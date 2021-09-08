تقشير الوجه في المنزل بأفضل الماسكات الطبيعية جربيها بنفسك

تقشير الوجه في المنزل بالماسكات الطبيعية يمنحكم نتيجة رائعة، وفي نفس الوقت لا يتسبب في حدوث ضرر إلى البشرة، فالمكونات المستخدمة في ماسكات تقشير البشرة مكونات طبيعية، ومليئة بالفوائد للبشرة، ومن بينها القهوة والشوفان، ونظرًا لكون تقشير الوجه هو خطوة أساسية مهمة في الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة، نقدم لكم طرق عديدة لتحضير مقشر طبيعي للوجه في المنزل في خطوات سهلة وبسيطة.

تقشير الوجه

تقشير الوجه من خطوات العناية بالبشرة الأساسية فهو ضروري لتنظيف البشرة من الأعماق، كما يزيل خلايا الجلد الميت التي تمنح البشرة مظهر شاحب، وتقشير البشرة ينعكس بشكل إيجابي على مظهر البشرة، فتكون أكثر نضارة وحيوية، خالية من البقع والتصبغات، كما أن له دور في علاج حب الشباب.

سكرب جل الصبار والسكر لتقشير البشرة

يُعتبر جل الصبار من المنتجات المرطبة والملطفة للبشرة، لذا فإن خلطه مع السكر، سيكون بمثابة مقشر ومرطب للبشرة في آنٍ واحد، ولتحضير سكرب جل الصبار والسكر يجب إتباع الخطوات التالية:

تُمزج كمية من جل الصبار الطازج أي حوالي ملعقتين صغيرتين مع ملعقة صغيرة من السكر.

يدلك الوجه بالماسك في حركات دائرية، ثم يتم غسل البشرة جيدًا بالماء.

تقشير الوجه بماسك القهوة وزيت الزيتون

يتميز ماسك القهوة وزيت الزيتون بنتيجته الفورية، فالقهوة تعمل على تفتيح البشرة وتمنحها نضارة، وزيت الزيتون يرطب البشرة، وحبيبات السكر تُقشر البشرة وتزيل خلايا الجلد الميت، وإليكم طريقة تحضير الماسك خطوة بخطوة.

في وعاء توضع ملعقة صغيرة من القهوة، مع نصف ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويُمكن إضافة كمية إضافية من زيت الزيتون إلى أن نصل لقوام مقشر البشرة.

يُغسل الوجه بالغسول لتنظيف البشرة، ومن ثم يدلك الماسك على الوجه برفق باستخدام أصابع اليد لبعضة دقائق.

بعد الانتهاء من تدليك الوجه يُغسل الوجه بالماء البارد.

تقشير البشرة بمُقشر الشوفان

يُعد الشوفان من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم للوجه، حيث يُنظف البشرة بعمق، كما يجعلها مشرقة وأكثر نضارة، وهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير مقشر الشوفان.