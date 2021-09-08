عمل الهريسة مثل المطاعم والشيفات في المنزل بطريقة سهله ومضمونة ولذيذة

تعتبر الهريسة من أطباق ذات الشعبية في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، ويطلع على الهريسة أيضاً اسم البسبوسة وهناك أنواع عديدة منها مثل الهريسة بالقشطة والهريسة بالعجوة، ولكن الهريسة بالقشطة تعد من أغنى أنواع الهريسة من حيث المواد الغذائية والأكثر تنوع لما تحتاجه من دقة كبيرة لتحضيرها، حيث أن لها مكانة خاصة بين أنواعها المختلفة وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل عمل الهريسة بالقشطة التي ستبحر بكم في بحر حلاوة مذاقها الغني واللذيذ. مكونات ومقادير عمل الهريسة بالقشطة مكونات القشطة ربع كيلو من القشطة.

كوب من الحليب المحلى المكثف.

بعض من الفانيليا. مكونات الهريسة كوبان من دقيق السميد الخشن.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

ملعقة فانيليا كبيرة.

ملعقة باكينغ باودر.

كوب زبدة مذابة.

نصف كوب لبن.

ملعقتان كبيرتان من الطحين أو الدقيق.

نصف كوب من المكسرات المطحونة ناعمة أو خشنة.

كوب من السيرب الأبيض أو الشربات. طريقة تحضير الهريسة بالقشطة لتحضر الحشوة من القشطة نقوم بإحضار خلاط كهربائي ووعاء ونضع به القشطة مع الحليب المكثف ومن ثم نقوم بخلطهم معاً باستخدام المضرب الكهربائي.

نستمر في الخفق حتى نحصل على خليط متجانس وناعم ومكثف. لتحضير الهريسة نقوم بخلط كل من دقيق السميد والسكر والباكينغ باودر جيدا مع بعضهم.

بعدها نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلطهم معاً باستخدام مضرب يدوي.

ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة مع الاستمرار بالتقليب.

نضيف اللبن بعد ذلك ونتأكد من خلط جميع هذه المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على القوام المضبوط.

بعدها نقوم بفصل عجينة الهريسة إلى قسمين.

ونحضر صينية الفرن ثم ندهنها بالدقيق او الطحين.

نقوم بتوزيع النصف الأول من كمية عجين الهريسة على الصينية.

وبعدها نقوم بكبس الهريسة جيدا على الصينية وبعد تركها لترتاح لمدة ساعة نقوم بإدخالها إلى الفرن لبضع دقائق فقط حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.

ونقوم بتكرار ذلك مع النصف الآخر من كمية الهريسة.

نقوم بإحضار نصف من الأنصاف الخارجة من الفرن ونضع عليها الحشوة ونطبق عليها ب النصف الآخر.

ومن ثم نعيد الصينية إلى الفرن لمدة من نصف ساعه لأربعين دقيقة حتى يصبح لونها أحمر خفيف.

بعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن ثم نسكب عليها السيرب أو الشربات وهي ساخنة حتى تشربه الهريسة وبالهناء والشفاء. الوسوم

تعتبر الهريسة من أطباق ذات الشعبية في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، ويطلع على الهريسة أيضاً اسم البسبوسة وهناك أنواع عديدة منها مثل الهريسة بالقشطة والهريسة بالعجوة، ولكن الهريسة بالقشطة تعد من أغنى أنواع الهريسة من حيث المواد الغذائية والأكثر تنوع لما تحتاجه من دقة كبيرة لتحضيرها، حيث أن لها مكانة خاصة بين أنواعها المختلفة وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل عمل الهريسة بالقشطة التي ستبحر بكم في بحر حلاوة مذاقها الغني واللذيذ. مكونات ومقادير عمل الهريسة بالقشطة مكونات القشطة ربع كيلو من القشطة.

كوب من الحليب المحلى المكثف.

بعض من الفانيليا. مكونات الهريسة كوبان من دقيق السميد الخشن.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

ملعقة فانيليا كبيرة.

ملعقة باكينغ باودر.

كوب زبدة مذابة.

نصف كوب لبن.

ملعقتان كبيرتان من الطحين أو الدقيق.

نصف كوب من المكسرات المطحونة ناعمة أو خشنة.

كوب من السيرب الأبيض أو الشربات. طريقة تحضير الهريسة بالقشطة لتحضر الحشوة من القشطة نقوم بإحضار خلاط كهربائي ووعاء ونضع به القشطة مع الحليب المكثف ومن ثم نقوم بخلطهم معاً باستخدام المضرب الكهربائي.

نستمر في الخفق حتى نحصل على خليط متجانس وناعم ومكثف. لتحضير الهريسة نقوم بخلط كل من دقيق السميد والسكر والباكينغ باودر جيدا مع بعضهم.

بعدها نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلطهم معاً باستخدام مضرب يدوي.

ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة مع الاستمرار بالتقليب.

نضيف اللبن بعد ذلك ونتأكد من خلط جميع هذه المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على القوام المضبوط.

بعدها نقوم بفصل عجينة الهريسة إلى قسمين.

ونحضر صينية الفرن ثم ندهنها بالدقيق او الطحين.

نقوم بتوزيع النصف الأول من كمية عجين الهريسة على الصينية.

وبعدها نقوم بكبس الهريسة جيدا على الصينية وبعد تركها لترتاح لمدة ساعة نقوم بإدخالها إلى الفرن لبضع دقائق فقط حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.

ونقوم بتكرار ذلك مع النصف الآخر من كمية الهريسة.

نقوم بإحضار نصف من الأنصاف الخارجة من الفرن ونضع عليها الحشوة ونطبق عليها ب النصف الآخر.

ومن ثم نعيد الصينية إلى الفرن لمدة من نصف ساعه لأربعين دقيقة حتى يصبح لونها أحمر خفيف.

بعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن ثم نسكب عليها السيرب أو الشربات وهي ساخنة حتى تشربه الهريسة وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الهريسة مثل المطاعم والشيفات في المنزل بطريقة سهله ومضمونة ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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