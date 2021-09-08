أسباب بكاء الطفل أثناء النوم وطرق التعامل والعلاج

أسباب بكاء الطفل أثناء النوم، تحتار الأم في معرفة أسباب بكاء الطفل الرضيع حديث الولادة، والتي تتسبب حالة من الذعر لجميع الأمهات وخاصةً إذا كانت التجربة لأول مرة، فتشعر الأم وكأنها مقصرة في رعاية طفلها، بينما يشير بكاء الطفل إلى عدة عوامل وأسباب، والتي تنقسم إلى أسباب طبيعية ترجع لطبيعة المرحلة العمرية وطريقته في التواصل، و أسباب مرضية ينبغي للأم أن تنتبه لها، وبناءً عليها تبدأ في إستشارة الطبيب المختص فور ملاحظة الأعراض نتعرف عليها فيما يلي.

أسباب بكاء الطفل الطبيعية

يُعد البكاء طريقة تواصل الطفل الوحيدة مع العالم الخارجي ومع والديه بشكلٍ خاص، بإعتبارها الوسيلة الوحيدة القادر على القيام بها، في بعض الأحيان يُعد للبكاء فائدة في الإطمئنان على صحة الطفل ويكون لذلك حدود، بينما في بعض الأحيان يكون البكاء مرضي أو إشارة إلى حاجةٍ ما لكي تنتبه الأم لذلك، ومن الأسباب الطبيعية ما يلي.

فقدان الشعور الإطمئنان

قد يحتاج الطفل إلى دفئ الأم وإحتضانها له؛ ليشعر بالاطمئنان من وقت إلى أخر، فالعالم الخارجي يمثل الخطر بعد أن كان دافئ داخل رحم أمه، وخروجه للعالم مغامرة خطيرة لا يمكنه القيام بها وحده، ولذلك فإنه يحتاج للشعور بأمه حوله طوال الوقت.

الأرق والتعب

إحساس الطفل بالأرق ويرجع ذلك لعدم قدرته على النوم بشكل متواصل، ويكون ذلك نتيجة لتناول الأم المنبهات في مرحلة الرضاعة فتؤثر على الطفل.

شعور الطفل بالحرارة أو البرودة

الشعور بالحرارة الشديدة في فصل الصيف أو البرودة الشديدة في فصل الشتاء يمثل مصدر توتر وضيق للطفل، ولذلك يبدأ في البكاء لتنبيه الأم، فينبغي على الأم الإهتمام بما يرتدي الطفل وطبيعة الطقس المحيط به

الحفاضة

تعتبر الحفاضة من أكثر الأسباب شيوعًا لأرق الطفل حديث الولادة أثناء النوم؛ لأنها تشعره بالإنزعاج إذا كانت تحتاج للتغيير

الجوع الشديد

إن الأطفال حديثى الولادة يمتلكون معدة صغيرة جداً لا تتحمل فترات الجوع الطويلة، فيجب على الأم ألا تهمل مواعيد رضاعة الطفل وهي كل ساعتين؛ حتى لا يكون الجوع هو السبب الرئيسى لبكاء الطفل.

المغص الشديد

يعتبر المغص عرض عادى إذا كان بسبب ابتلاع الطفل الهواء أثناء الرضاعة، فيجب على الأم أن تقم بالطبطبة على ظهر الطفل برفق بعد كل مرة رضاعة؛ لتخرج الهواء الذى ابتلعه الطفل خلال فترة الرضاعة.

الغازات

تتكون لدى الطفل الغازات نتيجة ابتلاعه للهواء أو نوعية الطعام الذي تتناوله الأم خلال فترة الرضاعة، في هذه الحالة تقوم الأم بجعل الطفل يستلقي على بطنه قليلًا؛ حتى يخرج الطفل الغازات التي تأرقه وينام نوم هادئ قبل أن نلجأ إلى العلاج الطبي.

أسباب بكاء الطفل المرضية

هناك أيضا أسباب مرضيه كثيرة لدى الأطفال لا يمكن تجاهلها غير الأسباب المتعارف عليها عند كثير من الأمهات، وتبدأ الأم ملاحظتها نتيجة عدم راحة الطفل بالرغم من أنها وفرت له كل إحتياجاته التي تساعده على الإسترخاء والمساعده على النوم.

الإمساك

قد يعانى الطفل من الإمساك بسبب ضعف أمعائه، وعسر الهضم أو بسبب طبيعة الجسم أو بسبب نقص السوائل.

الفنق السري

الأطفال الذين يصابون بضعف جدار البطن دائمًا ما يصابون بالفتق السرى؛ بسبب كثرة البكاء الشديد لوقت كبير.

بكاء الطفل الرضيع بسبب عيب خلقي في القلب

في هذه الحالة يتم الكشف المبكر من خلال الفحوصات الأولية للأطفال حديثي الولادة، وعلاج المشكلات الظاهرة قبل حدوث مضاعفات تتسبب بآلام جسيمة للطفل.

