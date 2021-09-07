فوائد تناول الجوز للجسم ورأي الأطباء والخبراء حول تناول المكسرات كل يوم

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من المعروف أن هناك فوائد كبيرة للغاية للمكسرات بشكل عام فهي مفيدة للعقل والقلب وسائر الجسم ولكن أثبت خبراء التغذية أن فوائد الجوز للجسم عظيمة للغاية فقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات العلمية أنه يفيد الجسم بشكل كبير ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة فوائد تلك الحبوب الدهنية اللذيذة.فوائد الجوز للجسم دراسات علمية حول تناول الجوز:
قام الأطباء وخبراء التغذية في مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجربة نظام غذائي خاص على مجموعة من الأشخاص حيث جعلوا 628 بالغاً يتناولون الجوز بشكل يومي، ولاحظوا في النتائج أن هناك انخفاض ملحوظ في مستوي الكوليسترول الضار في جسم جميع المتطوعين للتجربة.
زيادة الكوليسترول الضار أو الكلويسترول المنخفض الكثافة بالجسم يعود بالضرر على الجسم بشكل كبير خاصة على القلب فهناك علاقة وطيدة بين ارتفاع هذا النوع من الكوليسترول وأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية.
أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن تناول الجوز هام لمرضى القلب فهو يحتوي على الأوميجا 3 وهو من الاحماض الدهنية الأهم لصحة القلب فهو يخفض الكوليسترول الضار ويعوضه بالكوليسترول النافع الذي يحسن من ضغط الدم وكفائة القلب.
يقول خبير التغذية إميليو روس العامل في مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا أن تناول الجوز بشكل يومي يقي من الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية المفاجئة والتي تعرض لها العديد من الأشخاص وسببت الموت المفاجئ.
تناول الجوز كل تسبب في انخفاض جزيئات الكلوليسترول بمعدل 4.3% من إجمالي الجزئيات المتراكمة في الجسم وعلى الأأعضاء الحيوية وذلك وفقاً للدراسة أو التجربة التي أجرتها المستشفى.
فوائد الجوزالعامة للجسم:
- يعد الجوز من أفضل المكسرات للمخ والجهاز العصبي.
- يساعد على تنشيط الذاكرة والقدرات العقلية ويمنع تلف خلايا المخ.
- يعالج التهابات الجسم المختلفة ويمنع انتشارها.
- تناوله بشكل معتدل يمكن أن يساعد على خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي.
- يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
- يمنع حدوث الجلطات أو انسداد الشرايين.
- يقي من الإصابة بالسرطان أهمها سرطان البروستاتا.
- مجدد طبيعي لخلايا الجلد.
- يحتوي على مواد طبيعية مضادة للأكسدة تمنع الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا.
- يفيد في زيادة الخصوبة والقدرة عند الرجال.
الوسوم
من المعروف أن هناك فوائد كبيرة للغاية للمكسرات بشكل عام فهي مفيدة للعقل والقلب وسائر الجسم ولكن أثبت خبراء التغذية أن فوائد الجوز للجسم عظيمة للغاية فقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات العلمية أنه يفيد الجسم بشكل كبير ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة فوائد تلك الحبوب الدهنية اللذيذة.فوائد الجوز للجسم دراسات علمية حول تناول الجوز:
قام الأطباء وخبراء التغذية في مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجربة نظام غذائي خاص على مجموعة من الأشخاص حيث جعلوا 628 بالغاً يتناولون الجوز بشكل يومي، ولاحظوا في النتائج أن هناك انخفاض ملحوظ في مستوي الكوليسترول الضار في جسم جميع المتطوعين للتجربة.
زيادة الكوليسترول الضار أو الكلويسترول المنخفض الكثافة بالجسم يعود بالضرر على الجسم بشكل كبير خاصة على القلب فهناك علاقة وطيدة بين ارتفاع هذا النوع من الكوليسترول وأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية.
أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن تناول الجوز هام لمرضى القلب فهو يحتوي على الأوميجا 3 وهو من الاحماض الدهنية الأهم لصحة القلب فهو يخفض الكوليسترول الضار ويعوضه بالكوليسترول النافع الذي يحسن من ضغط الدم وكفائة القلب.
يقول خبير التغذية إميليو روس العامل في مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا أن تناول الجوز بشكل يومي يقي من الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية المفاجئة والتي تعرض لها العديد من الأشخاص وسببت الموت المفاجئ.
تناول الجوز كل تسبب في انخفاض جزيئات الكلوليسترول بمعدل 4.3% من إجمالي الجزئيات المتراكمة في الجسم وعلى الأأعضاء الحيوية وذلك وفقاً للدراسة أو التجربة التي أجرتها المستشفى.
فوائد الجوزالعامة للجسم:
- يعد الجوز من أفضل المكسرات للمخ والجهاز العصبي.
- يساعد على تنشيط الذاكرة والقدرات العقلية ويمنع تلف خلايا المخ.
- يعالج التهابات الجسم المختلفة ويمنع انتشارها.
- تناوله بشكل معتدل يمكن أن يساعد على خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي.
- يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
- يمنع حدوث الجلطات أو انسداد الشرايين.
- يقي من الإصابة بالسرطان أهمها سرطان البروستاتا.
- مجدد طبيعي لخلايا الجلد.
- يحتوي على مواد طبيعية مضادة للأكسدة تمنع الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا.
- يفيد في زيادة الخصوبة والقدرة عند الرجال.
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