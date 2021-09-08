تعلمي كيفية استخدام الفازلين لازالة الشعر من جميع مناطق الجسم بطريقة امنة وسهلة

لقد أصبح الآن أمر إزالة الشعر الزائد من الجسم من الأمور السهلة، وذلك بعد معرفة طريقة استخدام الفازلين في إزالته، وقد زاد عدد الباحثين عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الفازلين في إزالة الشعر الزائد من جميع مناطق الجسم، حيث تسبب الطرق الأخرى التهابات المناطق المزال منها الشعر، وقد يحدث غمقان في هذه المناطق فلابد من البحث عن طريقة بديلة، تابع معنا ما يلي.

الفازلين لازالة الشعر بسهولة

قد يعاني كثير من الفتيات والسيدات من الالتهابات في مناطق إزالة الشعر الزائد، وذلك بعد أن يتم إزالة الشعر بإحدى الطرق التقليدية، ولكن تم معرفة طريقة لا يمكن الاستغناء عنها في إزالة شعر الجسم الزائد من أي منطقة بالجسم، وهذه الطريقة يتم فيها استخدام مكون واحد فقط وهو الفازلين، ولا يحدث أي ألم أثناء عملية الإزالة، ويبحث عن هذه الطريقة الكثير في الوقت الحالي.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الجسم

يمكن استخدام هذه الوصفة كي نزيل الشعر الزائد من الجسم.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة كركم.

ثلاث ملاعق حليب بودرة.

حوالي ملعقة كبيرة حمص مطحون.

تقريبا ملعقة كبيرة فازلين طبي.

نضع في وعاء كلًا من الكركم والحمص والفازلين، ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع كمية حليب البودرة، ثم نستمر في التقليب.

نرفع هذا الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها، وندهن في اتجاه موازي لنمو الشعر.

ترك الخليط على الجلد حتى يجف تمامًا.

نزيل الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بشطف المنطقة جيدًا بالماء.

نكرر هذه الوصفة مرة واحدة بالأسبوع، حتى نلاحظ أن الشعر قد اختفى.

لابد من دهان المناطق المزال منها الشعر بكريم مرطب، حتى نتجنب ظهور الحبوب في المنطقة.

استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر حتى الحصول على نتيجة مرضية.

عدم استخدام الصابون عند شطف المنطقة، ولكن يتم استخدام الماء فقط.

لا يستخدم الماء الساخن عند شطف المنطقة المزال منها الشعر، ولكن يستخدم الماء البارد أفضل حتى يسد المسام.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الجسمنصائح يجب اتباعها عند إزالة الشعر باستخدام الفازلين