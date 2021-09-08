أفضل بخاخ لانسداد الأنف وفوائدها وطرق استخدامها بالتفاصيل الكاملة

أفضل بخاخ لانسداد الأنف ؛ احتقان الأنف من الأمراض الشائعة التي يشكو منها العديد من الأشخاص، والذي يتسبب في الشعور بالألم، والتورم، وعدم القدرة على مواصلة المهام اليومية، وقد يعاني منها الكبار والصغار أيضًا مما يجعل الجميع في بحث دائم للحصول على أفضل بخاخ لانسداد الأنف، الذي يساعد في الشعور بالراحة ويعالج كل الأعراض المصاحبة له.

أفضل بخاخ لانسداد الأنف

عند الإصابة بالاحتقان لأي سبب من الأسباب مثل الحساسية، نزلات البرد والانفلونزا، والذي يتسبب في الشعور بالحكة في الأنف، تورم الأوعية الدموية، سيلان الأنف.

وهذه مجموعة من أفضل بخاخ لانسداد الانف يمكن استخدامه:-

بخاخ الأنف للأطفال (STEMAR)

يحتوي على مواد طبيعية قادر تزيل المخاط، وتعالج الاحتقان في وقت قصير، آمن الاستخدام، وآمن لعلاج مشكلة نزلات البرد والانفلونزا.

بخاخ أوتريفين

متوفر بعبوة بها 10مل، يعالج مشكلة احتقان الأنف، ويساعد في علاج الأعراض المصاحبة له، ولكن يشترط على استعماله بعض الأيام، ويمكن استخدامه للكبار وللاطفال.

بخاخ فيزيومير

يعالج احتقان الأنف الناتج من الانفلونزا، الحساسية، تساعد في تقليل المخاط، وتورم أنسجة الأنف، كما أنه يستخدم في علاج أعراض نزلات البرد والانفلونزا، و لتنظيف مجرى الأنف، سواء للكبار أو للأطفال.

بخاخ سينكلير

من أفضل بخاخات لعلاج انسداد الأنف، وإزالة الاحتقان، حيث تحتوي على مياه بحر سان معقمة.

وتساعد في تخفيف كل الأعراض المصاحبة، ولكن يجب استخدامها بحسب إرشادات الطبيب، ولا تتعدى أيام استخدامها عن 10 أيام فقط.

بخاخ سينومارين

يساعد في تقليل كمية السوائل المتجمعة في الغشاء المخاطي للأنف، ويعمل على تخفيف أعراض الاحتقان.

كما أنه يعمل على تطهير تجاويف الأنف سواء من المخاط، أو من البكتيريا المتراكمة به.

حيث يحتوي على ماء البحر معقمة بنسبة 70 مل، مياه نقية بنسبة 30%، كلوريد الصوديوم بنسبة 2.3%.

يمكن استخدامه لإزالة احتقان الأنف، وتقليص الأنسجة المتورمة، كما أنه يعالج أعراض الحساسية التي يتم الشعور بها، للتنفس براحة أكثر.

ولكن يحذر استعماله للأشخاص المصابين بمرض القلب، السكر، الضغط المرتفع، الغدة الدرقية، مشاكل التبول.

ولا يزيد مدة استخدامها عن ثلاثة أيام، إذا لم تتحسن الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور مثل Oxymetazoline، Phenylephrine.

Decongestant Spray بخاخ مزيل للاحتقان