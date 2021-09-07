الطريقة الصحيحة والصحية لحفظ التمر من الذبول

الطريقة الصحيحة لحفظ التمر من الذبول، حبات التمر من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها وتتواجد بشكل دائم في الكثير من البيوت العربية وكلما تنتهي نقوم بإحضار المزيد منها، وهذا بسبب فوائد التمر الصحية للجسم بشكل عام، ولكن قل عرفان من قبل أن طريقة حفظ التمر قد تؤثر على فوائده أو عناصر الغذائية، لهذا قامت هيئة الغذاء العامة في المملكة العربية السعودية من خلال لموقعها على منصة تويتر بتوضيح طرق حفظ التمر للحفاظ على فوائده.

طريقة حفظ التمر الصحيحة

يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية مثل الفسفور والحديد والكالسيوم، والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ه، وتلك العناصر مفيدة للجسم مع الوقت وتعطيه طاقة كافية من أجل أن يقوم بنشاطاته الطبيعية مع الوقت.

ولكن بعد الانتهاء من استخدام وتناول التمر هل تقومون بترك التمر في مكانه في نفس درجة الحرارة أو يتم نقله للحفظ في الثلاجة في درجة حرارتها الباردة أم يتم نقله للحفظ في مخزن خاص به وسط الأطعمة؟، يجب أن نتعرف على طرق حفظ التمر الصحيحة وفائدة كل طريقة منها في توفيره الخصائص الغذائية التي توفرها كل طريقة من تلك الطرق.

طرق حفظ التمر

أما عن الطرق الصحيحة لحفظ التمر والتي ذكرتها هيئة الغذاء العامة في السعودية فهي: