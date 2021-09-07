تعرفي على فوائد الشبه الخطيرة للجسم والبشرة وخاصة النساء لن تستغنى عنها بعد اليوم

فوائد الشبه الخطيرة للجسم والبشرة، تُعد الشبه من أفضل المواد التي لها عدة استخدامات مختلفة للبشرة والجسم بشكل عام فهي تقوم بمعالجة الجروح والتخلص من رائحة الإبط الكريهة وفي بعض العلاج الطبي وأدوات التجميل وتدخل في عدة وصفات هامة للعناية بالجسم والمحافظة عليه سوف نعرضها لكم.

فوائد الشبه الخطيرة للجسم والبشرة وخاصة النساء لن تستغنى عنها بعد اليوم

الوصفة الأولى للشبه مع الجسم

هناك عدة وصفات طبيعية للشبه تحافظ على الجسم والبشرة ومنها:

وصفة الشبه والليمون

وتستخدم هذه الوصفة لتبييض منطقة الإبط والتخلص من آثار البقع والاسمرار.

ملعقة من الشبه ويتم طحنها.

عصير ليمون.

ملعقة جليسرين أحمر.

ملعقة من النشا.

نضع عصير الليمون في وعاء صغير.

يضاف إليه النشا والشب ه ثم الجليسيرين.

ه ثم الجليسيرين. تخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة.

نقوم بدهن منطقة الإبط بالخليط وتترك عليها لمدة خمسة عشر دقيقة.

تغسل بماء دافئ ويجب تكرار الوصفة يوميًا للشعور بالفرق.

مكونات الشبه والليمونطريقة تحضير الشبه والليمونالوصفة الثانية لاستخدام الشبه للجسم

طريقة الشبه والجليسرين التي تعمل على شد ترهلات الجسم.

شبه بيضاء مطحونة جيدًا.

ثلاثة ملاعق من الجليسرين.

ماء ورد.

ثلاث ملاعق كريم مرطب.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

نضع الشبه في وعاء ونضيف إليها الجلسرين وماء الورد والكريم المرطب وعصير الليمون.

تخلط المكونات جيدًا ويُدلك الجسم بالخليط في حركات دائرية وخاصة في الأماكن المترهلة.

تكرر الوصفة يومًا بعد يوم للشعور بالفرق.

مكونات الشبه والجليسرينطريقة التحضير الشبه والجليسرينوصفة النشا والشبه

تستخدم وصفة النشا والشبه للتخلص من الترهلات حول منطقة البطن.

زيت زيتون

شبه مطحونة.

ماء.

نشا.

نحضر وعاء ونضع فيه الشبه والنشا وزيت الزيتون وكمية من الماء.

تخلط المكونات جيدًا حتى تذوب المكونات وتشبه العجينة.

ويجب وضع الخليط في وعاء محكم الغلق وتدهن منطقة البطن بالخليط جيدًا وتترك حتى تجف ثم تُغسل بالماء الدافئ.

يجب تكرار الوصفة يوميًا لملاحظة الفرق.

مكونات النشا والشبهطريقة تحضير النشا والشبه