التهابات الأذن الوسطى

التهاب الأذن الوسطى من الأسباب الدارجة والغير ظاهرة، ولا يمكن التنبؤ بها واكتشافها إلا من خلال الفحوصات الطبية، فعندما ترتفع درجة حرارة الطفل واستمرار بكاء الطفل، فلابد من استشارة الطبيب للقيام بما ويوصي الأم أن تتبع الأتى:

تمنع العوامل المسببة للحساسية.

وتحرص على إعطاء الطفل مضاض حيوى من قبل الطبيب المعالج.

تمنع الطفل من التعرض إلى الأتربة، العوامل التي تؤدى إلى حساسية الأنف لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأذن.

ويجب أن تهتم الأم بمرض التهاب الأذن لأنه من الأمراض التي تصيب الطفل في أول سنتين من عمره.

والحرص في تقديم الرعاية للأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية؛ نظرًا لضعف المناعة.

تجنب التدخين لأنه يسبب الحساسية والتهاب الأذن.

أسباب بكاء الأطفال حديثى الولادة النفسية

ولا تقتصر أسباب بكاء الطفل على العوامل الطبيعية أو المرضية فقط بل هناك أسباب نفسية ومنها:

عدم الثقة

بسبب إهمال بكاء الطفل لفترات طويلة دون إهتمام ببكائه، يعمل على إكتساب الطفل سلوك عدوانى يلاحظ عليه عندما يكبر الطفل.

إنقطاع النفس وتحول لون البشرة للأزرق

وهذه الحالة تحدث مع الأطفال من 6 أشهر إلى 3 سنوات؛ بسبب البكاء الشديد دون استجاية الأم له فيستمر حتى النفس.

أكتر وقت لبكاء الطفل الرضيع يكون في الشهر الثانى، ويكون محدود بدايةً من الشهر الرابع.

ومدة البكاء عند الاطفال حديثى الولادة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة، ومن الممكن أن يصبح ساعات متقطعة.

وأكثر أوقات بكاء الرضيع في المساء ووقت القيلولة.

النوع الأول: بكاء عنيف ويبكى فيه الطفل بحرقة شديدة، وهذا يدل على أن الطفل يحتاج إلى الغذاء بإمكان الأم معرفته عند عمل جدول لإرضاع الطفل. والنوع الثانى: عندما يريد الطفل النوم فهو يبكى، ويقوم بفرك عينيه أو التثاؤب. النوع الثالث: عندما يشعر الطفل بالمغص الشديد، فأنه يحرك أطرافه ويبكى كثيراً. والنوع الرابع: عند امتلاء الحفاضة لا وشعوره بالإنزعاج فيحاول البكاء.

يجب أن تكون الأم على دراية كافية بكل شيء يخص الأطفال حديثى الولادة.

وأن تكون الأم دائمًا مستعدة لكل الظروف حتى تمر مرحلة السنة الأولى بأمان؛ لأنها تمثل أصعب مرحلة في حياة الأم والطفل.

وأن تهتم الأم بالرضاعة الطبيعية المنتظمة؛ لأنها تعمل على تهدئة الطفل حديث الولادة وإحساسه بالأمان، كما تضمن أيضًا عدم شعور الطفل بالجوع.

عدم إزعاج الطفل بالأنوار المزعجة، حيث تعمل الأم على تهدئة الأجواء المحيطة بالطفل أثناء فترة النوم، واللجوء إلى الأنوار الهادئة التي بدورها تساعد الطفل على النوم والإسترخاء.

وتدليك الطفل بالزيوت الطبيعية، التي بدورها تعمل على تهدئته، وتساعده على الدخول في نوم هادئ وعميق دون الإحساس بالخوف والقلق.

كثر إحتضان الأم للطفل يعمل على إسترخاء جميع أجزاء جسمه.

وسماع الطفل للموسيقى، التي تساعد على تهدئته، كما تساعده على النوم العميق الهادئ.

تأكدي أن الطفل لا يعانى من مشكلة في الأذن، وذلك عن طريق تحريك الأذن، فإذا قام الطفل بإزاحة يدك استشيرى الطبيب المتخصص.

وتأكدي أن الطفل لا يبكى بسبب أحد الأسباب السابقة.

ولا تصرخي في وجه الطفل الرضيع فيشعره بالغضب ويزيد نوبة البكاء.

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معلومات مهمة عن بكاء الأطفال الرضع أثناء النومأنواع بكاء الأطفال حديثى الولادة ثلاثة أنواع منها:نصائح تجنب بكاء الطفل حديث الولادةطريقة التعامل مع بكاء الطفل الرضيع

هكذا نكون عرضنا أسباب بكاء الطفل أثناء النوم وطرق التعامل والعلاج