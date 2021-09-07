طريقة عمل فراخ المندي في دقائق

يحب الجميع تجربة وصفات وأكلات مختلفة من الدجاج وتعد وصفة فراخ المندي من أشهى الوصفات وأكثرها شهرة فهي تقدم في جميع المطاعم الشهيرة ويقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص كل يوم، جربي تحضير هذه الوصفة بنفسك في منزلك وقدميها لأولادك وأسرتك ليستمتعوا بها على الغداء فتابعينا لتعرفي الوصفة بالتفصيل. فراخ المندي فراخ المندي حضري الدجاج بطريقة جديدة وقدميه على سفرة الغداء للضيوف وفي العزائم الكبيرة والمناسبات المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج المشكلة أو البهارات العربية.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون أو الهيل.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

دجاجة واحدة متوسطة الحجم. مقادير الأرز: كوبان من الأرز الأبيض.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من توابل الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم ناعم.

ثلاث فصوص من القرنفل.

عودان كاملان من القرفة.

ثلاث أكواب من الماء. خطوات تحضير فراخ المندي: قومي بتنظيف الدجاج وتقطيعها إلى أرباع أو ثمانية قطع. اخلطي جميع التوابل معاً مع عصير االليمون في وعاء لتشكيل تتبيلة الدجاج. أضعي فتحات رفيعة بالسكين في قطع الدجاج ثم غلفيها بالتتبيلة. ضعي الدجاج وفوقها التتبيلة في طبق وغطيها ثم أدخليها الثلاجة ليوم كامل لتتشرب الخلطة. يتم طهي الدجاج في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. قومي بتشويح البصل بعد فرمه على النار مع الزيت ثم أضيفي الأرز وقلبي. يضاف توابل الأرز والقرنفل والقرفة الأعواد وقلبي. أضيفي الماء حتى يغمر الأرز. بعد أن ينضج الأرز يوضع في صينية ويغلف بورق الفويل ثم يوضع فوقه الدجاج ويغلف مجدداً بالفويل. أ\خلي الصينية الفرن حتى تنتضج المكونات معاً ويكتسب الأرز نكهة المندي. يجب عمل فتحات في ورق القصدير الملامس للدجاج من أسفر للسماح للسوائل بالنزول إلى الأرز وتسويته. خطوات تحضير فراخ المندي: المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: الوسوم

يحب الجميع تجربة وصفات وأكلات مختلفة من الدجاج وتعد وصفة فراخ المندي من أشهى الوصفات وأكثرها شهرة فهي تقدم في جميع المطاعم الشهيرة ويقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص كل يوم، جربي تحضير هذه الوصفة بنفسك في منزلك وقدميها لأولادك وأسرتك ليستمتعوا بها على الغداء فتابعينا لتعرفي الوصفة بالتفصيل. فراخ المندي فراخ المندي حضري الدجاج بطريقة جديدة وقدميه على سفرة الغداء للضيوف وفي العزائم الكبيرة والمناسبات المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج المشكلة أو البهارات العربية.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون أو الهيل.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

دجاجة واحدة متوسطة الحجم. مقادير الأرز: كوبان من الأرز الأبيض.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من توابل الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم ناعم.

ثلاث فصوص من القرنفل.

عودان كاملان من القرفة.

ثلاث أكواب من الماء. خطوات تحضير فراخ المندي: قومي بتنظيف الدجاج وتقطيعها إلى أرباع أو ثمانية قطع. اخلطي جميع التوابل معاً مع عصير االليمون في وعاء لتشكيل تتبيلة الدجاج. أضعي فتحات رفيعة بالسكين في قطع الدجاج ثم غلفيها بالتتبيلة. ضعي الدجاج وفوقها التتبيلة في طبق وغطيها ثم أدخليها الثلاجة ليوم كامل لتتشرب الخلطة. يتم طهي الدجاج في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. قومي بتشويح البصل بعد فرمه على النار مع الزيت ثم أضيفي الأرز وقلبي. يضاف توابل الأرز والقرنفل والقرفة الأعواد وقلبي. أضيفي الماء حتى يغمر الأرز. بعد أن ينضج الأرز يوضع في صينية ويغلف بورق الفويل ثم يوضع فوقه الدجاج ويغلف مجدداً بالفويل. أ\خلي الصينية الفرن حتى تنتضج المكونات معاً ويكتسب الأرز نكهة المندي. يجب عمل فتحات في ورق القصدير الملامس للدجاج من أسفر للسماح للسوائل بالنزول إلى الأرز وتسويته. خطوات تحضير فراخ المندي: المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

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