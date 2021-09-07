علامات تمدد الجلد أسبابها وعلاجها بطرق ووسائل طبيعية دون جراحات

تعاني أغلب النساء من علامات تمدد الجلد، وهي خطوط رفيعة تظهر على الجلد باللون البني أو الوردي أو الأبيض، ويحدث هذا بسبب التغيرات السريعة التي تحدث للجسم في أوقات محددة، حيث تعمل على تكسير ألياف الكولاجين وألياف أخرى مما يتسبب في ظهور تلك العلامات، وقد يظن البعض أنها دائمة ولا يمكن التخلص منها مثل الزوائد الجلدية، ولكن هناك العديد من الوسائل والطرق التي تؤدي لتخفيف حدة ظهورها ومع الانتظام على ممارسة العادات الصحية للتعامل معها يمكنك التخلص منها تدريجيًا إلى أن تختفي.

تظهر علامات التمدد بشكل كبير في الشهور الأخيرة من الحمل بسبب زيادة حجم البطن والجنين إلى 12 كيلو خلال أشهر الحمل حيث يتمدد الجلد بالبطن والفخذين والصدر مسببًا علامات حمراء اللون.

زيادة الوزن بشكل كبير أو نقصه بشكل مفاجئ عند اتباع حمية معينة يتسبب في ظهور العلامات.

خلال فترة البلوغ عندما يتغير الجسم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة تظهر علامات التمدد بسبب التغيرات الهرمونية عند البلوغ وتقل مع مرور الوقت دون أي مشكلات.

استخدام أنواع معينة من الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون بمعدلات كبيرة تساعد في زيادة الوزن وظهور خطوط التمدد.

إصابة الشخص ببعض أمراض الغدة الكظرية والاضطرابات الوراثية ومتزامنة مارفان ومتلازمة كوشينج من أهم مسببات خطوط التمدد بالجلد.

لعب الرياضة يسهم في ظهور تشققات الجلد، حيث تظهر هذه العلامات عندما يتغير الجسم خاصةً عند ممارسة رياضة كمال الأجسام ورافعي الأثقال وزيادة حجم الذراعين والصدر بشكل سريع.

أسباب علامات التمدد بالجلدالفرق بين علامات الجلد الحمراء والبيضاء

علامات تمدد الجلد الحمراء

تظهر أولًا في مراحل علامات التمدد في الجلد عند تشقق ألياف الجلد فتظهر الأوعية الدموية بلونها الأحمر، ويسهل علاجها بالكريمات التي تحتوي على الكولاجين لكي تساعد على ترطيب الجلد أو العلاج بالليزر مما يؤدي إلى تجديد الخلايا و اختفاء تلك العلامات.

علامات تمدد الجلد البيضاء

عندما تصير الأوعية الدموية أصغر وتتحول إلى اللون الأبيض أو الرمادي نتيجة لحدوث انقباض الأوعية الدموية فيختفي اللون الأرجواني ويبدأ لون الدهون تحت الجلد في الظهور، ويعني هذا أن علامات التمدد استمرت لفترة طويلة فيصعب العلاج بالكريمات الموضعية ويفضل العلاج بالليزر حتى يعود الجلد إلى اللون الطبيعي له واختفاء العلامات.

يوضع بياض البيض على الجلد المصاب ثلاث مرات في اليوم إلى أن تختفي العلامات تدريجيًا، لكونه مصدر غني بالكولاجين الطبيعي.

عصير البطاطس من الحلول السحرية حيث تقطع شريحة من البطاطس ويُدلك بها الجلد المصاب.

يستخدم عصير الليمون لفرك المنطقة المصابة بعصير الليمون بشكل دائري ويترك ليجف لمدة 10 دقائق.

زيت الزيتون من أفضل الحلول لإخفاء تشققات الجلد؛ لاحتوائه على فيتامين أ وهو بدوره يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

نبات الصبار يستخدم كدهان أثناء فترة الحمل أو بعده، حيث يساعد في ترطيب الجلد ويستخدم بشكل يومي دون آثار جانبية.

السكر يعتبر أحسن مقشر طبيعي للجلد عند خلطه بقطرات من الزيت وعصير الليمون، حيث يفرك به الجلد المصاب بالتمدد قبل الاستحمام فيعمل على تقشير الجلد الميت وإنتاج الكولاجين لتعويض النقص في موضع العلامات.

زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو تستخدم في تدليك الجلد مرتين يوميًا بزبدة الشيا أو الكاكاو يساعد في ترطيب الجلد.

لا يجب على الإنسان أن يقوم بإنقاص وزنه بشكل سريع في شهور قليلة.

يجب ترطيب الجلد دائما بالكريمات مثل البانثينول خاصةً في الشهور الأولى من الحمل عندما تبدأ العلامات بالظهور باللون الأحمر أو البني حيث يسهل علاجها واحتوائها قبل تحولها للون الأبيض.

تناول السوائل بكثرة والحصول على كمية كبيرة من الماء؛ لترطيب البشرة والمحافظة على المرونة.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة للحصول على الوزن المناسب تدريجيًا ومنع ظهور تشققات الجلد.

ممارسة الرياضة بانتظام أو المشي 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع مما يساعد على شد الجلد والحفاظ عليه من الترهلات.

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