أي كمية من الهواء التي تساعد على تلف مخلل الخيار بسرعة.
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