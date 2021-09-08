أسهل طريقة عمل شيش طاووق مع الثومية

الشيش طاووك هو من أكثر الوجبات التي يحبها الكبار والصغار فهو شهر ولذيذ ولا يحتاج الى وقت وجهد ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيره. طريقة عمل الشيش طاووك: المكوّنات ربع كوب من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

خمس قطع من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع.

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا. طريقة التحضير نحضر وعاء مناسب ونقوم بنقع الدجاج مع وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والثوم على الأقل لمدة ساعتين ويفضل أن تزيدة المدة.

ثم نقوم بتسخين الفرن ثم نقوم بشوي الدجاج لمدة دقيقتين على الأكثر. شيش طاووق مشوي مع الثومية: المكوّنات 8 من صدور الدجاج المخلية

ربع كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الشطة.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الثوم البوردة.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طماطم.

بصل صغير الحجم.

فطر صغير الحجم.

فلفل مقطعة. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر طبق متوسط الحجم لعمل تتبيلة الشيش طاووك ووضع جميع المكونات السابقة وخلطهم جيدا ثم نضع الدجاج على التتبيلة ونقوم بتغليفها بورق النايلون ثم نتركها من الليل الى الصباح وهذا سر نجاحها.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع عليها ورق الزبدة ثم نقوم بوضع الشيش طاووك والخضار في الأسياخ الخشبية او الاسياخ الحديد حسب الموجود لديكي، ثم وضعهم على الصينية ووضع قليل من الزيت الزيتون عليهم.

تسخين الشواية على درجة ٢٠٠ درجة مئوية ونقوم بإدخال أسياخ الشيش طاووك الى الشواية ونقوم بتقليبها بين وقت لأخر حتى تحمر جيدا وتنضج الفراخ. مكونات الثومية: نصف ملعقة كبيرة من الليمون.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كوبان من الماء. طريقة التحضير: إحضار وعاء صغير ووضع الماء والنشا ونقوم بتقليبهم على البارد حتى يذوب النشا تماماً ثم نضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يختطلوا ويصبح لونهم شفاف.

ثم نقوم بوضع خليط النشا في طبق واسع حتى يبرد، ثم نضع النشا والثوم والملح في الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة زيت الزيتون الى الخليط حتى يتماسك الخليط ثم إضافة ملح الليمون الى الخليط ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط ابيض يشبه قوام المايونيز. طريقة عمل الشيش طاووك: المكوّناتطريقة التحضيرشيش طاووق مشوي مع الثومية: المكوّناتطريقة التحضيرمكونات الثومية:طريقة التحضير: الوسوم

الشيش طاووك هو من أكثر الوجبات التي يحبها الكبار والصغار فهو شهر ولذيذ ولا يحتاج الى وقت وجهد ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيره. طريقة عمل الشيش طاووك: المكوّنات ربع كوب من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

خمس قطع من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع.

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا. طريقة التحضير نحضر وعاء مناسب ونقوم بنقع الدجاج مع وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والثوم على الأقل لمدة ساعتين ويفضل أن تزيدة المدة.

ثم نقوم بتسخين الفرن ثم نقوم بشوي الدجاج لمدة دقيقتين على الأكثر. شيش طاووق مشوي مع الثومية: المكوّنات 8 من صدور الدجاج المخلية

ربع كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الزبادي.

ملعقة من الشطة.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الثوم البوردة.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طماطم.

بصل صغير الحجم.

فطر صغير الحجم.

فلفل مقطعة. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر طبق متوسط الحجم لعمل تتبيلة الشيش طاووك ووضع جميع المكونات السابقة وخلطهم جيدا ثم نضع الدجاج على التتبيلة ونقوم بتغليفها بورق النايلون ثم نتركها من الليل الى الصباح وهذا سر نجاحها.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع عليها ورق الزبدة ثم نقوم بوضع الشيش طاووك والخضار في الأسياخ الخشبية او الاسياخ الحديد حسب الموجود لديكي، ثم وضعهم على الصينية ووضع قليل من الزيت الزيتون عليهم.

تسخين الشواية على درجة ٢٠٠ درجة مئوية ونقوم بإدخال أسياخ الشيش طاووك الى الشواية ونقوم بتقليبها بين وقت لأخر حتى تحمر جيدا وتنضج الفراخ. مكونات الثومية: نصف ملعقة كبيرة من الليمون.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كوبان من الماء. طريقة التحضير: إحضار وعاء صغير ووضع الماء والنشا ونقوم بتقليبهم على البارد حتى يذوب النشا تماماً ثم نضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يختطلوا ويصبح لونهم شفاف.

ثم نقوم بوضع خليط النشا في طبق واسع حتى يبرد، ثم نضع النشا والثوم والملح في الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة زيت الزيتون الى الخليط حتى يتماسك الخليط ثم إضافة ملح الليمون الى الخليط ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط ابيض يشبه قوام المايونيز. طريقة عمل الشيش طاووك: المكوّناتطريقة التحضيرشيش طاووق مشوي مع الثومية: المكوّناتطريقة التحضيرمكونات الثومية:طريقة التحضير:

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