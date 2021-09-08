عجينة العشر دقائق السحرية: لجميع المخبوزات بطريقة مبتكرة2021

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تعد عجينة العشر دقائق السحرية ، من أسرع انواع المخبوزات والتي تدخل في عمل جميع المخبوزات مثل البيتزا والفطائر والكثير من المعجنات، وتعتبر العجينة سهلة التحضير بشكل لا يصدق ولا تأخذ وقتا طويل في التحضير، حيث تتميز بالطعم والمذاق الرائع وتعمل علي توفير الوقت والجهد، ويمكن ان نقوم بحشوها بحسب الرغبة، ويمكن عمل بيتزا الفراخ او اللحمة او عمل فطير بالسكر او غيرها من المخبوزات، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع المعجنات والمخبوزات لتوفير الوقت والجهد بطريقة مبتكرة للغاية2021.مكونات عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المخبوزات
نقدم لكم اليوم المكونات التي سوف نستخدمها لعمل جميع انواع المخبوزات والمعجنات في أسرع وقت ممكن دون تعب وهي كما يلي:-
- 5 أكواب من الدقيق.
- معلقتين من السكر.
- معلقتين من الخميرة الفورية.
- معلقة من الملح حسب الرغبة.
- كوب صغير من الزيت.
- كوبان من الحليب السائل.
سوف نتعرف الان علي أسهل طريقة لتحضير عجينة العشر دقائق بشكل طبيعي دون تعب داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع بداخلة كوبان من الدقيق ومعلقتين السكر ومعلقتين الخميرة ونقلبهم جيدا حتي تتجانس.
- ثم نغطي الوعاء جيدا ونترك العجينة ترتاح لمدة تصل الي عشر دقائق فقط حتي ترتاح لنكمل باقي الخطوات للتحضير.
- ثم بعد انتهاء الوقت نحضر الوعاء ثم نكشف الوعاء ونضيف باقي أكواب الدقيق مع معلقة ملح ونعجن جيدا حتي تصبح لدينا عجينة.
- نقوم بوضع كوب الزيت مع العجن وبالتالي لقد حصلنا علي عجينة العشر دقائق والان جاهزة للاستخدام علي حسب الرغبة.
أسرار نجاح عجينة العشر دقائق في المنزل مثل الجاهزة
نقدم لكم بعض أسرار نجاح العجينة في المنزل بخطوات بسيطة جدا للحصول علي عجينة مثل الجاهزة تماما بدون تعب وهي كالتالي:-
- يجب خلط المكونات في الاول جيدا حتي تصبح متجانسة للغاية.
- يجب ترك العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق قبل العجن.
- نحرص علي العجن الجيد للدقيق حتي تصبح العجينة سهلة التشكيل.
- يجب وضع الملح علي حسب الرغبة في التناول.
- تشكل العجينة علي حسب الرغبة في الشكل والحشو.
- يمكن حشو العجينة بمكونات حلو او حادق لجميع المخبوزات.
الوسوم
تعد عجينة العشر دقائق السحرية ، من أسرع انواع المخبوزات والتي تدخل في عمل جميع المخبوزات مثل البيتزا والفطائر والكثير من المعجنات، وتعتبر العجينة سهلة التحضير بشكل لا يصدق ولا تأخذ وقتا طويل في التحضير، حيث تتميز بالطعم والمذاق الرائع وتعمل علي توفير الوقت والجهد، ويمكن ان نقوم بحشوها بحسب الرغبة، ويمكن عمل بيتزا الفراخ او اللحمة او عمل فطير بالسكر او غيرها من المخبوزات، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع المعجنات والمخبوزات لتوفير الوقت والجهد بطريقة مبتكرة للغاية2021.مكونات عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المخبوزات
نقدم لكم اليوم المكونات التي سوف نستخدمها لعمل جميع انواع المخبوزات والمعجنات في أسرع وقت ممكن دون تعب وهي كما يلي:-
- 5 أكواب من الدقيق.
- معلقتين من السكر.
- معلقتين من الخميرة الفورية.
- معلقة من الملح حسب الرغبة.
- كوب صغير من الزيت.
- كوبان من الحليب السائل.
سوف نتعرف الان علي أسهل طريقة لتحضير عجينة العشر دقائق بشكل طبيعي دون تعب داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع بداخلة كوبان من الدقيق ومعلقتين السكر ومعلقتين الخميرة ونقلبهم جيدا حتي تتجانس.
- ثم نغطي الوعاء جيدا ونترك العجينة ترتاح لمدة تصل الي عشر دقائق فقط حتي ترتاح لنكمل باقي الخطوات للتحضير.
- ثم بعد انتهاء الوقت نحضر الوعاء ثم نكشف الوعاء ونضيف باقي أكواب الدقيق مع معلقة ملح ونعجن جيدا حتي تصبح لدينا عجينة.
- نقوم بوضع كوب الزيت مع العجن وبالتالي لقد حصلنا علي عجينة العشر دقائق والان جاهزة للاستخدام علي حسب الرغبة.
أسرار نجاح عجينة العشر دقائق في المنزل مثل الجاهزة
نقدم لكم بعض أسرار نجاح العجينة في المنزل بخطوات بسيطة جدا للحصول علي عجينة مثل الجاهزة تماما بدون تعب وهي كالتالي:-
- يجب خلط المكونات في الاول جيدا حتي تصبح متجانسة للغاية.
- يجب ترك العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق قبل العجن.
- نحرص علي العجن الجيد للدقيق حتي تصبح العجينة سهلة التشكيل.
- يجب وضع الملح علي حسب الرغبة في التناول.
- تشكل العجينة علي حسب الرغبة في الشكل والحشو.
- يمكن حشو العجينة بمكونات حلو او حادق لجميع المخبوزات.
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