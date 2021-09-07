وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر ومنع تقصفه بأقل التكاليف

تساقط الشعر واحدة من المشكلات الجمالية الشائعة التي يشتكي منها عدد كبير جداً من الأشخاص سواء كان من الرجال والنساء، نتيجة لعدة أسباب وعوامل مؤثرة مثل التعرض للحالة النفسية السيئة الشديدة، وسوء التغذية، وعدم الاهتمام والعناية بالشعر، وعدم تناول الفيتامينات الكافية التي تعمل على تقوية وتغذية الشعر، فيلجأ العديد إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة للشعر وتمنع تساقطه وتقصفه بدلاً من استخدام المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية، في هذا النص سوف نقدم لكم أفضل وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر وكيفية استخدامها.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر

لكل من يعاني من تزايد سقوط الشعر بكثرة في الفرشاة، وينزعج من الشعر الخفيف غير الكثيف بسبب معاناته من تساقط الشعر عليه باتباع أي وصفة من الوصفات التالية التي تساهم بنسبة كبيرة في التخفيف من نزول الشعر، والحد من تقصفه وتلفه، كما تعمل تلك الوصفات على ترطيب الشعر ومنع الهيشان وجعله اكثر نعومة، وتجعلك تودعين الذهاب لصالون التجميل منها:

وصفة البصل

يعتبر البصل من المغذيات الطبيعية التي تحمل الكثير من عنصر الكبريت المحفز لإنتاج الكولاجين، مما يعزز من زيادة نمو وكثافة الشعر، لذلك يمكن دهن الشعر بالقليل من عصير البصل وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الشعر بالشامبو المعالج للشعر المتساقط.

وصفة حليب جوز الهند

كما من الممكن تعطير وتنعيم وتكثيف الشعر بحليب جوز الهند السحري الذي يعد من المصادر الممتازة للفيتامينات والعناصر المغذية لبصيلات الشعر، وعلاج تساقطه، ويمكن استخدامه من خلال خلط كوب من حليب جوز الهند، مع نصف كوب من عصير الليمون والقليل من زيت اللافندر، ثم يطبق الخليط على كامل أجزاء الشعر، وتركه لمدة ساعة قبل أن يتم غسله بالماء الفاتر والبلسم.

وصفة بذور الحلبة المطحونة

تصنف الحلبة المطحونة من الأعشاب الطبيعية المعالجة لتساقط وتقصف الشعر، وهذا بفضل احتوائها على حمض النيكوتينيك، لذلك يتم خلط ملعقتين كبيرتين من مطحون الحلبة، مع نصف كوب من زيت الزيتون، والقليل من الماء الدافئ، ثم توزع الخلطة على الشعر ويغسل الشعر بالماء والشامبو بعد مرور نصف ساعة.